Το NBA ανακοίνωσε ότι ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, θα πληρώσει πρόστιμο 50.000 δολαρίων για τη χειρονομία που έκανε προς τους διαιτητές στον αγώνα με τους Νιου Γιορκ Νικς, 4:35 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου. Η κίνηση του Σλοβένου έμοιαζε να υπονοεί χρηματισμό των διαιτητών και προκάλεσε την αντίδραση της λίγκας.

Το πρόστιμο είναι μάλλον ασήμαντο για τον Ντόντσιτς, καθώς η φετινή του σεζόν στους Λέικερς του αποφέρει συνολικά 45,9 εκατομμύρια δολάρια, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ποινή. Οι φήμες για προσωπικά προβλήματα του Σλοβένου φαίνεται επίσης να επηρεάζουν την ψυχολογία του εκτός παρκέ.

Η ανακοίνωση του ΝΒΑ

«Ο γκαρντ – φόργουορντ των Λος Άντζελες Λέικερς Λούκα Ντόντσιτς, έχει τιμωρηθεί με πρόστιμο 50.000 δολαρίων για ανάρμοστη και αντιεπαγγελματική χειρονομία προς τον διαιτητή της αναμέτρησης. Το συμβάν εκτυλίχθηκε με 4:35 να απομένουν στην τρίτη περίοδο της νίκης των Λέικερς με 110-97 επί των Νιου Γιορκ Νικς στις 8 Μαρτίου στην Crypto.com Arena.»