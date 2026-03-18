Στο επίκεντρο πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει νέο σύστημα επισήμανσης για αγροτικά προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα. Σύμφωνα με τη θέση των Βρυξελλών, τα προϊόντα αυτά δεν θα αναγράφουν ως χώρα προέλευσης τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά θα φέρουν την ονομασία της επιμέρους γεωγραφικής ζώνης, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η επιλογή αυτή αποτελεί μια «πραγματιστική και νομικά συμβατή λύση», η οποία επιτρέπει την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης χωρίς να διαταράσσονται οι εμπορικές σχέσεις με το Μαρόκο. Παράλληλα, τονίζεται ότι το νέο σύστημα αναγνωρίζει το ειδικό καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας, ενώ ενθαρρύνει και τη μαροκινή πλευρά να προσαρμόσει αντίστοιχα τη νομοθεσία της.

Ωστόσο, η πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλοί ευρωβουλευτές εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο η νέα επισήμανση είναι επαρκώς διαφανής για τους καταναλωτές, υποστηρίζοντας ότι η μη σαφής αναφορά στη Δυτική Σαχάρα μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση σχετικά με την πραγματική προέλευση των προϊόντων.

Η συζήτηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αναθεώρησης της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκου, η οποία κρίθηκε αναγκαία μετά από προηγούμενη ακύρωσή της από το ευρωπαϊκό δικαστήριο λόγω έλλειψης συναίνεσης του λαού της περιοχής.

Το νέο καθεστώς προβλέπει ότι τα φρούτα και τα λαχανικά που προέρχονται από το έδαφος της Δυτικής Σαχάρας θα φέρουν την ονομασία συγκεκριμένων περιοχών, όπως το Ελ Ααϊούν-Σαγκία ελ Χάμρα ή το Ντάχλα-Ρίο ντε Όρο, ενώ προϊόντα από άλλες περιοχές θα επισημαίνονται απλώς ως προερχόμενα από το Μαρόκο.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι υπάρχουν ασυμφωνίες στα στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις μεταξύ των επίσημων στατιστικών δεδομένων και των συστημάτων παρακολούθησης της ίδιας της Επιτροπής, γεγονός που αποδίδεται σε ελλιπή ή καθυστερημένη αποστολή στοιχείων από ορισμένα κράτη-μέλη. Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες βρίσκονται ήδη σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων και να αποκατασταθεί η αξιοπιστία των στατιστικών.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις σύνθετες ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδυάζοντας τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, την προστασία των καταναλωτών και τη διατήρηση στρατηγικών εμπορικών συνεργασιών. Παράλληλα, δείχνει ότι ζητήματα γεωπολιτικής και εμπορίου παραμένουν στενά συνδεδεμένα, ιδιαίτερα σε περιοχές με αμφισβητούμενο καθεστώς, όπου οι οικονομικές συμφωνίες αποκτούν έντονη πολιτική διάσταση.