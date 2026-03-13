Η πολυδιαφημισμένη και πανίσχυρη αγγλική αρμάδα αξίας 6,23 δισ. ευρώ βούλιαξε στη Μάγχη πριν προλάβει να κατακτήσει την ηπειρωτική Ευρώπη, καταγράφοντας αρνητικά ρεκόρ.

Καμία από τις έξι αγγλικές ομάδες που συνεχίζουν στη φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ (αριθμός ρεκόρ) δεν κατάφερε να νικήσει, ενώ οι τέσσερις υπέστησαν βαριές ήττες με συνολικό σκορ 6-16!

Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Τσάμπιονς Λιγκ που δύο εκπρόσωποι του ποδοσφαίρου της Γηραιάς Αλβιώνoς γνωρίζουν την ίδια ημέρα ήττα με διαφορά 3+ γκολ. Η Τσέλσι συνετρίβη με 5-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν και η Μάντσεστερ Σίτι με 3-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ήττα των Μπλε αποτελεί ισοφάριση του αρνητικού της ρεκόρ, αφού με το ίδιο σκορ είχε χάσει και από την Μπαρτσελόνα τον Απρίλιο του 2000.

Είναι επίσης πρωτοφανές στα 71 χρόνια των ευρωπαϊκών Κυπέλλων δύο αγγλικές ομάδες να δεχτούν πέντε γκολ σε διάστημα 24 ωρών. Εκτός από την Τσέλσι, με 5-1 συνετρίβη η Τότεναμ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ηττήθηκε επίσης για δεύτερη φορά φέτος από τη Γαλατασαράι η Λίβερπουλ, μια επίδοση χωρίς προηγούμενο για τους Κόκκινους, ενώ η Αρσεναλ έχασε το απόλυτο νικών με την ισοπαλία στο Λεβερκούζεν (1-1). Ισοπαλία 1-1 παραχώρησε και η Νιουκάστλ στην Μπαρτσελόνα.

Το αγγλικό ναυάγιο παρέσυρε και τον Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο Καταλανός συμπλήρωσε εννέα ήττες από τη Ρεάλ στο Τσάμπιονς Λιγκ, τις περισσότερες από κάθε άλλον προπονητή. Είναι η τρίτη φορά στην καριέρα του που γνωρίζει βαριά ήττα με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι σε νοκάουτ αγώνες. Εχει προηγηθεί η ήττα από την Μπαρτσελόνα το 2015 και η ήττα από τη Λίβερπουλ το 2018.

Η Ρεάλ είναι η ομάδα που έχει υποχρεώσει τον Πεπ στην πιο βαριά ήττα της καριέρας του, στο περίφημο 4-0 του 2014 όταν καθόταν στον πάγκο της Μπάγερν. Το μοιραίο λάθος του Γκουαρντιόλα σ’ εκείνον τον αγώνα ήταν που επέτρεψε στους παίκτες του να επιλέξουν το αγωνιστικό σύστημα που θα ακολουθούσαν απέναντι στον Ρονάλντο και την παρέα του.

Η τελευταία νίκη της Βασίλισσας έχει ειδικό βάρος καθώς παρατάχθηκε χωρίς επτά βασικά στελέχη της, ανάμεσά τους και ο Κιλιάν Εμπαπέ. «Μετά την κλήρωση πολύς κόσμος μας είχε ξεγραμμένους. Η ομάδα έδειξε νοοτροπία νικήτριας. Δεν έχει σημασία ποιοι και πόσοι παίκτες απουσιάζουν.

Αυτή η διοργάνωση σημαίνει πολλά γι’ αυτό το κλαμπ. Σ’ αυτό το σημείο του Τσάμπιονς Λιγκ όλοι μπορούν να νικήσουν όλους», ήταν η τοποθέτηση του Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ. Για να προσθέσει όλο νόημα ο Τιμπό Κουρτουά πως «εδώ δεν είναι παιδικός σταθμός. Σεβόμαστε τους προπονητές και όλα τα μέλη του σταφ».

Στο μάτι του αγγλικού κυκλώνα βρίσκεται ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος παρουσιάζεται από τον αγγλικό Τύπο ως «αρχάριος στην τακτική». «Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ήταν ο ήρωας της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος γράφτηκε στα χρονικά αυτού του θρυλικού συλλόγου με ένα αθάνατο χατ τρικ στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο εξέθεσε τον Γκουαρντιόλα παρουσιάζοντας τον ως έναν αρχάριο στην τακτική. Κάθε γκολ του Βαλβέρδε ήταν ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της ανώτερης ικανότητάς του και της αδέξιας αμυντικής δουλειάς της Σίτι, η οποία σχεδόν κατέστρεψε τις ελπίδες τους για μια θέση στα προημιτελικά. Η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε εντελώς από την ταλαιπωρημένη Ρεάλ Μαδρίτης», έγραφε η «Γκάρντιαν».

Κατά την «Ντέιλι Μέιλ» «ο Βαλβέρδε έκανε κιμά την ομάδα των απατεώνων του Γκουαρντιόλα με ένα υπέροχο χατ τρικ για τη Ρεάλ Μαδρίτης».

«Ενώ ο Γκουαρντιόλα είχε δώσει εντολή στην ομάδα του να παραμείνει πιστή στο δικό της στυλ, οι παίκτες της Σίτι έπαιξαν σαν απατεώνες. Αν αυτοί οι παίκτες είχαν κοιτάξει τους εαυτούς τους στον καθρέφτη, θα ήταν άθλιοι. Η Σίτι ηττήθηκε εντελώς από την ομάδα του Αλβαρο Αρμπελόα στην ισπανική πρωτεύουσα. Η Ρεάλ άντεξε περιόδους πίεσης, αλλά μόλις πήρε την μπάλα, κατέστρεψε ολοσχερώς τη Σίτι η οποία ήταν ιδιαίτερα ανίσχυρη στη μετάβαση».

«Αυτός ο αγώνας επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι αυτή δεν είναι πλέον η Σίτι των χρόνων δόξας υπό τον Γκουαρντιόλα», συνέχισε η εφημερίδα. «Αυτή είναι μια ομάδα που, τόσο στην Πρέμιερ Λιγκ όσο και τώρα στο Τσάμπιονς Λιγκ, πετάει επανειλημμένα την πετσέτα στη μάχη για την υπεροχή. Είναι μια ομάδα που βρίσκεται ακόμη σε μεταβατικό στάδιο και αγωνίζεται να φτάσει τις επιτυχίες του παρελθόντος».

«Η τακτική προσαρμογή του Γκουαρντιόλα γύρισε μπούμερανγκ (και θα έπρεπε να είναι ευγνώμων που είναι μόνο με τρία γκολ διαφορά)», σημειώνει η εφημερίδα «Τάιμς». «Πρέπει να ήταν μια αίσθηση déjà vu για τους οπαδούς της Σίτι. Είχαν ήδη βιώσει αυτό το μείγμα συναισθημάτων – μούδιασμα, αδυναμία, ντροπή – πριν από τέσσερα χρόνια, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Σίτι από το Τσάμπιονς Λιγκ με τρία γκολ στα τελευταία έξι λεπτά. Ο Γκουαρντιόλα επέλεξε μια παλιομοδίτικη προσέγγιση – κατά κάποιο τρόπο – και ανέπτυξε τους παίκτες του σε σχηματισμό 4-4-2».

Το BBC άνοιξε την εικόνα και αναφέρθηκε γενικότερα στην κατάρρευση των ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ.

«Η ανελέητη συντριβή της Μάντσεστερ Σίτι στα χέρια της Ρεάλ Μαδρίτης συνόψισε ένα 24ωρο κατά το οποίο η αυτοανακηρυγμένη φήμη της Πρέμιερ Λιγκ ως η καλύτερη στον κόσμο υπέστη σοβαρή ζημιά», σχολίασε. «Η δύναμη της Πρέμιερ Λιγκ υποτίθεται ότι υπογραμμίστηκε από το γεγονός ότι έξι ομάδες προκρίθηκαν στη φάση των «16», αλλά αυτό αποδείχθηκε ένα κρύο ντους για να μιλήσουμε για την κυριαρχία της, καθώς η Σίτι και η Τσέλσι υπέστησαν βαριές ήττες μετά τις ήττες της Λίβερπουλ και της Τότεναμ την Τρίτη».

Το κορυφαίο σχόλιο πάντως το έκανε ο Τιερί Ανρί. Εντυπωσιασμένος ο Γάλλος από το πώς μεταμορφώνεται η Ρεάλ Μαδρίτης όταν αγωνίζεται στο Τσάμπιονς Λιγκ φέρνοντας ως παράδειγμα την απόδοση του 18χρονου Πιτάρχ, αναρωτήθηκε τι περιέχει η φανέλα της την οποία δεν θέλει να φορέσει (είναι φαν της Μπάρτσα): «Ισως όμως αν τη φορέσω να μεγαλώσουν ξανά τα μαλλιά μου. Κάτι της βάζουν».