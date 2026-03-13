Η Ευρώπη οφείλει να κινηθεί άμεσα και συντονισμένα για να περιορίσει τις πιέσεις που προκαλούν οι υψηλές τιμές ενέργειας και να προστατεύσει τις οικονομίες και τους πολίτες της, εφόσον η κρίση παραταθεί λόγω του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Αυτό τόνισε την Παρασκευή ο επικεφαλής των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου κατά 37% από την έναρξη του πολέμου, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ασκεί πίεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, υπογράμμισε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα επηρεάσει αναπόφευκτα τις αγορές ενέργειας, το κόστος μεταφορών, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τελικά τις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων.

«Γι’ αυτό είναι σημαντικό για την Ευρώπη να δράσει γρήγορα και συντονισμένα για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τις επιχειρήσεις μας, τους πολίτες μας και τις οικονομίες μας», δήλωσε ο Υπουργός στο Reuters, απαντώντας σε ερωτήσεις μέσω email.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει παρεμβάσεις σε φόρους ενέργειας, χρεώσεις δικτύων και κόστη άνθρακα, ώστε να υπάρξουν βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης για τις βιομηχανίες που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Πολωνία επέβαλαν αυτή την εβδομάδα πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου και περιορισμούς στα περιθώρια κέρδους, αν και η περιορισμένη δημοσιονομική δυνατότητα κάποιων μεγάλων οικονομιών μειώνει την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι οι πρόσφατοι περιορισμοί κερδών που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν «σημαντική άμεση δημοσιονομική επίπτωση στον προϋπολογισμό». Πρόσθεσε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως έχουν επηρεαστεί ο τουρισμός και οι επενδύσεις, δύο βασικοί πυλώνες της ελληνικής οικονομικής ανάκαμψης.

Ισχυρή και ανθεκτική η ελληνική οικονομία

Ο Υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι ο προϋπολογισμός της Ελλάδας έχει προβλέψει το δυσμενέστερο σενάριο για όλο το έτος. «Ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, η οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει κοντά στο 2%, γεγονός που δείχνει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και ανθεκτική», δήλωσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τη διάρκεια της κρίσης, ωστόσο η ευρωπαϊκή οικονομία «έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει τέτοιους κραδασμούς». Η ΕΕ σχεδιάζει εκτεταμένες επενδύσεις σε καθαρές πηγές ενέργειας, υποδομές και έργα δικτύων, ενώ εξετάζει επιπλέον χρηματοδότηση για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs) με στόχο τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάλεσε τέλος για ταχύτερη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. «Ένας από τους βασικούς στόχους μου είναι η Ένωση Εξοικονομήσεων και Επενδύσεων. Οι εύρυθμες και ανταγωνιστικές χρηματοπιστωτικές αγορές είναι κρίσιμες», ανέφερε χαρακτηριστικά.