«Ετοιμάζουμε νομοθετική παρέμβαση για την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή: «Ακόμη και σήμερα αν λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή , θα χρειαστούμε δύο μήνες για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα»

«Η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα είναι ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία»

Αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Live News» του MEGA και τον Νίκο Ευαγγελάτο έδωσε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ερωτηθείς για τον ΕΦΚ είπε ότι «ο πρωθυπουργός ανέφερε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ως ένα παράδειγμα μέτρου, το οποίο θα προκύψει στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής και συντονισμένης προσπάθειας. Δηλαδή, να το πω κάθετα, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο χωρίς ευρωπαϊκές ευελιξίες, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί» ενώ πρόσθεσε « χωρίς ευρωπαϊκές ευελιξίες, όμως, μπορούμε να κάνουμε άλλα μέτρα. Όπως, π.χ., εκείνα τα οποία κάναμε το 2022, να το πω ευθέως, τα πιο στοχευμένα. Μέτρα όπως ένα fuel pass, το οποίο έρχεται να στηρίξει τους πιο ευάλωτους, εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν έρχεται όντως ένα fuel pass o κ. Πιερρακάκης απάντησε «Εγώ θα πω ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Γιατί; Γιατί πρέπει να παρατηρήσουμε τη διάρκεια και το βάθος της κρίσης. Ήδη είμαστε, τέταρτη μέρα τώρα, το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα χρειαστούμε αρκετές ακόμη ημέρες για να μπορέσουμε να πούμε…».

Στη συνέντευξη ο κ. Πιερρακάκης απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου για τις αδύναμες οικογένειες που μπορεί αυτή τη στιγμή να κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους και αν υπάρχει κάποιο σχέδιο από την κυβέρνηση απάντησε ότι έρχεται μία νέα παρέμβαση και εξήγησε: «Θέλουμε, να μετατρέψουμε, να καταστήσουμε τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό σαν ένα αποτελεσματικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Τι εννοώ με αυτό. Σήμερα, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την πρώτη σου κατοικία, όταν κάνεις την επαγωγή στον εξωδικαστικό από όλη την υπόλοιπη περιουσία σου, από όλα τα υπόλοιπα εισοδήματά σου. Και έτσι καταλήγει το κούρεμα να είναι μικρότερο από ό,τι θα ήθελες, υπό προϋποθέσεις και η δόση να είναι αρκετά μεγαλύτερη. Είχαμε λάβει λοιπόν οι συνεργάτες μου και εγώ το εξής σχόλιο από πολλούς. Μας λένε ότι “εγώ θέλω να προστατέψω το σπίτι μου, την πρώτη μου κατοικία. Όχι τα πάντα, τα άλλα μπορεί να θέλω να τα ρευστοποιήσω. Εγώ. Δικιά μου επιλογή, για να πληρώσω τα χρέη μου γρηγορότερα και να σταθώ στα πόδια μου ως άνθρωπος και ως οικογένεια”. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, θα τη δώσουμε. Τι σημαίνει αυτό; Θα μπορείς, αν θες να μπεις στον Εξωδικαστικό, να πεις «εγώ θέλω να προστατέψω το σπίτι μου, την πρώτη μου κατοικία. Τελεία».

Η συνέντευξη

– Νίκος Ευαγγελάτος: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, είμαστε στο μέσο του πολέμου. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω από κάτι σημειολογικό περισσότερο. Επειδή ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ ως χώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα των μνημονίων, θέλω να σταθώ στην στιγμή που χτύπησε το καμπανάκι στην αίθουσα του Eurogroup και δεν ήταν κάποιος από αυτούς που για την Ελλάδα ήταν πρόσωπα, πώς να το πω, δύσκολα. Αλλά πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο Έλληνας υπουργός των Οικονομικών. Πώς το βιώσατε εσείς;

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Η αλήθεια είναι ότι η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Και αποκρυσταλλώνοντας όλη αυτή την εμπειρία, την εθνική εμπειρία εγώ θα πω κύριε Ευαγγελάτο, όλα αυτά που περάσαμε ως λαός. Και βέβαια είναι από τη μία μια μεγάλη τιμή, όπως την περιγράφω, και συγκίνηση, απ’ την άλλη είναι μεγάλη ευθύνη. Και ξέρετε κάτι; Ξέρω πολύ καλά, εγώ θα πω το ξέρω στο πετσί μου, η ευθύνη αυτή προσωποποιείται. Προσωποποιείται σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε οικογένεια. Είναι μία σωρευτική προσπάθεια που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, ‘γονατίσαμε’ ως χώρα, σηκωθήκαμε όρθιοι. Και η ευθύνη τώρα αυτή, πλέον λόγω του ρόλου, δεν προσωποποιείται μόνο σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα, προσωποποιείται και σε κάθε Ευρωπαίο. Πολλά πράγματα έχουν αργήσει να γίνουν όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε καθυστερήσει δραματικά να πάρουμε κάποιες σωστές αποφάσεις, κάποιες σωστές επιλογές. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε τώρα.

Και ως Ευρώπη βέβαια. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτής της εκλογής. Υπάρχει ένας ισχυρός συμβολισμός στο να επιλέγουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έναν Έλληνα υπουργό Οικονομικών για αυτήν τη θέση. Είναι μια μεγάλη αναγνώριση απέναντι στον ελληνικό λαό κυρίως. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, είναι και μια πολύ μεγάλη ευθύνη.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Θα έρθω σε λίγο σε αυτά που πρέπει να γίνουν και έχουν καθυστερήσει γιατί θέλω να ξεκινήσω από αυτό που νομίζω όλοι που μας παρακολουθούν περιμένουν να ακούσουν. Είμαστε στο μέσο ενός πολέμου, ενός πολέμου που τον έχουμε αισθανθεί και αρκετά κοντά μας, και γεωγραφικά αλλά τον έχουμε αισθανθεί ακόμα πιο κοντά μας οικονομικά, με τις επιπτώσεις που ήδη βιώνουμε, πληρώνουμε. Σχεδιάζονται κάποια μέτρα και σε ευρωπαϊκό και σε επίπεδο ελληνικής κυβέρνησης;

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Να πω καταρχήν ότι δεν είμαστε εκεί που ήμασταν στο παρελθόν. Είμαστε σε μία περίοδο που έχουν, αν δούμε από το ’19 και μετά την πυκνότητα των γεγονότων… Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι υπάρχουν δεκαετίες που δεν συμβαίνει τίποτα και υπάρχουν εβδομάδες μέσα στις οποίες συμβαίνουν δεκαετίες. Ε, αυτό βιώσαμε. Πανδημία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτό που συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή, πληθωριστικά επεισόδια, αύξηση στο κόστος ενέργειας. Όλα αυτά όμως μας έκαναν να χτίσουμε δυνατότητες. Και εθνικές και ευρωπαϊκές. Υπάρχει εργαλειοθήκη δηλαδή για το συγκεκριμένο που με ρωτάτε του 2022. Ήδη δηλαδή έχουμε κάποια μέτρα τα οποία μπορούμε να εξετάσουμε, καταρχήν εμείς ως Ελλάδα, και να πω εδώ ότι πλέον έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε το βάρος το οικονομικό του προϋπολογισμού για να μπορούμε να εξετάσουμε αυτά τα μέτρα, για να μπορεί να πει ο πρωθυπουργός, για να μπορώ να πω εγώ ως υπουργός Οικονομικών, κανένας δεν θα μείνει μόνος του μέσα στην κρίση.

Θα είμαστε δίπλα σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε επιχείρηση. Μπορούμε να το πούμε αυτό σήμερα. Αλλά από κει και πέρα πρέπει να μπορέσει, αν μιλάμε για μια κρίση η οποία θα είναι πιο διαρκής και πιο βαθιά, να το πει και η Ευρώπη, όχι μόνο η Ελλάδα. Είμαστε ακόμη σε ένα πέπλο αβεβαιότητας για τη διάρκεια της κρίσης και για το βάθος της. Σίγουρα όμως έχουμε τα αντανακλαστικά, είμαστε από πάνω από το πρόβλημα. Το παρακολουθούμε διαρκώς, διαρκώς βλέπουμε τι συμβαίνει στο πεδίο. Το αν τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά για λίγες ακόμη μέρες ή για ένα μεγαλύτερο διάστημα, θα καθορίσει το εύρος και το βάθος της παρέμβασης. Εγώ αυτό που μπορώ να πω σήμερα, όπως λέει και ο πρωθυπουργός, θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε την κάθε οικογένεια και τον κάθε συμπολίτη μας.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Εγώ θα επιμείνω λίγο να το κάνω πρακτικό αυτό το θέμα. Έχει ανοίξει από χθες, γιατί υπήρξε αναφορά και του πρωθυπουργού, δεν θα έλεγα συζήτηση, αλλά έχει τεθεί το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τα καύσιμα είναι αυτά που δέχονται πρώτα τις αυξήσεις. Και αυτά που, το ξέρουμε όλοι, αφορούν οριζοντίως και καθέτως την οικονομία μας. Υπάρχει θέμα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης;

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Ο πρωθυπουργός ανέφερε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ως ένα παράδειγμα μέτρου το οποίο θα προκύψει στο πλαίσιο μίας ευρωπαϊκής και συντονισμένης προσπάθειας. Δηλαδή, να το πω κάθετα, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο χωρίς ευρωπαϊκές ευελιξίες δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Χωρίς ευρωπαϊκές ευελιξίες όμως μπορούμε να κάνουμε άλλα μέτρα. Όπως π.χ. εκείνα τα οποία κάναμε το 2022. Να το πω ευθέως, τα πιο στοχευμένα. Μέτρα όπως ένα Fuel Pass, το οποίο έρχεται να στηρίξει τους πιο ευάλωτους, εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Έρχεται όντως;

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Εγώ θα πω ότι δεν είμαστε ακόμη εκεί. Γιατί; Γιατί πρέπει να παρατηρήσουμε τη διάρκεια και το βάθος της κρίσης. Ήδη είμαστε, τέταρτη μέρα τώρα, το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα χρειαστούμε αρκετές ακόμη μέρες για να μπορέσουμε να πούμε…

– Νίκος Ευαγγελάτος: Πόσες θα χρειαστούμε;

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Αυτό δεν θα μπορούσα να το πω ακόμη γιατί δεν είναι μόνο η διάρκεια των ημερών, είναι και η προοπτική των ημερών μετά. Αν καταλάβεις ότι αυτό ήρθε για να μείνει, παρεμβαίνεις. Να το πω έτσι. Άρα έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά, όχι μόνο ποσοτικά χαρακτηριστικά το πώς θα αποφασίσουμε. Είμαστε από πάνω κάθε ώρα. Και ξέρετε είμαστε και σε ένα γεγονός το οποίο αλλάζει μέσα στην ίδια ημέρα. Εγώ θυμάμαι την προηγούμενη Δευτέρα που είχαμε Eurogroup, που ξεκινήσαμε να συζητάμε το θέμα οι υπουργοί Οικονομικών. Η μέρα ξεκίνησε με το πετρέλαιο να είναι στα 110 και η μέρα τελείωσε με το πετρέλαιο να είναι κάτω από τα 90. Άλλαζε, δεν μπορώ να πω τι λέγαμε, όπως ξέρετε, αυτό παραβιάστηκε κατά το παρελθόν και έχει μείνει, μάλιστα από Έλληνα συνάδελφο.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Δεν παίρνετε κασετοφωνάκι μαζί σας.

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Όχι, δεν θα μπούμε σε αυτά λοιπόν. Αυτό που μπορώ να πω είναι το ότι το λεξιλόγιο άλλαζε μέσα τη μέρα, η ένταση του πώς μιλάγαμε για το θέμα. Άρα θα λάβουμε μέτρα αν χρειαστεί; Ναι. Σε πρώτο επίπεδο για μια κρίση πιο βραχεία, μια κρίση μικρότερου βάθους, τα μέτρα αυτά θα βαρύνουν αμιγώς εμάς, τον εθνικό μας προϋπολογισμό εάν χρειαστεί. Αν όμως μιλάμε για κάτι μακρύτερης διάρκειας, είναι αυτό που είπε ο πρωθυπουργός, τότε θα χρειαστούν ευρωπαϊκές ευελιξίες, τότε θα χρειαστούν ευρωπαϊκές παρεμβάσεις.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Ακούμε, εκτός από την τιμή των καυσίμων, για θέμα με τα λιπάσματα για παράδειγμα. Για θέμα με την καλλιέργεια των προϊόντων, μιλώ για την πρωτογενή παραγωγή. Πότε εκτιμάτε ότι θα κρίνεται ότι χρειάζονται ή δεν χρειάζονται μέτρα; Αν περάσει άλλη μια εβδομάδα, άλλος ένας μήνας;

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Εγώ δεν θα σας σχολιάσω το χρόνο όπως σας είπα, αμέσως. Κοιτάμε τη διάρκεια. Αυτό που θα σας πω είναι ότι χοντρικά μιλάμε για τρία είδη παρεμβάσεων. Κοιτάζεις τα στοχευμένα μέτρα τα οποία αφορούν το κάθε νοικοκυριό. Κοιτάζεις μέτρα όπως αυτά τα οποία υπονοεί αυτή σας η ερώτηση, είναι το λεγόμενο pass-through στον πληθωρισμό. Δηλαδή αυξάνεται για παράδειγμα, το κόστος ενέργειας και αυτό φτάνει στα λιπάσματα, φτάνει στα άλλα προϊόντα και έχει συνολική πληθωριστική επίπτωση στην οικονομία. Και υπάρχει και η διάσταση η ευρωπαϊκή του να πάμε πλέον να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό, εάν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Είναι αυτή η τριπλέτα, να το πω έτσι. Αυτήν την στιγμή είμαστε πάνω από το πρόβλημα στο να δούμε πόσο θα διαρκέσει και πόσο βαθύ θα είναι.

Αν μου λέγατε να αναφέρω δύο στοιχεία τα οποία για μένα είναι καθοριστικά, θα ήταν τα εξής. Το πρώτο είναι καθ’ αυτά τα Στενά του Ορμούζ. Η βασική μεταβλητή είναι το για πόσο καιρό θα είναι κλειστά τα Στενά. Το δεύτερο είναι το εξής: Τι λένε πολλοί ειδικοί; Και σήμερα να έληγε το πρόβλημα, πείτε ότι σήμερα λέγαμε ολοκληρώθηκε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν περίπου δύο μήνες για να επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Δηλαδή εκεί που ήμασταν πριν η κρίση ξεκινήσει. Άρα ήδη έχουμε επιπτώσεις, πλέον όμως η Ελλάδα έχει άλλη φωνή στην Ευρώπη, έχει άλλο βάρος στην Ευρώπη για να πιέσει να ληφθούν πρωτοβουλίες. Ο πρωθυπουργός το έχει αποδείξει αυτό ο ίδιος στο παρελθόν. Εγώ θέλω να πω ότι έχω δει τον Μητσοτάκη να παρεμβαίνει είτε είναι η πανδημία, είτε είναι η ενεργειακή κρίση, είτε είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε είναι τώρα αυτό το οποίο συνέβη στην Κύπρο, ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι στείλαμε στρατιωτική συμβολή. Ο πιο σκληρός κριτής της κυβέρνησης δεν θα μπορούσε να μου απαντήσει επαρκώς σε αυτό το οποίο μόλις σας είπα, ούτε θα μπορούσε να το παραγνωρίσει. Και τώρα λοιπόν, αν, υπογραμμίζω τη λέξη αν, αν ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση κρίνουμε ότι πρέπει να γίνει κάποια πρωτοβουλία εθνική καταρχάς, ή κάποια πρωτοβουλία ευρωπαϊκή, να είστε βέβαιος, να είναι βέβαιοι όσοι μας βλέπουν αυτήν την στιγμή και έχουν τις αγωνίες τους. Θα είμαστε εκεί.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Ακόμα και με αυτό που λέμε, έτσι έχουμε μάθει να το λέμε εμείς, ρήτρα διαφυγής. Και μιλώ πια για πανευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή στην ουσία με χαλάρωση των δημοσιονομικών υποχρεώσεων που έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες.

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής τι είναι; Το 2022 δεν υπήρχε ρήτρα διαφυγής, υπήρχε η λεγόμενη γενική ρήτρα διαφυγής όταν λάβαμε τα ενεργειακά μέτρα τότε στην Ουκρανία. Η ρήτρα διαφυγής έχει να κάνει με το αν σ’ αφήνει η Ευρώπη να ξοδέψεις απ’ τα δικά σου λεφτά. Πάλι για τα δικά σου λεφτά μιλάμε όταν λέμε ρήτρα διαφυγής. Έτσι, η ρήτρα διαφυγής για την άμυνα για παράδειγμα, την οποία και εγώ ως υπουργός Οικονομικών ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο το δικό μας, τι ήταν; Ευελιξίες να μπορούμε να ξοδέψουμε παραπάνω χρήματα για την άμυνα. Αντιστοίχως λοιπόν τώρα αυτό είναι ένα δυνητικό μέτρο αν θέλετε απ’ το ευρωπαϊκό μενού. Εγώ δεν θα σας πω ακόμα ποια θα είναι αυτά τα μέτρα γιατί; Είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαντάς στο πρόβλημα που έχεις στο πεδίο. Εδώ είναι τέτοια η φύση του προβλήματος, είναι τέτοια η αβεβαιότητα του προβλήματος, πρέπει να δούμε την στιγμή που θα παρέμβουμε, με δεδομένο και το πόσα χρήματα έχουμε, με δεδομένες και τις δυνατότητές μας. Διαλέγεις την στιγμή, διαλέγεις χειρουργικά την παρέμβαση.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Έχουμε δυνατότητες;

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Ναι, έχουμε. Και αυτή είναι η διαφορά. Μετά από τόσα χρόνια η Ελλάδα δεν είναι αυτή που ήταν. Μα γι’ αυτό και έχουμε το βάρος αυτό το οποίο λέω πριν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι’ αυτό μας ακούνε, όταν σηκώνει το χέρι του ο Έλληνας πρωθυπουργός και λαμβάνει μια πρωτοβουλία, τη λαμβάνει στο όνομα του ελληνικού λαού και τη λαμβάνει ακριβώς επειδή η ελληνική οικονομία δεν είναι πια αυτή που ήταν. Πριν 10 χρόνια η ελληνική οικονομία ήταν το πρόβλημα της Ευρώπης. Τώρα πλέον δεν είναι. Τώρα πλέον είναι μια χώρα η οποία έχει προβλήματα, αλίμονο, μας βλέπει κόσμος. Δεν ξέρουμε ότι ο κόσμος δυσκολεύεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην καθημερινότητά του; Το ξέρουμε, αλλά ο τρόπος που κερδίζονται αυτά τα στοιχήματα είναι μέρα – μέρα, εβδομάδα – εβδομάδα, με ιδρώτα και με σηκωμένα μανίκια. Έτσι χτίζονται, είτε μιλάμε για χώρες, είτε μιλάμε για εταιρίες, είτε μιλάμε για οικογένειες, τα προβλήματα λύνονται έτσι, με ιδρώτα και κόπο. Άρα είμαστε μία κυβέρνηση που είναι από πάνω από τα προβλήματα. Και προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει τη συνθήκη.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Για να μην μείνουμε μόνο στον πόλεμο, τις επιπτώσεις και τα μέτρα όποια είναι και όταν είναι. Να το δούμε συνολικά. Δημοσκοπικά η κυβέρνηση καταγράφει θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Μοιάζει βέβαια να ‘ναι μακριά ακόμα από την αυτοδυναμία. Και το πρώτο πρόβλημα που η κοινωνία φαίνεται ότι έχει και αντιμετωπίζει είναι η ακρίβεια. Τι θα κάνετε γι’ αυτό πέραν του πολέμου; Ο πόλεμος την κάνει ακόμα χειρότερη.

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Δύο σχόλια σε αυτό που λέτε. Πρώτα θέλω να σχολιάσω το δημοσκοπικό. Το έχω πει ξανά και θέλω να το επαναλάβω γιατί το πιστεύω βαθιά. Αν μου έλεγε κανείς, πριν γίνω υπουργός το 2019, ότι θα μετείχα σε μία κυβέρνηση η οποία μετά από χρόνια μεγάλης πολιτικής αστάθειας θα διένυε τη δεύτερη θητεία της και θα ήταν πρώτη στις δημοσκοπήσεις με 15 περίπου μονάδες από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, θα έλεγα ότι αυτό, όπως συμβαίνει, δεν έχει επαναληφθεί, δεν θα πω στη μεταπολίτευση, πολλά χρόνια πίσω. Είχαμε δύο φορές τον 20ο αιώνα νομίζω τρεις θητείες του ίδιου κόμματος, αλλά με πολύ μεγαλύτερες πολιτικές εναλλαγές. Βιώνουμε μία περίοδο σταθερότητας. Και πιστεύω ότι ο κόσμος θα πάει στην κάλπη το ’27 και με αυτό το κριτήριο. Γιατί; Φανταστείτε μία συνθήκη που πρέπει να λάβεις μία απόφαση σε ώρες, σε λεπτά. Το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος που μας βλέπει. Εισβολή στον Έβρο. Ο Μητσοτάκης έπρεπε να πάρει αποφάσεις σε λεπτά. Σε δευτερόλεπτα. Μια τρικομματική κυβέρνηση, με δεδομένη τη σύνθεση της Βουλής σήμερα, ας πούμε, πώς θα λάβει ακριβώς αυτή την απόφαση; Ζούμε σε μια φάση πολυκρίσεων. Συμβαίνουν πράγματα ανά εβδομάδα, ανά μήνα. Το συμφέρον του κόσμου είναι το γήπεδο να ‘ναι σταθερό, να μην κουνιέται. Για να μπορούν τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα με δυσκολίες εγώ θα πω, κάθε εβδομάδα. Άρα, αυτό το ξέρουμε και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Πώς θα το κάνετε πράξη;

