Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται να προκαλεί στο σκάνδαλο των υποκλοπών η δήλωση του Ισραηλινού πρώην στρατιωτικού και επιχειρηματία, ιδρυτής της εταιρείας Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στην εκπομπή Mega Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου.

«Πελάτες μας μόνο κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου»

Ο Ταλ Ντίλιαν υποστήριξε ότι η εταιρεία του παρέχει τεχνολογία αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και σε αρχές επιβολής του νόμου. Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα κυβερνητική θέση, σύμφωνα με την οποία το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων αποτελούσε υπόθεση μεταξύ ιδιωτών.

Είναι η πρώτη φορά που η πλευρά Ντίλιαν αναφέρεται τόσο ξεκάθαρα στο ποιοι είναι οι πελάτες της εταιρείας του. Μέχρι σήμερα, από την ακροαματική διαδικασία της δίκης για τις υποκλοπές είχε προκύψει ότι το λογισμικό παρακολούθησης Predator εξαγόταν σε τρίτες χώρες, μάλιστα με την έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η γραμματέας του Γιάννη Λαβράνου, Λίνα Κατσούδα, κατέθεσε ότι η ίδια είχε επικοινωνήσει με το Υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν εντολής του εργοδότη της, προκειμένου να εκδοθούν άδειες εξαγωγής του Predator σε τρίτες χώρες.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, ο τότε γενικός γραμματέας του υπουργείου, Γιάννης Σμυρλής, μετακινήθηκε από τη θέση του και στη συνέχεια ανέλαβε διευθυντικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, δεν κλήθηκε ποτέ να καταθέσει για την υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πώς φτάσαμε στη δήλωση Ντίλιαν;

Όπως αναφέρει η Δώρα Αναγνωστοπούλου: «Στις 7:00 το απόγευμα, ο Ταλ Ντίλιαν, ένας εκ των τεσσάρων καταδικασμένων ιδιωτών, επικοινώνησε με την εκπομπή. Είπε πως θα απαντήσει σε μία ερώτηση. Του ζητήσαμε να μας πει ξεκάθαρα, ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες του στην Ελλάδα. Αν συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή οποιονδήποτε Έλληνα αξιωματούχο».

Η πλήρης δήλωση Ντίλιαν

«Πρώτον και σημαντικότερο, θα αναμένουμε την καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, προκειμένου να τη μελετήσουμε και να αποδείξουμε την αθωότητά μας με κάθε νόμιμο τρόπο. Όπως ακριβώς κάνουμε σταθερά από την πρώτη στιγμή.

Διότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο, ούτε μια μαρτυρία δεν μας συνέδεσε με τις φερόμενες πράξεις. Μάλιστα, αυτό έχει αποτυπωθεί επίσης σε δηλώσεις που έγιναν δημόσια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από άλλους και ακόμη και από ενάγοντες.

Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης. Ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων.

Η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών, βαρύνει τις αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν. Ακριβώς όπως ορίζουν τα διεθνή πλαίσια πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού Wassenaar για τον έλεγχο εξαγωγών συμβατικών όπλων και αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, της επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διαδικασίας Pall Mall».