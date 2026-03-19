Σήμερα θα μαζεύονταν να συζητήσουν κυρίως τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της Ενωσης – να βρουν τη φαρμακευτική αγωγή για την ασθενή ευρωπαϊκή οικονομία. Η πραγματικότητα είχε άλλα σχέδια, όμως. Στη Σύνοδο Κορυφής δε θα ασχοληθούν τόσο με το κοινό μέλλον· ούτε θα ψάξουν οικονομικές πολιτικές, προκειμένου να ενισχύσουν γεωπολιτικά τον ρόλο των Βρυξελλών. Θα μιλήσουν για τις τιμές της ενέργειας.

«Πρέπει να προσφέρουμε ανακούφιση τώρα», χρειάζεται «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μείωσης των ενεργειακών λογαριασμών των πολιτών» προειδοποίησε η πρόεδρος της Κομισιόν. Θα αφήσουν στην άκρη το αύριο για να ασχοληθούν με το παρόν μιας ακόμη κρίσης – και μάλιστα την οποία δεν προκάλεσαν οι ίδιοι, αλλά ο 80χρονος που βιάζεται σαν έφηβος ένοικος του Λευκού Οίκου. Βέβαια, το θέμα είναι πιο σύνθετο απ’ όσο ακούγεται. Αν το κόστος ζωής των Ευρωπαίων αυξηθεί κι άλλο εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, οι ακροδεξιοί θα βρουν ευκαιρία να τονώσουν τα ποσοστά τους, εκμεταλλευόμενοι λαϊκίστικα τον θυμό που φέρνουν οι πληθωριστικές πιέσεις. Οσοι γνωρίζουν τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των ευρωπαϊκών συνεδριάσεων λένε ότι το ενεργειακό ζήτημα προϋπήρχε της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή – κι έκρυβε κινδύνους σαν τον παραπάνω. Τα ιρανικά drones κι οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις απλά έδειξαν πόσο μπορεί να χειροτερέψει.

Δράση

Στο τραπέζι πέφτουν διάφορες ιδέες. Αλλοι, σαν τον έλληνα Πρωθυπουργό, εισηγούνται μια «περιορισμένη ρήτρα διαφυγής», για να είναι εφικτή η μείωση των υψηλών, σε ολόκληρη την ήπειρο, ειδικών φόρων χωρίς το δημοσιονομικό κόστος να προσμετρηθεί στο έλλειμμα ή στους στόχους για τα πλεονάσματα. Κάποιοι προτείνουν επιστροφή στην τηλεργασία, για να μειωθούν οι μετακινήσεις ή επιδοτήσεις της χρήσης ΜΜΜ.

Μια ομάδα σκανδιναβικών χωρών, μαζί με την Ισπανία, έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπιζόμενες το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΤS). Υποστηρίζουν ότι η χρήση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα επιτρέψει στην ΕΕ να γίνει αυτόνομη σ’ αυτόν τον τομέα. Ιταλία και Πολωνία, ωστόσο, πιέζουν για μικροδιορθώσεις στο ETS, επειδή καταναλώνουν πιο πολλά ορυκτά καύσιμα. Ρεαλιστές ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα επιμένουν ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, ώστε, σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών – όπως η τωρινή – το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρώπης να μην επιβαρύνει κι άλλο τις ήδη υψηλές τιμές της ενέργειας. Οι διαφωνίες και οι διαπραγματεύσεις με το βλέμμα στραμμένο πίσω, στην εσωτερική πολιτική σκηνή κάθε ηγέτη, είναι μέρος του ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Σ’ αυτό που παίζουν τώρα, πάντως, έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες οι παίκτες να γίνουν πιόνια όποιων δεν συμμετέχουν. Ετσι συμβαίνει, όταν κάποιος αναβάλλει διαρκώς τη δράση· αναγκάζεται μόνο να αντιδρά.