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Καταρχήν, το υπουργείο Ανάπτυξης κάνει πολλούς ελέγχους για την πάταξη της αισχροκέρδειας. Και λαμβάνει μέτρα για να μπορεί να ελέγχει τα πράγματα στο πεδίο, ακόμα και το πρόσφατο μέτρο για το πλαφόν, αυτόν τον χαρακτήρα έχει αν θέλετε. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός και εμείς ως υπουργείο Οικονομικών τι κάναμε; Κάναμε τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή που έχει γίνει από το 1974 και μετά. Αντί να κάνουμε αυτό που έλεγε η αντιπολίτευση, τι ζητούσε η αντιπολίτευση; Μιλούσε πάρα πολύ για τους έμμεσους φόρους. Ξέραμε ότι οι έμμεσοι φόροι όμως, 19% φτάνει στον κόσμο έτσι, όταν μειώνεις τον ΦΠΑ, τα περισσότερα τα κρατάει η ίδια η επιχείρηση. Εμείς πήγαμε και δώσαμε χρήματα σε κάθε ελληνική οικογένεια με έμφαση στους πολύτεκνους, με έμφαση στα νέα παιδιά. Γύρισαν, για μια οικογένεια που έχει τέσσερα παιδιά, για τον πατέρα και τη μητέρα γύρισαν δύο μισθοί στον καθέναν πίσω με τη μορφή φοροαπαλλαγής.

Και επειδή ακούω και για τους δημοσίους υπαλλήλους, τον 13ο τον 14ο μισθό, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση εδώ και 14 χρόνια που έδωσε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. 3,3 δισ. είναι το ποσό από το ’23 μέχρι το ’26. Το οποίο αν βάλουμε κάτω τα 3,3 δισ. και τα διαιρέσουμε με τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, πρακτικά έχουμε ήδη δώσει τον 13ο και τον 14ο μισθό, με άλλον τρόπο, όχι ισοκατανεμημένα, έτσι; Άρα τι κάνουμε, ποια είναι η στρατηγική εδώ για να το πω απλά; Ενισχύεις το διαθέσιμο εισόδημα. Με κάθε τρόπο. Έχουμε μειώσει από το ’19 και μετά, αν δεν κάνω λάθος, 83 φόρους και εισφορές. Το λέω αυτό γιατί ακούω πάρα πολύ συχνά ξέρετε και την κατηγορία επιδομάτων ή άλλων πραγμάτων που διαρθρώνεται. Έχουμε και μία επιλογή ως κυβέρνηση, να στηρίζουμε εκείνους που χρειάζεται με κάθε τρόπο. 250 ευρώ μόνιμη στήριξη των συνταξιούχων, ένα ενοίκιο πίσω στο 80% των ενοικιαστών.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Για τις οικογένειες που μπορεί αυτήν την στιγμή να κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, γι’ αυτούς που βρίσκονται πραγματικά κάτω από την γραμμή. Έχετε κάτι; Σχεδιάζετε κάτι;

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Λοιπόν πάμε σ’ αυτό. Εξωδικαστικός μηχανισμός. Διευρύναμε τα όρια στον εξωδικαστικό μηχανισμό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα διπλασιάσαμε σχεδόν. Γίνονται υπαγωγές 2.000 τον μήνα. Και ξέρετε κάτι; Δεν είναι στατιστικό στοιχείο αυτό, επειδή μιλάω με πολύ κόσμο. Είναι 2.000 ιστορίες. Είναι 2.000 οικογένειες οι οποίες βλέπουν λύση στο πρόβλημά τους επειδή σκεφτήκαμε και διαμορφώσαμε μία σωστή πολιτική για να μπορέσουν να στηριχθούν. Εμείς δεν λέμε στον κόσμο ‘μην πληρώνετε’. Να το πω απλά, δεν είμαστε του κινήματος ‘δεν πληρώνω’. Θέλουμε ο κόσμος να βοηθηθεί όμως να πληρώσει. Και ξέρετε κάτι γενικότερα, ο ρόλος των κυβερνήσεων, ο κόσμος μας ψηφίζει όχι για να του κουνάμε το δάχτυλο. Μας ψηφίζει για να του δίνουμε το χέρι. Άρα πρέπει να φτιάξουμε ένα πλαίσιο που να μπορεί να στηρίξει τον κόσμο. Με ελβετικό φράγκο; Επίσης θέμα το οποίο ξέρω ότι σας έχει απασχολήσει. Δείτε τι έχει γίνει από τον Ιανουάριο. Έχει χειροτερέψει η ισοτιμία 3%. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αν δεν είχαμε κάνει την παρέμβαση, και καλώ όσους δεν έχουν μπει στην παρέμβαση που έχουμε κάνει, να το εξετάσουν να το κάνουν τώρα, θα είχε αυξηθεί το χρέος τους κατά τόσο. Άρα αυτές είναι παρεμβάσεις που γίνονται.

Λοιπόν, πάμε σε μια καινούργια παρέμβαση. Εξωδικαστικός μηχανισμός. Θέλουμε να μετατρέψουμε, να καταστήσουμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό σαν ένα αποτελεσματικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Τι εννοώ μ’ αυτό; Σήμερα δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την πρώτη σου κατοικία όταν κάνεις την υπαγωγή στον εξωδικαστικό από όλη την υπόλοιπη περιουσία σου, από όλα τα υπόλοιπα εισοδήματά σου. Και έτσι καταλήγει το κούρεμα να ‘ναι μικρότερο από ό,τι θα ήθελες υπό προϋποθέσεις, και η δόση να είναι αρκετά μεγαλύτερη. Είχαμε λάβει λοιπόν, οι συνεργάτες μου κι εγώ, το εξής σχόλιο από πολλούς, να μας λένε ‘εγώ θέλω να προστατέψω το σπίτι μου. Την πρώτη μου κατοικία, όχι τα πάντα, τα άλλα μπορεί να θέλω να τα ρευστοποιήσω, εγώ, δικιά μου επιλογή, για να πληρώσω τα χρέη μου γρηγορότερα και να σταθώ στα πόδια μου ως άνθρωπος και ως οικογένεια’. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα μέχρι σήμερα. Ε λοιπόν θα τη δώσουμε. Τι σημαίνει αυτό; Θα μπορείς αν θες να μπεις στον εξωδικαστικό, να πεις ‘εγώ θέλω να προστατέψω το σπίτι μου, την πρώτη μου κατοικία. Τελεία.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Άρα θα εξαιρείται από το δικαστικό συμβιβασμό τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία πλην της πρώτης κατοικίας.

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Και τονίζω, εφόσον εσύ το επιθυμείς. Εφόσον εσύ το διαλέγεις.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Να ζητήσω τη διευκρίνιση για να ‘ναι σαφές. Λέτε λοιπόν ότι εξαιρούνται τα υπόλοιπα, πλην της πρώτης κατοικίας. Με ποιον τρόπο θα εξαιρούνται τα υπόλοιπα; Περιουσιακά στοιχεία εννοώ.

– Κυριάκος Πιερρακάκης; Τα υπόλοιπα στοιχεία, εφόσον εσύ κάνεις αυτή την επιλογή, εκπλειστηριάζονται και ρευστοποιούνται.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Και εξαιρούνται άρα από την περιουσία σου, άρα η δόση που σου βγαίνει είναι μικρότερη.

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Ακριβώς.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Η διαδικασία αυτή θα ‘ναι γρήγορη; Γιατί οι πλειστηριασμοί μπορεί να καθυστερούνε. Δηλαδή θα υπάρχει τρόπος να γίνουν άμεσα;

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Η διαδικασία αυτή θα είναι εξαιρετικά γρήγορη και εγώ θέλω εδώ να τονίσω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μας το ζητάει ο κόσμος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Διαπιστώσαμε δηλαδή ότι ενώ βελτιώναμε διαρκώς τα στοιχεία του εξωδικαστικού, το πλαίσιό του, όπως σας είπα αυξάναμε τα όρια, τα διευρύναμε, ερχόταν κόσμος και μας ζητούσε αυτό το εργαλείο. Γιατί αισθάνονται, και με τον νόμο Κατσέλη 16 χρόνια μετά ακόμα στα δικαστήρια είναι, άρα θέλαν κάτι το οποίο να ‘ναι ουσιαστική στήριξη, ουσιαστική παρέμβαση για έναν κόσμο που πράγματι θέλει να πληρώσει και να σταθεί στα πόδια του.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Να ξαναγυρίσω λίγο στο Eurogroup. Και σε αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας ότι υπάρχουν πράγματα στην Ευρώπη τα οποία έχουν καθυστερήσει και το νιώθουμε όλοι. Ποιο είναι το όραμά σας για το Eurogroup; Για την προεδρία του Eurogroup. Τι θέλετε να κάνετε όσο θα είστε σε αυτή τη θέση; Τι θέλετε να αφήσετε πίσω σας;

