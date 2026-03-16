Αν έχει μια αξία η δήλωση του Ισραηλινού Ταλ Ντίλιαν, εκ των καταδικασθέντων συμμοριτών του παρακρατικού μηχανισμού που κατασκόπευε κόσμο και κοσμάκη με το λογισμικό Predator, ότι παρέχουν «τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου», αυτή έγκειται στο εξής:

– Με ποιον υπέγραψαν τη σχετική σύμβαση για να χρησιμοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση το Predator;

Ηταν υπουργός αυτός με τον οποίο υπέγραψε σύμβαση η εταιρεία Intellexa; Ηταν κυβερνητικό στέλεχος; Ηταν κάποιος επικεφαλής υπηρεσίας «επιβολής του νόμου», όπως θεωρητικά ονομάζει την ΕΛ.ΑΣ.; Ηταν κάποιος επιχειρηματίας, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό της κυβέρνησης;

Ξέρουμε ότι όταν ήταν να εξαχθεί το Predator στο Σουδάν, τη Μαδαγασκάρη και δεν ξέρω πού αλλού, τις σχετικές αποφάσεις είχε υπογράψει ο τότε γεν. γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών Σμυρλής, τον οποίο αργότερα, μόλις έσκασε το σκάνδαλο, ο Κυριάκος Α’ τον μετακίνησε στο κόμμα για να «χαθεί» από την επικαιρότητα.

Ο περί ου ο λόγος Σμυρλής αποκλείεται να είναι αυτός που υπέγραψε την προμήθεια του Predator από την ελληνική κυβέρνηση. Κάποιος όμως υπέγραψε τη σύμβαση. Ποιος; Ποιος;

Το πρώτο και απλό ερώτημα

Αυτός που έχει την απάντηση λοιπόν στο ερώτημα, και δεν την αποκαλύπτει ο άνθρωπος, διότι όταν ρίχνεις τροχιοδεικτικά (όπως η προαναφερόμενη απειλητική για το Μαξίμου δήλωση) τα καλά τα βλήματα τα κρατάς για τη συνέχεια, είναι ο Ντίλιαν. Οπότε ο εισαγγελέας που θα παραλάβει την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που έριξε στον Ντίλιαν και στους άλλους τρεις συμμορίτες από 126 χρόνια φυλακή, λογικά το πρώτο πράγμα που θα (πρέπει να) κάνει είναι να τον καλέσει και να του υποβάλει το απλό ερώτημα:

– Καλέ μου κύριε, με ποιον υπογράψατε τη σύμβαση για την προμήθεια του Predator από την ελληνική κυβέρνηση;

Τα υπόλοιπα, του είδους έναντι ποιου τιμήματος έγινε η αγορά, ποιος τα πλήρωσε, πότε και πού, είναι δευτερεύοντα. Αλλά το πρώτο είναι αυτό: ποιος έχει βάλει υπογραφή στην αγορά του λογισμικού.

Ετσι θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι.

Πότε θα συνεχιστεί το… γλέντι

Εχουν πάντως παρέλθει περίπου δύο εβδομάδες από την τεράστιας σημασίας απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τους συμμορίτες του παρακρατικού μηχανισμού που παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες κ.λπ. και δεν κουνιέται φύλλο. Πολλοί και διάφοροι διερωτώνται επίσης γιατί δεν έχει οριστεί ακόμη εισαγγελέας ο οποίος θα παραλάβει τα πρακτικά της δίκης και θα ξεκινήσει καινούργιο κύκλο ανακρίσεων αναφορικά με την πολύκροτη υπόθεση, ώστε να καλέσει και τον Ντίλιαν. Κυρίως για να διαπιστώσει αν όντως προκύπτει για τους τέσσερις και όσους άλλους βρίσκονται πίσω τους το κακούργημα της κατασκοπείας. Η απάντηση δεν έχει τίποτε το μυστηριακό: τα πρακτικά θα πρέπει να σταλούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών «για τα περαιτέρω», μαζί με την καθαρογραμμένη απόφαση. Η απόφαση όμως δεν έχει καθαρογραφεί, ακόμη. Ο δικαστής Κύριος Ασκιανάκης (το «κύριος» με κάπα κεφαλαίο, φυσικά) δουλεύει πάνω σε αυτό, επιθυμώντας να αποστείλει στην Εισαγγελία, και αρμοδίως, μια απόφαση απολύτως τεκμηριωμένη νομικά, ώστε να μην υπάρχει χαραμάδα για να καταπέσει αργότερα στο Εφετείο. Οταν λοιπόν ολοκληρώσει ο δικαστής την καθαρογραφή, πράγμα που υπολογίζεται να συμβεί τις επόμενες 10-12 ημέρες, θα αποσταλούν και τα πρακτικά της δίκης. Για να συνεχιστεί, όπως προαναφέρω, το γλέντι…

Πράσινη απάντηση στην προπαγάνδα

Εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων που θα μετάσχουν στο τακτικό οργανωτικό συνέδριο του τριημέρου 27-29 Μαρτίου είχε χθες το ΠΑΣΟΚ. 4.000 σύνεδροι εξελέγησαν και οι χιλιάδες πολίτες που προσήλθαν στα εκλογικά τμήματα όλης της χώρας, και σε χώρες του εξωτερικού, είναι, νομίζω, η καλύτερη απάντηση στον κυβερνητικό μηχανισμό προπαγάνδας και παραπληροφόρησης, που πασχίζει να κρατήσει το ΠΑΣΟΚ σε διαρκή κατάσταση εσωστρέφειας.

Είναι χαρακτηριστικό (της προσπάθειας) που αποτυγχάνει ότι, παρά τις απεγνωσμένες κινήσεις να διατηρηθεί στην επικαιρότητα η διαγραφή της μορφής που ακούει στο όνομα Κωνσταντινόπουλος ως κορυφαία απόδειξη της εσωστρέφειας, το θέμα πήγε άπατο. Ακόμη και ο φιλοκυβερνητικός Τύπος δεν κατάφερε να κρατήσει στον αφρό τον φουκαρά τον Οδυσσέα, παρά τις σχετικές εντολές από το Μέγαρο Μαξίμου, η διαγραφή του οποίου να εμφανιστεί ότι έχει προκαλέσει, τάχα μου, τεράστια… ζημιά στο ΠΑΣΟΚ. Διάβασα κάπου ότι (έγραψε ο «δημοσιογράφος») αποχωρεί κόσμος από το ΠΑΣΟΚ εξαιτίας της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου. Φυσικά, υπάρχουν και καλύτερα ανέκδοτα, αλλά ας μείνουμε σε αυτό.

Προς ισχυροποίηση λοιπόν του όρου «ανέκδοτο», αναφέρω ότι ο Κωνσταντινόπουλος εξελέγη στην Αρκαδία βουλευτής με τον τρομερό αριθμό των 4.731 ψήφων, έναντι 4.292 ψήφων του ανθυποψηφίου του Γιαννακούρα. Μιλάμε για… ρεύμα!

Το «παραμύθι» πάει Αλεξανδρούπολη

Σε νέες περιπέτειες ο πρόεδρος εξ εφέδρων Τσίπρας. Αυτή τη φορά είναι η Αλεξανδρούπολη που θα υποδεχτεί το «μπουλούκι» που τον συνοδεύει στις περιοδείες του, με αφορμή το γνωστό αυτοβιογραφικό «παραμύθι». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη και ο αρχικός σχεδιασμός του εξ εφέδρων προέδρου ήταν να διαφωτίσει τους Θρακιώτες περί των απόψεών του για την παιδεία, την ασφάλεια και τα συναφή, που αφορούν την ακριτική περιοχή. Ωστόσο, νεότερες σκέψεις τον ώθησαν να στρέψει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου του προς τα εθνικά θέματα. Εξού και προσθήκη της τελευταίας στιγμής, αεροδρομίου που λέγαμε παλιά, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου. Ο πτέραρχος δεν του είναι άγνωστος, το αντίθετο. Εκείνος τον έχρισε, ως πρωθυπουργός, τον Ιανουάριο του 2019, αρχηγό ΓΕΕΘΑ, οπότε μπορείς να το θεωρήσεις και τρόπον τινά μια ανταπόδοση υποχρέωσης του πτεράρχου στον ευεργέτη του. Το υπόλοιπο πάνελ θα αποτελούν οι άγνωστοί μου κυρίες και κύριοι Νατάσα Λοΐζου, σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας, Φώτης Μαλτέζος, αντιπρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης, Κατερίνα Μπέρδου, δικηγόρος, και Χάρης Τζήμητρας, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων.

Ωραία είναι η Αλεξανδρούπολη, μια χαρά θα περάσουν.

Νεύρα στην Κουμουνδούρου

Την ίδια ώρα, στο κόμμα της χαράς βαρέθηκαν να μαδάνε τη μαργαρίτα για το τι θα κάνει ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας και έχουν αρχίσει να πιέζουν την ηγεσία να πάρει επιτέλους μια απόφαση σχετικά με τον κυοφορούμενο φορέα. Στο πλαίσιο αυτό, Παρασκευή, κοντά στα μεσάνυχτα, έλαβα από μέλος του κόμματος την παρέμβαση του Τρύφωνα Αλεξιάδη, η οποία είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. «Επιτέλους κάντε κάτι, δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας» ήταν με δυο λόγια το ρεζουμέ της παρέμβασης. Ο Αλεξιάδης παρέφρασε και μια ιστορική φράση του Ανδρέα, του Αείμνηστου, προκειμένου να τονίσει την τραγελαφική κατάσταση στην Κουμουνδούρου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια». Αλλά η παράφραση δεν είναι δική του, είναι του «πολλά βαρύ και όχι» Πολάκη, ο οποίος την εκστόμισε στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Οχι πως χρειαζόταν κάποιου είδους επιβεβαίωση, αλλά όταν ακούς τον Αλεξιάδη θα πρέπει να έχεις στον νου σου ότι ακούς τον «πολλά βαρύ και όχι» Πολάκη, ο οποίος με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά προαναγγέλλει ότι το προσεχές Σαββατοκύριακο, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, θα τον περάσει γενεές δεκατέσσερις τον εξ εφέδρων πρόεδρο Αλέξη.

Μα φταίει κι αυτός. Τους έχει σπάσει τα νεύρα των ανθρώπων με το πότε θα το ιδρύσει αυτό το κόμμα…