Ηταν περίεργη μέρα χθες για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Αφενός ένας βουλευτής διεγράφη, αφετέρου ο συγκεκριμένος βουλευτής ήταν ο πιο παλιός της ΚΟ, με φιλίες και αντιπάθειες, αλλά σε κάθε περίπτωση σημείο αναφοράς στον σημερινό κομματικό μηχανισμό. Από τους 13 που βρέθηκαν στην αίθουσα της Ολομέλειας για να τον ακούσουν, τέσσερις τον χειροκρότησαν όρθιοι: ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Τάσος Νικολαΐδης, η Χριστίνα Σταρακά και η Ευαγγελία Λιακούλη. Ενας άλλος, ο Απόστολος Πάνας, έκρυψε το πρόσωπό του από τις κάμερες, εμφανώς συγκινημένος.

Απόντες

Δεν ήρθαν βέβαια όλοι – ο Παναγιώτης Δουδωνής, ας πούμε, που ήταν υποστηρικτικός και δημόσια στην απόφαση της ηγεσίας, μπήκε στην αίθουσα της Ολομέλειας και βγήκε πριν ξεκινήσει ο Κωνσταντινόπουλος, χωρίς σχεδόν να κοιτάξει προς το μέρος του. Απόντες και οι δύο γραμματείς της ΚΟ, Δημήτρης Μπιάγκης και Γιάννης Τσίμαρης και αρκετοί άλλοι από τους 31 που μετράει το ΠΑΣΟΚ, με ή χωρίς ενδιαφέρουσα αιτιολογία. Από τους παρόντες, ο μόνος που δεν χειροκρότησε τον πρώην, πια, βουλευτή Αρκαδίας ήταν ο Γιώργος Νικητιάδης, που ήταν και εισηγητής του νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπήρξε γραμμή μη παρουσίας, όπως είδαμε για παράδειγμα αρκετά πρόσφατα στην περίπτωση ΝΔ και Αντώνη Σαμαρά.

Ανοίγματα

Παρών στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Αλεξανδρούπολη ήταν και μια ιερατική φυσιογνωμία της περιοχής, ο Μητροπολίτης Ανθιμος – η φήμη του οποίου στους προοδευτικούς κόλπους είναι θετική λόγω θέσεων κατά του θρησκευτικού φανατισμού και υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης. Ο Τσίπρας, με αυτόν τον τρόπο, μοιάζει να επιχειρεί άνοιγμα και σε έναν κόσμο που δεν ήταν ποτέ δικός του στο παρελθόν. Δείχνοντας από την αρχή πως η πολιτική παρουσία του αυτή τη φορά μετράει, με τρόπο που θυμίζει δημοσκοπικό εύρημα, όλα τα δεδομένα και όλα τα ακροατήρια του προοδευτικού χώρου. Ο Ανθιμος, πάντως, σχολιάζοντας τη συζήτηση για τη σχέση Κράτους – Εκκλησίας το 2017, είπε πως ούτε η πολιτεία ούτε η Εκκλησία τόλμησε.

Εξελίξεις

Η διχογνωμία στον ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι η μοναδική που υπάρχει στον αριστερό χώρο. Η φημολογία στα αριστερά πέριξ κάνει λόγο για εξελίξεις και σε ένα ακόμα κόμμα το αμέσως επόμενο διάστημα, που θα σηματοδοτούν τη διαφορετική πλεύση και στρατηγική που υπάρχει μεταξύ των στελεχών. Κανείς ωστόσο δεν είναι βέβαιος αν και πότε θα επιβεβαιωθεί, καθώς «τρέχει» ως σενάριο αρκετούς μήνες, κάθε φορά μοιάζει κοντά, όμως ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Αν και όποτε, πάντως, αλλάζει τη λειτουργία του μικρού κόμματος εκτός, αλλά κυρίως εντός Βουλής.

Απορία

Αλλάζει περιεχόμενο η «καταλληλότητα» εν καιρώ πολέμου;