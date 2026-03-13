Αργησε αλλά τα… κατάφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης! Του πήρε βέβαια τρία – τέσσερα χρόνια να γίνει πραγματικός αρχηγός, αρχηγός που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του, που τρίζει τα δόντια, που δεν ανέχεται κοροϊδίες και προβοκάτσιες – και χθες το βράδυ πήρε το κεφάλι του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Το γιατί μιας απόφασης, που έπρεπε να είχε παρθεί καιρό πριν, θα σας το διηγηθώ εν συνεχεία.

Κλήθηκα που λέτε χθες το πρωί στην εκπομπή των Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή στα Parapolitika FM να σχολιάσω τις πρόσφατες δηλώσεις του Κωνσταντινόπουλου. Τις είχα διαβάσει τις ειρωνείες του σχετικά με τη δεύτερη φάση της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, δεν τις είχα ακούσει όμως.

Οι καλοί μου συνάδελφοι είχαν την πρωτοβουλία να μου μεταφέρουν το ηχητικό της συνέντευξης. Και εκεί, με αληθινή συντριβή διέκρινα τον… «πόνο ψυχής» του βουλευτή, για την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να πάρει τα πάνω του και να γίνει πραγματικά ανταγωνιστικό προς τη Νου Δου. Αν και δεν είχα τη δυνατότητα να δω και την εικόνα, καθ’ ότι η συνέντευξη η δική μου ήταν τηλεφωνική, έμεινα βέβαιος ότι ο Κωνσταντινόπουλος… συντετριμμένος από το γεγονός αυτό, συγκρατούσε με κόπο τα (κροκοδείλια) δάκρυά του!..

Στην αγκαλιά της ΝΔ

Απόρησα και το είπα στους συναδέλφους, πώς αντέχει τόσο… πόνο για την κακή πορεία του ΠΑΣΟΚ και δεν αναζητάει την τύχη του σε πιο «εύπορες», πολιτικά, «κοινότητες», όπως λ.χ. αυτή της Νου Δου. Γιατί δηλαδή υποβάλλει τον εαυτό του σε αυτό το… βασανιστήριο. Ευχήθηκα να επικρατήσει σύντομα στο μυαλό του το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Αυτό που οδηγεί ακόμη και τους ποντικούς να εγκαταλείπουν πρώτοι καράβι που βουλιάζει – ή έστω, που νομίζουν ότι βουλιάζει…

Τελικά τον έβγαλε από τη δύσκολη θέση ο Ανδρουλάκης. Τώρα μπορεί να πάει μια χαρά στη Νέα Δημοκρατία. Με ανοιχτές αγκάλες (θα) τον περιμένουν…

Τόσα άλλωστε έκανε υπέρ της και υπέρ του Κυριάκου Α’!

Του χρωστάνε, κι απ’ όσο φάνηκε και στην περίπτωση του Α. Λοβέρδου, μόνο αχάριστοι δεν είναι…

Fake στρίμωγμα

Αντιλαμβάνομαι πλήρως και μέχρι κεραίας που λένε, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης συνεχίζει αυτή την ιστορία με το αν ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κ. Τσουκαλάς είχε αποδεχτεί την πρόσκληση να μετάσχει σε αυτό το fake forum για τα… fake news που έστησε και στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν τα γνωστά και μη εξαιρετέα παλικάρια της «Ομάδας Αλήθειας». Αφού είναι σαφές το τι συνέβη.

Προσπάθησε να καλέσει στο πάρτι τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Ολοι αρνήθηκαν να παραστούν και να συμμετάσχουν. Το ίδιο και ο Κ. Τσουκαλάς. Εδώ μέχρι και το κόμμα του Νατσιού, που είχε απομείνει τελευταίο, κατάλαβε τι (θα) παιζόταν και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Θα πήγαινε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ να νομιμοποιήσει με την παρουσία του το πανηγύρι; Δεν θα πήγαινε.

Το ότι επιμένει λοιπόν ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε μια υπόθεση που είναι απολύτως διαφανής, είναι γιατί δεν του φτάνει η αποθέωση από τον φιλοκυβερνητικό μηχανισμό προπαγάνδας και παραπληροφόρησης στα ΜΜΕ, θέλει να κερδίσει και το «κατιτίς» του πολιτικά, ότι στρίμωξε το ΠΑΣΟΚ, με το fake forum. Καλή η προσπάθεια, δεν λέω, αλλά κούρασε Παύλε, άσ’ το…

Ψήνουν νέο νόμο περί Τύπου;

Στο μεταξύ ξελιγωμένα τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, έσπευσαν και χθες να μας απαγγείλουν εν χορώ το ποίημα για πόσο… καινοτόμα ήταν η ιδέα του κυβερνητικού εκπροσώπου να οργανώσει αυτό το fake forum. Και να μας ενημερώσουν επίσης ότι τα συμπεράσματα του οποίου, θα αποτελέσουν το υλικό για κάποιου είδους νομοθετική πρωτοβουλία. Μάλιστα!

Εγώ τώρα, γιατί έχω μια ανησυχία, ότι με αφορμή το όντως προβληματικό ζήτημα με τα fake news, στο πίσω μέρος του μυαλού τους εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου «ψήνεται» η ιδέα για ένα νέο νόμο περί Τύπου; Διότι δεν είναι μόνο ότι η ΝουΔου έχει ένα παρελθόν με αυτά. Ο πατήρ Μητσοτάκης, θυμάστε φαντάζομαι οι παλαιότεροι, είχε διά νόμου απαγορεύσει τη δημοσίευση προκηρύξεων της 17Ν και είχε στείλει στη φυλακή 7 διευθυντές εφημερίδων… Είναι και το ότι υπάρχουν Μέσα τα οποία σπάνε σε… εκνευριστικό βαθμό την «ομοιομορφία» στην ενημέρωση που έχει επιτύχει η κυβέρνηση διά των «γνωστών μεθόδων». Και δεν σπάζουν την «ομοιομορφία» τους, σπάνε και τα νεύρα, κι αυτό δεν αντέχεται, από κανέναν στο ευαγές ίδρυμα της Ηρώδου του Αττικού!

Τούτων δοθέντων, ας κινηθεί επιτέλους η ΕΣΗΕΑ, μην την (και μας) πιάσει στον ύπνο το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι καιροί είναι πονηροί, ο πόλεμος είναι εν εξελίξει, τα fake news δίνουν και παίρνουν στο Διαδίκτυο, άρα το έδαφος είναι πιο εύφορο παρά ποτέ, να μας παρουσιαστεί ξαφνικά, καμιά τέτοια «ωραία ιδέα». Υστερα και από όσα συζήτησαν μεταξύ τους, στο forum Μαρινάκη…

Τα drones του Κουτσούμπα

Πέρασαν 12 ημέρες από την παπάτζα του Μήτσου του Κουτσούμπα, για τα δύο από τα τέσσερα drones που εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ στις αρχές του πολέμου και είχαν ως στόχο τη βάση στη Σούδα, αλλά αποδείξεις μηδέν. Την είπε, την άφησε να υπάρχει, αλλά δεν είχαμε από μέρους του την παραμικρή πληροφόρηση για το τι έγιναν τα drones αυτά. Επεσαν στη θάλασσα, δεν βρήκαν τη Σούδα για να πέσουν πάνω της, κι αφού έκοψαν βόλτες, επέστρεψαν πίσω; Αγνωστο. Ο αρχηγός δεν μας ενημέρωσε επίσης, για το πώς ενημερώθηκε αυτός για την πορεία των δύο αυτών drones. Κράτησε όλη την πληροφορία για την πάρτη του. Και χθες, τι βλέπω, στον «Ριζοσπάστη», σε ταπεινό μονόστηλο, αριστερά στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας του Κόμματος; Οτι… πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ ουσιαστικά μισο-επιβεβαιώνει την παπάτζα του Μήτσου. Κατά τον «πρώην αξιωματούχο» των ΗΠΑ, που βρίσκει φιλόξενη στέγη για τις απόψεις του, στο κομματικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, «το Ιράν μπορεί να εκτοξεύει πυραύλους στη Σούδα»!!

Βέβαια το «μπορεί να εκτοξεύει» δεν σημαίνει ότι εκτόξευσε κιόλας τα drones της παπάτζας Κουτσούμπα, αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για το Κόμμα (ένα είναι το Κόμμα…).

«Αδειασμα» με υπογραφή Μαξίμου

Ωπα, ωπα, τι έχουμε εδώ; Χθεσινοπρωινή ανακοίνωση (επίσημη, με σφραγίδα και λογότυπο) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαίωσε ότι το περίφημο έγγραφο του πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν συμβούλου του Κυριάκου Α’, Γρ. Βάρρα, όχι μόνο υπάρχει, αλλά είχε λάβει και αριθμό πρωτοκόλλου στο υπουργείο – τον 5138/28-7-2020, αν είστε από αυτούς που τους εντυπωσιάζουν οι λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση του υπουργείου, που προφανώς έγινε ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπουργού Κ. Τσιάρα, εκθέτει βαρύτατα τον Μάκη Βορίδη, ο οποίος ισχυριζόταν στη Βουλή, ότι δεν είχε λάβει το περί ου ο λόγος email με το οποίο ο Βάρρας ενημέρωνε (του χτύπαγε καμπάνες) του υπουργού, ότι στην Κρήτη γεννάνε τόσο πολύ τα πρόβατα (ακόμη και τα… κριάρια) που ο αριθμός που δηλώνουν τα γαλάζια πρωτοπαλίκαρα έχει εκτοξευθεί στα ουράνια.

Ενα μόνο ερώτημα έχω πλέον, διότι ο φίλος Μάκης πιάστηκε να μη λέει αλήθεια: η χθεσινή ανακοίνωση, με υπογραφή του υπουργού Κ. Τσιάρα, είχε την έγκριση του Μεγάρου Μαξίμου; Εκτιμώ πως την είχε. Κι αυτό δεν είναι καθόλου καλό νέο για τον Μάκη Βοριδη. Μα καθόλου όμως…

Πρόταση – πρόκληση

Κόμμα δεν έχουμε, προτάσεις κάνουμε. Το Ινστιτούτο του προέδρου εξ εφέδρων Τσίπρα έδωσε στη δημοσιότητα πακέτο μέτρων για την ακρίβεια, ένα είδος… άγνωστο (χα!) κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του!..

Πέντε χρόνια έμεινε στην εξουσία, αλλά ένα μέτρο για την περιστολή της ακρίβειας δεν έλαβε. Τώρα τα ανακοινώνει όλα, για να κάνει αντίπραξη στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Α’, που πήρε τη σχετική πρωτοβουλία στις αρχές της εβδομάδας, σε μια προσπάθεια να προλάβει τα χειρότερα.

Δεν είναι κακό αυτό που έκανε το Ινστιτούτο, αλλά δεν είναι κάπως προκλητικό να κουνάς το δάχτυλο, όταν μπορούσες να κάνεις κάτι από όσα τώρα προτείνεις, και δεν το έκανες; Είναι.