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Εγώ θα σας πω ότι γενικά, για να χρησιμοποιήσω έτσι μία φράση, πρέπει να θέσουμε την Ευρώπη σε κίνηση. Υπάρχουν πράγματα που τα συζητάμε χρόνια. Αυτά ακούγονται και πολύ τεχνικά ενίοτε στον κόσμο, αλλά να πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε 10 τρισεκατομμύρια σε καταθέσεις. Τις αξιοποιούμε αυτές τις καταθέσεις πανευρωπαϊκά για επενδύσεις; Για να αυξηθεί η ανάπτυξη; Για να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό; Η απάντηση είναι όχι. Και ξέρετε έχει ενδιαφέρον η λέξη που χρησιμοποιούν οι ευρωπαίοι τεχνοκράτες γι’ αυτό. Χρησιμοποιούν στα αγγλικά τη λέξη ‘plumbing’, τα υδραυλικά. Ότι είναι προβληματικά τα ‘υδραυλικά’ του ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα φτιάξουμε. Και εδώ και χρόνια συζητάμε, συζητάμε, συζητάμε.

Ξέρετε γενικά η Ευρώπη προόδευσε στις κρίσεις. Μεταβόλιζε κρίσεις σε αλλαγές. Τα πράγματα που συνέβησαν στην ελληνική κρίση χρέους, δίδαξαν όλες τις κυβερνήσεις έτσι ώστε όταν ήρθε ο COVID να μπορούν να αντιδράσουν άμεσα, να έχουν εργαλειοθήκη. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, μας έχουν δώσει τώρα μια εργαλειοθήκη για να μπορούμε να ανταποκριθούμε γρήγορα εφόσον το πρόβλημα αυτό βαθύνει. Πλέον δεν τίθεται θέμα στρατηγικής για την Ευρώπη. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Το ψηφιακό ευρώ, αυτό που λέμε την ενοποίηση, την αφαίρεση των εμποδίων, την ένωση κεφαλαιαγορών. Απλό παράδειγμα. Τι σημαίνει ένωση κεφαλαιαγορών; Το Ελληνικό Χρηματιστήριο ήταν ανεξάρτητο. Τώρα έγινε κομμάτι του δικτύου του Euronext. Άλλο πράγμα είναι για μια ελληνική επιχείρηση που είναι στο χρηματιστήριο να έχει ρευστότητα μόνο από τη χώρα μας, και άλλο πράγμα να σε κοιτάει όλη η Ευρώπη και να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επενδύσει σε εσένα. Αυτό εννοούμε. Υπάρχουν τεχνητά εμπόδια. Κάνουμε το ίδιο πράγμα 27 φορές. Αυτό δεν είναι λογικό.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Να κλείσω ρωτώντας, μετά το Eurogroup τι; Είστε 42 ετών νομίζω, έτσι;

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι άλλο πράγμα αυτήν την στιγμή. Το εδώ και το τώρα.

– Νίκος Ευαγγελάτος: Ποια είναι η πολιτική φιλοδοξία;

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Η φιλοδοξία μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό και πάνω από όλα σε αυτούς που μας βλέπουν, στους πολίτες. Και να κάνουμε τη διαφορά όχι ως άτομα, ως σύνολο στη ζωή τους. Πολιτική σημαίνει να παρεμβαίνεις στην ανάγκη των πολιτών. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουμε υπάρξει δραματικές καθυστερήσεις όλα αυτά τα χρόνια, στο να λύσουμε και προβλήματα που εκκρεμούσαν και ως χώρα να μην ανταποκρινόμαστε καλά στις κρίσεις. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε και εγώ ως μέλος αυτής της κυβέρνησης, είναι ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η φιλοδοξία μου και αυτό είναι στο οποίο επιλέγω να είμαι χρήσιμος σε όλους όσους μας βλέπουν.