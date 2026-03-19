Για μαραθώνιες και πολιτικά δύσκολες διαβουλεύσεις έχουν προετοιμαστεί οι ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι προσέρχονται σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, στην κρίσιμη σύνοδο. Οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες εστιάζουν στις ενεργειακές τιμές και στην ενεργειακή ασφάλεια, με εμφανές ήδη το πλήγμα της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η ευρωπαϊκή οικογένεια καλείται με τις δεδομένες προκλήσεις αλλά και τις σαφείς διαφωνίες μεταξύ των κρατών – μελών θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ρίχνοντας στο τραπέζι όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το πολεμικό μέτωπο, τις επιπτώσεις των εχθροπραξιών και το μενού της ευρωπαϊκής αντίδρασης και, βεβαίως, την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα καθώς και το Προσφυγικό.

Μπροστά σε έναν πόλεμο με αβέβαιη διάρκεια σε μια έτσι κι αλλιώς ρευστή γεωπολιτική συγκυρία, η Αθήνα ζητάει ενιαίο, ευρωπαϊκό σχέδιο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. «Υπάρχουν τα διδάγματα από την ενεργειακή κρίση του 2022» (μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία), λένε πρωθυπουργικοί συνεργάτες, «και σε αυτά πρέπει να στηριχτεί άμεσα η Ευρώπη». Αυτή αποτελεί βασική θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Πυξίδα» της ελληνικής πλευράς, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, είναι η προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, εξού και απαιτείται προετοιμασία τόσο για βραχυπρόθεσμα όσο και για μεσο-μακροπρόθεσμα μέτρα.

«Άλλη βάση εκκίνησης…»

Η Αθήνα είναι ανάμεσα στις πρωτεύουσες (κυρίως του Νότου), οι οποίες διεκδικούν κοινές αποφάσεις το γρηγορότερο. Όμως οι συζητήσεις αναμένεται να εξελιχθούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με διαφορετικές προσεγγίσεις και ίσως πιο επιφυλακτική στάση από τους Βόρειους. Η διαπραγμάτευση προμηνύεται σκληρή, γύρω από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη επιστολή προς τους ηγέτες από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Ελλάδα δηλώνει καταρχάς θετική στις προτάσεις της Κομισιόν.

Όμως επισημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν λάθη και καθυστερήσεις όπως το 2022. «Ειδικά από τη στιγμή που η νέα κρίση εκκινεί από άλλη βάση», τονίζουν κυβερνητικές πηγές, εννοώντας ότι ήδη οι τιμές φυσικού αερίου και ρύπων είναι υψηλότερες. «Δεν πρέπει με τις συλλογικές επιλογές να προστεθεί επιπλέον βάρος», σημειώνουν.

Η αμυντική συνδρομή

Στην παρέμβασή του ο Μητσοτάκης προδιαγράφεται ότι θα τονίσει την αμυντική στήριξη της Ελλάδας και στη συνέχεια άλλων χωρών, όπως η Γαλλία, προς την Κύπρο. Όπως έχει πει ο ίδιος, πρόκειται για επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην πράξη και ταυτόχρονα αναδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για ολόκληρη την Ευρώπη. Και στο πλαίσιο αυτό θα επαναλάβει τη σημασία η ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική να έχει προσέγγιση 360 μοιρών –να μην καλύπτει μόνο τις απειλές στα ανατολικά σύνορα, αλλά επιπλέον να θωρακίζει τα νότια σύνορα της ΕΕ.

Είναι βέβαιο ότι ο πρωθυπουργός θα προβάλλει την πάγια θέση της Αθήνας: χρειάζεται διπλωματική λύση με το Ιράν με τρόπο που θα αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές. Ήδη έχει ξεκαθαριστεί και στο εσωτερικό η σύμπλευση της Ελλάδας με τους εταίρους στην Ευρώπη περί μη εμπλοκής στις πολεμικές επιχειρήσεις και μη εμπλοκή σε μια πιθανή επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ. «Είμαστε στις «Ασπίδες», μια επιχείρηση με σαφή γεωγραφικά όρια στην Ερυθρά Θάλασσα και σε αυτήν, που έχει ευρωπαϊκή έγκριση, πρέπει να συμμετέχουν περισσότεροι», λένε πρωθυπουργικοί συνεργάτες.

«Δεν είμαστε ακόμα εκεί…»

Τον βαθμό ανησυχίας της Ευρώπης για τις επιπτώσεις της κρίσης επιβεβαιώνει και το «μήνυμα» του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος επίσης βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup τόνισε (Mega, «Live News») ότι ακόμα κι αν ο πόλεμος τελείωνε σήμερα, θα χρειάζονταν δύο μήνες «για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα».

Η διάρκεια του πολέμου είναι καθοριστικός παράγοντας για το εύρος των παρεμβάσεων στήριξης. Ο Πιερρακάκης μιλάει για τρία επίπεδα: «Κοιτάζεις τα στοχευμένα μέτρα τα οποία αφορούν το κάθε νοικοκυριό. Κοιτάζεις το λεγόμενο pass-through στον πληθωρισμό. Δηλαδή, αυξάνεται, για παράδειγμα το κόστος ενέργειας και αυτό φτάνει στα λιπάσματα, φτάνει στα άλλα προϊόντα και έχει συνολική πληθωριστική επίπτωση στην οικονομία. Κοιτάζεις την ευρωπαϊκή διάσταση».

Συγκλίνουσες πληροφορίες δείχνουν τα τελευταία 24ωρα ως εξαιρετικά πιθανή της επιστροφή του fuel pass (δοκιμασμένου σε δύο φάσεις το 2022). Προς αυτή την κατεύθυνση έδειξε και ο Πιερρακάκης, αν και ο υπουργός τόνισε ότι «δεν είμαστε ακόμη εκεί». Ως προς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, η κυβέρνηση επιμένει ότι θα εξετάσει τη μείωσή του, αποκλειστικά και μόνο εφόσον προηγηθεί ένα ευρωπαϊκό πράσινο φως – απόφαση για ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. «Να το πω κάθετα» ξεκαθάρισε ο Πιερρακάκης, «αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο χωρίς ευρωπαϊκές ευελιξίες, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί».