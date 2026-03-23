Διήμερο συνεδριάσεων προβλέπεται στο ΠΑΣΟΚ, λίγες μέρες πριν από το συνέδριο: σήμερα το απόγευμα θα συναντηθεί η Επιτροπή Καταστατικού, ώστε ο γραμματέας της ΚΟΕΣ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, να εξηγήσει τις αλλαγές που αναμένεται να προταθούν στο συνέδριο. Και αύριο το απόγευμα, έπειτα από την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κύπρο, αναμένεται συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, ώστε οι προτάσεις αυτές να πάνε με όσο το δυνατόν λιγότερες αντιδράσεις προς ψήφιση στο συνέδριο. Ετσι κι αλλιώς, για άλλα θέματα θα τσακωθούν στα σίγουρα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως το διήμερο δεν θα έχει ενδιαφέρον.

Προς ενοποιήση;

Εκτός από τεχνικά θέματα, όπως για παράδειγμα ο καθορισμός του αριθμού των στελεχών που θα απαρτίζουν την Κεντρική Επιτροπή (και το οποίο αφορά βασικά τους ίδιους), ενδεχομένως να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα της ενοποίησης του κόμματος, που μέχρι τώρα είναι συνασπισμός – δεν μπορεί, δηλαδή, να πάρει το μπόνους των 50 εδρών αν έρθει πρώτο στις επόμενες εκλογές. Μέχρι τώρα, κάτι τέτοιο δεν γινόταν και για οικονομικούς λόγους, όμως δεν αποκλείεται να έχει βρεθεί τρόπος και το πρόβλημα με τις τράπεζες να έχει λυθεί. Πολιτικά, σε κάθε περίπτωση, κάτι τέτοιο θα σήμαινε αυτοδιάλυση των υπόλοιπων σχημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται το ΚΙΔΗΣΟ του Γ. Παπανδρέου.

Επισκέπτες

Δύο «πράσινοι» επισκέπτες εμφανίστηκαν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο – και όχι, δεν άλλαξαν στρατόπεδο. Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Γιώργος Καββαθάς από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και τη ΓΣΕΒΕΕ βρίσκονταν στο ίδιο ξενοδοχείο όπου λάμβανε χώρα η συριζαϊκή συνεδρίαση, λόγω εκδήλωσης της ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ και «πετάχτηκαν» για να πουν μια «καλησπέρα» στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχασαν βέβαια ευκαιρία να φωτογραφιστούν με τον Σωκράτη Φάμελλο, επιβεβαιώνοντας πως ναι μεν στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν να ενσωματωθούν, όμως μια χαρά θέλουν να εξακολουθούν να συνομιλούν με τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. Και σε συνδικαλιστικό και σε κοινωνικό επίπεδο.

Στη Λέσβο

Στην τελευταία ομιλία του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου φαίνεται πως δεν ήταν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο βουλευτής που μπήκε και βγήκε στην αίθουσα – ο βουλευτής Επικρατείας, όπως έσπευσε να με ενημερώσει προς αποφυγή παρεξήγησης, ήταν στην Λέσβο, όπου πραγματοποιεί περιοδεία λόγω της έξαρσης αφθώδους πυρετού. Για το θέμα διάβασα και μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση της πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κατερίνας Μπατζελή. Η οποία, πάντως, δεν θα είναι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, γιατί η αναστολή της ιδιότητάς της λήγει μερικές μέρες μετά. Το Πάσχα, άλλωστε, πέφτει πιο νωρίς φέτος. Και για όσους δεν θυμούνται, η απόφαση ήρθε πέρυσι, Μεγάλη Τρίτη.

Απορία

Ποια βουλευτής, πρώην ΠΑΣΟΚ, θα έχει τις περισσότερες αντιδράσεις, εφόσον αποφασίσει να επιστρέψει; Η μελαχρινή του λιμανιού ή η ξανθιά Βορειοελλαδίτισσα;