Το Champions League επέστρεψε με τέσσερις εντυπωσιακές αναμετρήσεις το βράδυ της Τρίτης.

Στην αρχή της ημέρας, η Γαλατασαράι νίκησε 1-0 τη Λίβερπουλ στην Τουρκία, ενώ αργότερα η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε την Αταλάντα με 6-1 στο Μπέργκαμο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης πανηγύρισε μεγάλη νίκη 5-2 επί της Τότεναμ και η Μπαρτσελόνα απέφυγε την ήττα στις καθυστερήσεις, μένοντας στο 1-1 με τη Νιούκαστλ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ.

Οι ρεβάνς αυτών των αγώνων έχουν οριστεί για την Τετάρτη, 18 Μαρτίου, οπότε και θα κριθούν τα ζευγάρια που θα προκριθούν στα προημιτελικά.

Πότε είναι οι ρεβάνς

Τετάρτη 18 Μαρτίου