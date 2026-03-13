Απίστευτες εκφράσεις ακούστηκαν για μία ακόμη φορά στη Βουλή με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μακάριο Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Όπως αναφέρει το in, για μία ακόμα φορά ακούστηκαν ακραίες εκφράσεις και χαρακτηρισμοί που προκάλεσαν τη διακοπή της συνεδρίασης στην αίθουσα της Ολομέλειας και ανάγκασε τον πρόεδρο του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη να στέλνει τα πρακτικά στην επιτροπή δεοντολογίας για τα… περαιτέρω.

Συγκεκριμένα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη κύρωση της σύμβασης με την αμερικανική Chevron, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα και εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση στη κυβέρνηση για σειρά ζητημάτων μεταξύ των οποίων και του τρόπου επιστροφής της κόρης του πρωθυπουργού Σοφίας στη χώρας μας μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Στο μεσοδιάστημα ωστόσο, τα αίματα άναψαν όταν ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος φώναξε από τα έδρανα “άιντε” προκαλώντας την αντίδραση της κ. Κωνσταντοπούλου με την κατάσταση να ξεφεύγει και την προεδρεύουσα, Όλγα Γεροβασίλη να αδυνατεί να διατηρήσει την τάξη εντός της αίθουσας και να διακόπτει την συνεδρίαση.

Ο έντονος διάλογος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: “άιντε” κ. Μαρκόπουλε, να μην πείτε ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: πήγαινε να υπερασπιστείς κανένα βιαστή

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: ανακαλέστε

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ανακαλώ, θα διαγραφεί από τα πρακτικά

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι φασίστες έχουν μάθει με αυτόν τον τρόπο να χυδαιολογούν και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα… πηγαίνετε στη Νίκαια με τον κ. Γεωργιάδη να τραμπουκίζετε γιατρούς με έναν στρατό από ΜΑΤ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Σταματήστε το πίνγκ πονγκ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: δε θέλουν να ολοκληρώσω την ομιλία μου, αλλά δε θα τους κάνω τη χάρη.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι κ. Μαρκόπουλος και Λαζαρίδη με τις εκφράσεις τύπου “πολιτική μαφία” και “γυμνοσάλιαγκας” να ακούγονται στην αίθουσα.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Χρησιμοποιεί τον όρο φασίστας. Δύο ζωές έχουν υπηρετήσει τον κατήφορο στη χώρα μας, η Ζωή Λάσκαρη και εσείς. Είστε απαράδεκτη, χυδαία και κατώτερη των περιστάσεων. Δεν μπορεί να υβρίζει με τέτοιο τρόπο οικογένειες. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας, είστε ζήτουλας της οργής μας το μόνο που θα πάρετε είναι το γέλιο μας…”

Λαζαρίδης: “ ακούσαμε ακόμα μια φορά τη Κ. Κωνσταντοπούλου παρουσία βουλευτών της που είναι όλοι διορισμένοι, ένα χυδαίο, τοξικό, σεξιστικό λόγο που δεν συνάδει με την αίθουσα αλλά συνολικά και με τις θέσεις και απόψεις που έχουν οι πολίτες.

Με εντυπωσιάζει γιατί στα έδρανα της Πλεύσης κάθονται δύο γυναίκες, είναι η επίθεση που εξαπέλυσε στη σύζυγο του πρωθυπουργού και στην επίθεση που επανέλαβε ξανά στη κόρη του, τη Σοφία Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω πως οι ευαίσθητες βουλευτίνες της Πλεύσης να μου πείτε 1144 η ΚΕ του κόμματος δεν υποσητρίζει τη γυναίκα του αδερφού της θα υπερασπιστεί τη κ. Μητσοτάκη ή τη Σοφία; Ούτε η μαφία στη Σικελία και στη Νάπολη δεν εμπλέκει στις υποθέσεις της τα γυναικόπαιδα. Εσείς εκτός από άθλια πολιτική αρχηγός είστε και πολιτική μαφία!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η ΝΔ κατρακυλάει σε αυτό το επίπεδο. Ο δημοσιογράφος της Ελεύθερης Ώρας που ήταν ταυτόχρονα συντάκτης Άμυνας χαριεντιζόμενος με Τσοχατζόπουλο είναι φοβερές οι φωτογραφίες γιατί δεν πήρε ποτέ είδηση τις μίζες για τα εξοπλιστικά, ακριβώς γιατί η μάσα είναι διαδεδομένη ενασχόληση…Η λέξη γυναικόπαιδα κ. Γυμνοσάλιαγκα

Γεροβασίλη: να σταματήσει εδώ η βεντέτα

Κωνσταντοπούλου: Καμία βεντέτα να προσέχετε τις εκφράσεις σας. Ήταν αηδιαστική η παρουσία τους αλλά δεν θα μείνουν αναπάντητες. Να απαντήσετε αν είναι μισθοδοτούμενος από ομάδα αλήθειας η σύζυγος και κόρη σας. Οι βουλευτές της Πλεύσης είναι οι πιο εκλεγμένοι, το ότι καταφέρατε κάποιους να τους εκμαυλίσετε συνολικά γιατί έτσι δράτε αφορά το δικό σας φύραμα.

Αμέσως μετά τη διακοπή της συνεδρίασης το λόγο πήρε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης ο οποίος παραδέχθηκε ότι όσα έγιναν αποτελούν ντροπή για το κοινοβούλιο και παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας. “Όσα διημείφθησαν τα θεωρώ ντροπή για το κοινοβούλιο. Δεν είμαι δικαστής να κατανείμω ευθύνες, τα πρακτικά θα παραπεμφθούν στη επιτροπή δεοντολογίας. Την ώρα που γίνονταν αυτά ήταν παιδιά στην ολομέλεια να το αναλογιστείτε όλοι οι βουλευτές και όλα τα κόμματα”.

Βίντεο από τον καυγά στην ολομέλεια της Βουλής μετά τη διακοπή της συνεδρίασης, δημοσίευσε στο Tik Tok η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

