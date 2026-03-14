Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, παρά το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα. Όπως σημείωσε, κάθε χρόνο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος που επιτρέπει τη στήριξη των πολιτών «όταν και όπου χρειαστεί», υπογραμμίζοντας ότι «τα αντανακλαστικά μας νομίζω τα δείχνουμε».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και συνέδεσε την οικονομική ισχύ της χώρας με τον διεθνή της ρόλο. Τόνισε ότι «η δυνατή οικονομία και η δυνατή Ελλάδα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους», ενώ επεσήμανε πως στις πρόσφατες συνεδριάσεις του Eurogroup αναδείχθηκε ότι οι κρίσεις αποτελούν ταυτόχρονα οικονομική και διπλωματική δοκιμασία για τα κράτη-μέλη.

Η διεθνής παρουσία και η ανθρωπιστική βοήθεια

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στην αποστολή βοήθειας της Ελλάδας προς την Κύπρο, επισημαίνοντας ότι η χώρα ήταν η πρώτη που ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία, την οποία στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως σημείωσε, η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης συνδέεται με τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και την ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων σε κρίσιμες στιγμές.

Ανεργία, ακρίβεια και δημοσιονομικές παρεμβάσεις

Αναφερόμενος στα στοιχεία για τη Θεσσαλία, ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η ανεργία στην περιοχή διαμορφώνεται στο 6,2%, ενώ κατά την έναρξη της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν περίπου τριπλάσια. Αναγνώρισε ωστόσο ότι οι πολίτες εξακολουθούν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής λόγω του σωρευτικού πληθωρισμού, επισημαίνοντας πως η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτέλεσε βασική πρόκληση για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

«Κανείς δεν παραγνωρίζει τα προβλήματα, αλλά είναι δεδομένο ότι κάνουμε μία σειρά ενεργειών ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς την κατάσταση, να έχουμε ανάπτυξη διπλάσια από την ευρωπαϊκή, πρωτογενή πλεονάσματα και συνεχή αποκλιμάκωση της ανεργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης

Για τις φορολογικές παρεμβάσεις, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι έχει υλοποιηθεί η μεγαλύτερη μείωση φόρων της μεταπολιτευτικής περιόδου, με παρεμβάσεις που συνεχίζονται. Σε 12.790 οικισμούς, οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να δουν μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% στα επόμενα εκκαθαριστικά, ενώ καταργούνται άμεσες φορολογικές επιβαρύνσεις για νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές μειώσεις φόρων στις επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Περίπου 950.000 νοικοκυριά θα λάβουν επιστροφή ενοικίου, ενώ 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα δουν μόνιμη ετήσια ενίσχυση ύψους 250 ευρώ στους λογαριασμούς τους.

Διευκολύνσεις για τους πολίτες

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στην κατάργηση χρεώσεων για αναλήψεις από ΑΤΜ και στην επιβολή ανώτατου ορίου για τις χρεώσεις τρίτων παρόχων, σημειώνοντας ότι τα μέτρα αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών.