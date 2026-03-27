Σε μια ιστορική επίσκεψη στην Αυστραλία αυτή την εβδομάδα από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Αυστραλία και η Ευρώπη έκαναν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός σε μια σχέση που – για περισσότερο από 100 χρόνια – στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τις κοινές αξίες και την κοινή προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές.

Παρότι γεωγραφικά απομακρυσμένη, η Αυστραλία έχει σταθεί διαχρονικά αλληλέγγυα στην Ευρώπη σε περιόδους σύγκρουσης: από τα χαρακώματα της Σομ ως τα πεδία μαχών της Κρήτης και ως η χώρα με τη μεγαλύτερη μη νατοϊκή, στρατιωτική συνεισφορά στην άμυνα της Ουκρανίας ενάντια στη συνεχιζόμενη παράνομη ρωσική εισβολή.

Καθώς η ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη σταθερότητα της περιοχής του Ινδοειρηνικού, η Αυστραλία καθίσταται ένας ολοένα και πιο σημαντικός εταίρος ασφάλειας. Η υπογραφή αυτή την εβδομάδα στην Καμπέρα της Εταιρικής Σχέσης ΕΕ – Αυστραλίας για την Ασφάλεια και την Αμυνα αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευσή μας να συνεργαστούμε για την προάσπιση και την προώθηση των κοινών μας συμφερόντων ασφάλειας. Η συμφωνία θα επεκτείνει τη συνεργασία μας σε τομείς όπως η θαλάσσια ασφάλεια, ο κυβερνοχώρος και οι αναδυόμενες τεχνολογίες, οι υβριδικές απειλές και η αμυντική βιομηχανία. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει πιέσεις από το κόστος ζωής και αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές, η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (ΣΕΕ) με την Αυστραλία αποτελεί σημαντική επιτυχία, η οποία θα προσθέσει περίπου 4 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης ως το 2030. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένεται να αυξήσουν τις εξαγωγές τους στην Αυστραλία κατά περίπου 30% και να εξοικονομήσουν 1 δισ. ευρώ ετησίως από δασμούς. Η ΣΕΕ έχει σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μειώνοντας τα εμπορικά εμπόδια και τη γραφειοκρατία. Ο υψηλός βαθμός ενσωμάτωσης της Αυστραλίας στις οικονομίες του Ινδοειρηνικού μέσω ενός μακροχρόνιου δικτύου συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου προσφέρει επίσης ένα εφαλτήριο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ώστε να προσεγγίσουν τους 5 δισεκατομμύρια καταναλωτές της περιοχής.

Ενόψει των φιλοδοξιών της Ελλάδας στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας, της ενέργειας και της αμυντικής βιομηχανίας, οι δεσμεύσεις που περιέχει η ΣΕΕ για τη διασφάλιση πρόσβασης της Ευρώπης σε ασφαλείς και αξιόπιστες προμήθειες αυστραλιανών πρώτων υλών είναι καίριας σημασίας. Η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λιθίου στον κόσμο και διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα κρίσιμων ορυκτών που είναι απαραίτητα για αυτούς τους κλάδους.

Με τη μείωση των εμποδίων για τους αυστραλούς επενδυτές, η ΣΕΕ θα προσφέρει επίσης κίνητρα στα μεγάλα επενδυτικά ταμεία της Αυστραλίας να εξετάσουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Η ΣΕΕ αναμένεται, επίσης, να μειώσει το κόστος αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται τοπικά, καθώς θα περιοριστούν τα εμπόδια για προϊόντα υψηλής ποιότητας από την Αυστραλία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Επιπλέον, θα διασφαλίσει την προστασία σημαντικών ελληνικών ονομασιών, όπως η φέτα, το τσίπουρο και το ούζο, καθώς και 31 ξεχωριστών ελληνικών γεωγραφικών ενδείξεων. Η Αυστραλία και η ΕΕ συμφώνησαν, επίσης, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Αυστραλίας στο Horizon Europe, το εμβληματικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Αυτό θα φέρει χρηματοδότηση από την Αυστραλία και θα επιτρέψει στους πιο λαμπρούς επιστήμονες, στα κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Αυστραλίας να συνεργαστούν με ευρωπαίους εταίρους πάνω στις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, από την κλιματική αλλαγή ως τις τεχνολογίες αιχμής και τις υπηρεσίες υγείας επόμενης γενιάς. Αυτοί οι τρεις σημαντικοί πυλώνες συνεργασίας αναγνωρίζουν την αξία μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης Αυστραλίας – ΕΕ για την αντιμετώπιση κοινών παγκόσμιων προκλήσεων και την υποστήριξη της ευημερίας και της ασφάλειας. Ανυπομονούμε να δούμε τα οφέλη που θα προκύψουν τόσο για την Αυστραλία όσο και για την Ελλάδα.

Η Alison Duncan είναι πρεσβευτής της Αυστραλίας στην Ελλάδα