Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί στη Γαλλία για την 34η αγωνιστική της EuroLeague (104-87), ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τόνισε πως απέναντι σε ομάδες σαν τους Παριζιάνους δεν μπορείς να χαλαρώσεις ποτέ. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στον αγώνα και κατάφεραν να διατηρήσουν την ίδια ένταση σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Για το καυτό ξεκίνημα του Ολυμπιακού: «Δεν έχει σημασία αν είμαι εγώ, ή κάποιος άλλος. Πρέπει να ξεκινάμε το παιχνίδι με αυτήν τη φλόγα και να το κρατάμε και στο υπόλοιπο παιχνίδι. Είναι σημαντικό να ξεκινάμε έτσι και να είμαστε έτοιμοι να διατηρούμε την ίδια ταχύτητα».

Για τα 13 τρίποντα στο πρώτο μισό: «Με αυτήν την ομάδα δεν μπορείς ποτέ να χαλαρώσεις. Ακόμα και να είσαι μπροστά με 20 πόντους. Παίζουν τόσο γρήγορα. Ο ρυθμός του αγώνα είναι τρομερός. Δεν μπορείς να χαλαρώσεις ποτέ. Είναι καλό να έχεις προβάδισμα, είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να διατηρηθείς το ίδιο καλός».