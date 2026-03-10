Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα Γαλατασαράι-Λίβερπουλ για τη φάση των «16» του Champions League, οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας ετοίμασαν μια ιδιαίτερη χορογραφία για τον Νιγηριανό επιθετικό, Βίκτορ Οσιμέν.

Το κορεό παρουσίαζε στιγμές από τη ζωή του Οσιμέν, με φωτογραφία της μητέρας του, απεικονίσεις από την παιδική του ηλικία και στιγμές με το δικό του παιδί. Η συγκίνηση του επιθετικού ήταν εμφανής, ενώ οι χιλιάδες οπαδοί τραγουδούσαν τον ύμνο «You Are My Childhood Love», δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Ο Οσιμέν πλησίασε την εξέδρα για να χαιρετήσει και να ευχαριστήσει τους φιλάθλους για την εντυπωσιακή χειρονομία και την υποστήριξή τους.