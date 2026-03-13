«Τα drones του Κουτσουμπα», είναι ο τίτλος του σχολίου του Γιώργου Παπαχρήστου, στην στήλη του «Στίγμα» στην εφημερίδα «Τα Νέα»,αναφέρει ότι 12 ημέρες μετά τη δήλωση του ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσουμπα ότι drones κατευθυνόταν στη Σούδα, ο ίδιος δεν έχει αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Ο Γιώργος Παπαχρήστος παίρνει αφορμή για το σχόλιο του από μονόστηλο στον Ριζοσπάστη που επικαλείται δηλώσεις πρώην Αμερικανού αξιωματούχου.

Ακολουθεί ολόκληρο το απόσπασμα:

«Τα drones του Κουτσούμπα»

Πέρασαν 12 ημέρες από την παπάτζα του Μήτσου του Κουτσούμπα, για τα δύο από τα τέσσερα drones που εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ στις αρχές του πολέμου και είχαν ως στόχο τη βάση στη Σούδα, αλλά αποδείξεις μηδέν. Την είπε, την άφησε να υπάρχει, αλλά δεν είχαμε από μέρους του την παραμικρή πληροφόρηση για το τι έγιναν τα drones αυτά. Επεσαν στη θάλασσα, δεν βρήκαν τη Σούδα για να πέσουν πάνω της, κι αφού έκοψαν βόλτες, επέστρεψαν πίσω; Αγνωστο.

Ο αρχηγός δεν μας ενημέρωσε επίσης, για το πώς ενημερώθηκε αυτός για την πορεία των δύο αυτών drones. Κράτησε όλη την πληροφορία για την πάρτη του. Και χθες, τι βλέπω, στον «Ριζοσπάστη», σε ταπεινό μονόστηλο, αριστερά στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας του Κόμματος; Οτι… πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ ουσιαστικά μισο-επιβεβαιώνει την παπάτζα του Μήτσου. Κατά τον «πρώην αξιωματούχο» των ΗΠΑ, που βρίσκει φιλόξενη στέγη για τις απόψεις του, στο κομματικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, «το Ιράν μπορεί να εκτοξεύει πυραύλους στη Σούδα»!!

Βέβαια το «μπορεί να εκτοξεύει» δεν σημαίνει ότι εκτόξευσε κιόλας τα drones της παπάτζας Κουτσούμπα, αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για το Κόμμα (ένα είναι το Κόμμα…).