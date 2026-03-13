Μετά την πρόσφατη αποστολή του υπουργού Εξωτερικών στην Πάφο όπου συνόδευσε τον πρωθυπουργό στην υψηλού συμβολισμού τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γάλλο πρόεδρο, επόμενος σταθμός για τον Γιώργο Γεραπετρίτη είναι οι Βρυξέλλες όπου τη Δευτέρα 16 Μαρτίου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Στην ατζέντα των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ αναμένεται να περιληφθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όπως έγινε γνωστό χθες, μέσω ενημέρωσης του ελληνικού ΥΠΕΞ, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση θα συμμετάσχει διά ζώσης και ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ.

Διμερής στο Βερολίνο

Την επομένη, Τρίτη 17 Μαρτίου, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Βερολίνο όπου θα έχει συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ είχε προ ημερών επισκεφθεί την Κύπρο, όπου, μεταξύ άλλων δεσμεύτηκε με δημόσια δήλωσή του πως σε περίπτωση που η Κύπρος χρειαστεί τη Γερμανία, η χώρα του θα είναι παρούσα, αναφερόμενος προφανώς σε μελλοντική αμυντική ενίσχυση.

Αναφορικά με τα τετ α τετ που θα έχει πραγματοποιήσει ο Βάντεφουλ προ της διμερούς συνάντησης με Γεραπετρίτη την Τρίτη, σημειώνεται πως ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών στην Κύπρο συνάντησε και τον ομόλογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ αμέσως μετά την Κύπρο, βρέθηκε στο Ισραήλ και ακολούθως στην Τουρκία όπου συναντήθηκε με τον Χακάν Φιντάν.

Η συνάντηση Γεραπετρίτη – Βάντεφουλ εκκρεμούσε από τον Οκτώβριο, καθώς τότε είχε «κλειδώσει» με τοποθεσία την Αθήνα, με την ελληνική πλευρά να την αναβάλλει στο παρά πέντε ενόψει της έκτακτης συνόδου στο Σαρμ Ελ Σέιχ για την ειρήνη, στην οποία ο υπουργός Εξωτερικών είχε συνοδεύσει τον πρωθυπουργό.

Πρόσκληση από τα Τίρανα

Σε εκκρεμότητα, ωστόσο, βρίσκεται και η αποστολή του Έλληνα ΥΠΕΞ στα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο σειράς πρωτοβουλιών που θα αναλάβει η Ελλάδα για τη διεύρυνση της ΕΕ και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, δίνοντας όραμα στους λαούς των συγκεκριμένων χωρών, σε μια δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία.

Η Ελλάδα, όπως σταθερά επαναλαμβάνει το ΥΠΕΞ, παραμένει επισπεύδουσα χώρα στην ενταξιακή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, εφόσον βεβαίως πληρούνται οι προϋποθέσεις για πλήρη σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στο κράτος δικαίου και σύμφωνα με την αρχή ιδίων επιδόσεων.

Για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ίδιο τον υπουργό Εξωτερικών, το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί «στρατηγικής σημασίας αξιακό θέμα» με στόχο την παράλληλη προώθηση της θέσης της Ελλάδας σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, ενόψει της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη λάβει πρόσκληση από τα Τίρανα για επίσημη επίσκεψη στην Αλβανία ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε σταθερή επικοινωνία προκειμένου να «κλειδώσει» η επίσκεψη – που προφανώς θα ενταχθεί στο πλαίσιο της αποστολής Γεραπετρίτη στα Δυτικά Βαλκάνια – εντούτοις, με τα όσα έχουν εν τω μεταξύ μεσολαβήσει σε επίπεδο διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων, κάτι τέτοιο δεν έχει καταστεί έως τώρα εφικτό.

Πρόθεση της ελληνικής πλευράς, εξάλλου, είναι ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης αποστολής να περιλαμβάνει συναντήσεις με όλους τους ομολόγους του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες να είναι μεταξύ τους σε χρονική συνέχεια και εγγύτητα.

Ο νέος Αλβανός ΥΠΕΞ

Σε κάθε περίπτωση, όταν ο Έλληνας ΥΠΕΞ επισκεφθεί τα Τίρανα, θα έχει (εκτός απροόπτου) διμερή συνάντηση με τον Φέριτ Χότζα, τον νέο υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Αλβανίας και διάδοχο της Ελίζα Σπιροπάλι, την οποία ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε υποδεχθεί τον Δεκέμβριο στην Αθήνα, έξι μήνες μετά την τελεταία επίσκεψη του προκατόχου της, Ίγκλι Χασάνι, που είχε έρθει στην Ελλάδα για επίσημη επίσκεψη τον Ιούνιο του 2025, λίγο μετά την επανεκλογή του Έντι Ράμα.

Σχετικά με την αλλαγή σκυτάλης στο αλβανικό ΥΠΕΞ, σύμφωνα με πληροφορίες, εντάσσεται σε μια ευρεία επιχείρηση αλλαγής προσώπων σε εφτά συνολικά υπουργεία ενώ δεν χαρακτηρίζεται, όπως ξεκαθαρίζουν γνωρίζοντες τη σχετική διαδικασία, από τίποτε το προσωπικό.

Ο νέος Αλβανός ΥΠΕΞ, άλλωστε, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, έχει πολυετή εμπειρία στα διπλωματικά μονοπάτια έχοντας θητεύσει τοσο στη Γαλλία όσο και στον ΟΗΕ και στις Βρυξέλλες, όπου και γνωρίζει πολύ καλά «πρόσωπα και καταστάσεις».

Αυτό το υπόβαθρο είναι εκείνο που λέγεται ότι θα βοηθήσει τον Φέριτ Χότζα να υλοποιήσει τον στόχο του που δεν είναι άλλος από την εθνική επιταγή του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας του με τελικό προορισμό την ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια.