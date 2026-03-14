«Ο κ. Πελεγρίνης εξέφρασε από το βήμα της Βουλής έναν απροκάλυπτο αντισημιτισμό μιλώντας για οικειοποίηση της έννοιας του Ολοκαυτώματος από τους Εβραίους. Χωρίς δισταγμό προσέβαλε τους Ελληνες Εβραίους διαχωρίζοντάς τους από τον εθνικό κορμό. Προχώρησε ακόμα περισσότερο προτείνοντας την οικειοποίηση από τη χώρα μας της έννοιας της καταστροφής έτσι ώστε η χώρα να κερδίσει συμπάθεια και χρήμα. Η αποπομπή του κ. Πελεγρίνη και η συγγνώμη σε όσους προσέβαλε είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει».

Ολα αυτά έλεγε το ΠΑΣΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2016 ζητώντας την αποπομπή του τότε υφυπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ Θεοδόση Πελεγρίνη, ο οποίος είχε προχωρήσει σε ένα ανεξήγητο αντισημιτικό κρεσέντο, που είχε προκαλέσει την οξεία αντίδραση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο κ. Πελεγρίνης προκαλούσε σάλο. Λίγα χρόνια πριν από αυτή τη δήλωση, είχε ξεσηκώσει την πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς, ενώ το εξάμηνο κινδύνευε να χαθεί από την 13 εβδομάδων απεργία των διοικητικών υπαλλήλων και οι φοιτητές ήταν σε αναβρασμό αγωνιώντας για την τύχη των σπουδών τους, ο κ. Πελεγρίνης, όντας πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ταξίδεψε στο Παρίσι για να ανεβάσει τον μονόλογο «Ιουλιανός» που είχε γράψει, σκηνοθετήσει και πρωταγωνιστούσε ο ίδιος.

Λίγο αργότερα παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό διότι «σε αντίθεση με τους άλλους 7 πρυτάνεις των Πανεπιστημίων που επηρεάζονται από το μέτρο της διαθεσιμότητας, κρατά το Ιδρυμα κλειστό με την απραξία του και την αδυναμία του να εφαρμόσει τις αποφάσεις της Συγκλήτου.

Για αυτό παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος, γιατί οι πράξεις και οι παραλείψεις του έθιξαν τη λειτουργία και το κύρος του Πανεπιστημίου». Εκτός των άλλων είχε τοποθετηθεί με προσβλητικό ύφος κατά του νόμου Διαμαντοπούλου λέγοντας ότι δεν έπρεπε να εφαρμοστεί. Σήμερα, λοιπόν, με τη ΝΔ να έχει διευρύνει το προβάδισμά της σχεδόν στις 20 μονάδες, κάποιος σκέφτηκε πως θα ήταν μια έξυπνη ιδέα, θα έφερνε ψήφους και θα επαναπάτριζε την πολυπόθητη δεξαμενή του Κέντρου στο ΠΑΣΟΚ η ανακοίνωση του ονόματος του Θεοδόση Πελεγρίνη ανάμεσα στις «προσωπικότητες που στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της διεύρυνσης».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ηγείται της αριστερής τάσης εντός του ΠΑΣΟΚ και έχει τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ της συνεργασίας ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα εξερράγη: «Δεν μπορεί να είναι ένα τσουβάλι και να φαίνεται ότι αγοράζουμε από το καλάθι. Ετσι όπως γίνεται η διεύρυνση δείχνει ότι είναι φύρδην μίγδην. Δεν μπορεί άνθρωποι που καθύβρισαν το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφουν. Δεν μπορεί να έχουμε περιφερόμενους που έχουν γυρίσει όλα τα κόμματα και να βρίσκουν αγκαλιά στο ΠΑΣΟΚ. Λέει ο κόσμος εμείς δίναμε μάχη τότε που μας πετούσαν νεράντζια και αυτοί που μας πετούσαν τα νεράντζια να μπαίνουν σε λίστα εξ οφίτσιο στο συνέδριο χωρίς ψήφο;».

Στο ερώτημα δε, του δημοσιογράφου Χρήστου Κούτρα «και ο κ. Τσίπρας δεν καθύβριζε το ΠΑΣΟΚ;» ο Χάρης Δούκας αντέτεινε «εδώ φτάσαμε στο σημείο να ανακοινώνουμε Πελεγρίνη!».

Ανοιχτή κριτική άσκησε η Αννα Διαμαντοπούλου η οποία θύμισε πως «όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα».

Το ερώτημα βέβαια παραμένει. Ποιος θεώρησε ότι ο πρύτανης που πήγαινε να παίξει θέατρο όταν χανόταν το εξάμηνο του ΕΚΠΑ, έγινε υφυπουργός των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και ξεκαθάριζε ότι δεν θα εφαρμόσει τον νόμο Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ μπορεί με οιονδήποτε τρόπο να βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ! Ποιο είναι, δηλαδή, το κοινό που θα σκεφτεί «Ε ας ψηφίσω ΠΑΣΟΚ τώρα που εντάσσεται κάποιος που καθύβριζε το ΠΑΣΟΚ»; Ισως ούτε ο ίδιος ο κ. Πελεγρίνης δεν θα μπορούσε να γράψει τόσο ευφάνταστο θεατρικό σενάριο.