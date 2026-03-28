Η Ουκρανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν σε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των πληγμάτων από ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που καταγράφονται στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν. Όπως σημείωσε, οι δύο ηγέτες “συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Οι ομάδες μας θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες”.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι “για όλα τα φυσιολογικά κράτη, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η προστασία ζωών απέναντι στις σημερινές απειλές”, υπογραμμίζοντας πως η Ουκρανία διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία στον συγκεκριμένο τομέα.