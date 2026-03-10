Η Γαλατασαράι έκανε το πρώτο βήμα για μια εντυπωσιακή έκπληξη, επικρατώντας με 1-0 της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη, παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Αγγλία.

Το παιχνίδι ξεκίνησε δυναμικά, με τον Βιρτς να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 2ο λεπτό, ενώ στο 7’ η Γαλατασαράι άνοιξε το σκορ. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Οσιμέν πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Λεμινά με κοντινή κεφαλιά έγραψε το 1-0.

Η Λίβερπουλ πίεσε στη συνέχεια, αλλά οι προσπάθειες των Σάντσες, Οσιμέν και Μακ Άλιστερ δεν βρήκαν στόχο. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Τούρκοι κράτησαν την άμυνά τους σταθερή, με τον Τσακίρ να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις, ενώ οι επιθετικές προσπάθειες των Χάκπο, Χράφενμπερχ και Ρόμπερτσον αποκρούστηκαν ή αστόχησαν. Το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος, δίνοντας στην Γαλατασαράι σημαντικό προβάδισμα για τη ρεβάνς.

Γαλατασαράι (Μπουράκ): Τσακίρ, Σινγκό, Σάντσες, Μπαρντακτσί, Γιάκομπς, Τορέιρα (90+3′ Γκιντογκάν), Λεμινά (77’ Σάλαϊ), Αλπέρ Γιλμάζ (90+3′ Ελμαλί), Σάρα (87′ Μποέ), Λανχ (77’ Ακγκούν), Οσιμέν

Λίβερπουλ (Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κερκέζ (60’ Ρόμπερτσον), Γκόμεζ, Μακ Άλιστερ, Χράφενμπερχ, Βιρτς, Σαλάχ (60’ Φριμπόνγκ), Σομποσλάι, Εκιτικέ