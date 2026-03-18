Με περίπου 18.800 πυροσβέστες, 85 αεροσκάφη και ελικόπτερα για πυρόσβεση, επιτήρηση και συντονισμό και 285 ευρωπαίους πυροσβέστες, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ετοιμάζεται για τη νέα αντιπυρική περίοδο. Οπως δηλώνει, μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης, «η εμπειρία των τελευταίων ετών ανέδειξε ότι η αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων δεν εξαρτάται μόνο από τα διαθέσιμα μέσα, αλλά κυρίως από τον τρόπο λειτουργίας του ίδιου του συστήματος. Απαιτεί διαρκή εκπαίδευση, ουσιαστική αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, κοινή επιχειρησιακή γλώσσα, τυποποιημένες διαδικασίες και, κυρίως, μια πραγματικά διαμοιραζόμενη επιχειρησιακή εικόνα».

Είμαστε έτοιμοι για τη νέα αντιπυρική περίοδο;

Στην εποχή της κλιματικής κρίσης η ετοιμότητα δεν είναι τίτλος που αποκτάς – είναι κατάσταση που πρέπει συνεχώς να διατηρείς. Χτίζεται μέρα με τη μέρα, με διορθώσεις, με επιμονή και συνεχή επίγνωση των ορίων μας. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε φέτος να είμαστε πιο προετοιμασμένοι από πέρυσι επενδύοντας στην πρόληψη, την εκπαίδευση, την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας, τον καλύτερο συντονισμό, την ενίσχυση σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.

Γνωρίζουμε ωστόσο ότι η προσπάθεια αυτή δεν σταματά ποτέ. Ο,τι σήμερα είναι επαρκές δεν είναι κατ’ ανάγκη επαρκές αύριο. Αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο προσεγγίζουμε τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Πόσοι πυροσβέστες και πόσα εναέρια μέσα αναμένεται να ριχθούν στη μάχη της κατάσβεσης;

Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, η συνολική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος θα ανέλθει περίπου στους 18.800 πυροσβέστες, αυξημένη κατά περίπου 800 σε σχέση με πέρυσι.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ενισχύεται άμεσα η Αττική με 150 πυροσβέστες επί θητεία (ΠΕΘ), ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την πρόσληψη επιπλέον 600 ΠΕΘ, οι οποίοι θα κατευθυνθούν κυρίως στην περιφέρεια, με στόχο την κάλυψη αυξημένων αναγκών.

Παράλληλα, ενισχύουμε το επιστημονικό σκέλος του μηχανισμού με την πρόσληψη 115 επιστημόνων και τεχνικού προσωπικού, που θα συμβάλουν σε κρίσιμους τομείς, όπως η ανάλυση κινδύνου, η αξιοποίηση δεδομένων και η επιχειρησιακή υποστήριξη.

Σε ό,τι αφορά τα εναέρια μέσα, ο φετινός σχεδιασμός προβλέπει τη διάθεση 85 αεροσκαφών και ελικοπτέρων για πυρόσβεση, επιτήρηση και συντονισμό, τα οποία προέρχονται τόσο από τον εθνικό στόλο όσο και από μισθώσεις.

Θα υπάρξει και φέτος ευρωπαϊκή συνδρομή;

Θα υπάρξει προεγκατάσταση ευρωπαϊκών πυροσβεστικών δυνάμεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Συνολικά 286 πυροσβέστες θα αναπτυχθούν προληπτικά στην Ελλάδα, προερχόμενοι από Μολδαβία, Τσεχία, Ρουμανία, Γαλλία και Σλοβενία.

«Ενεργή Μάχη»: Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα ως προς την αντιπυρική περίοδο; Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί;

Αυτή είναι και η φιλοσοφία του νομοσχεδίου «Ενεργή Μάχη»: ένας πιο συνεκτικός και λειτουργικός μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, με ενιαίους κανόνες, καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερη επιχειρησιακή συνοχή, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά όχι μόνο στις «καλές» ημέρες, αλλά κυρίως στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Ως προς την εφαρμογή του, αυτή έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά, με στόχο πολλές από τις παρεμβάσεις να αποτυπωθούν στην πράξη ήδη από τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Ενδεικτικά:

Ενεργοποιείται στο ΕΣΚΕΔΙΚ η Μονάδα Επιχειρησιακής Μετεωρολογίας (Unit 7), που θα παρέχει πιο στοχευμένη και επιχειρησιακά αξιοποιήσιμη πρόγνωση, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο.

Παράλληλα, συγκροτούνται 37 ανακριτικά κλιμάκια της ΔΑΕΕ σε όλη τη χώρα, με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών, ενισχύοντας την πρόληψη και τη λογοδοσία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον συντονισμό, π.χ. μέσα από τη νέα οργανωτική δομή των περιφερειακών και τοπικών οργάνων, την υιοθέτηση πρότυπου Συστήματος Διοίκησης και Κανόνων Εμπλοκής.

Τέλος, θεσπίζεται ένα πιο σαφές και λειτουργικό πλαίσιο για τον καθαρισμό των οικοπέδων, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις τόσο για ιδιοκτήτες και χρήστες όσο και για τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δηλαδή τους δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα.