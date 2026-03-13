Η αλήθεια είναι πως τη θέση του στο βιβλίο των ηρώων, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί την εξασφάλισε καιρό τώρα. Πιθανότατα το ίδιο το εξώφυλλο, αν αναλογιστεί κανείς ότι το σημαντικότερο γκολ στην ιστορία του Ολυμπιακού φέρει την υπογραφή του: Εκείνο που ήρθε στο 115:16 (σ.σ. στη λεπτομέρεια που είχε τη δική της ιστορία στη χθεσινή ανακοίνωση) το βράδυ της 29ης Μαΐου 2024 έφερε την κατάκτηση του Conference League.

Δεν αμφιβάλλει κανείς πως είναι ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής μιας σπουδαίας εποχής, στην κορύφωση των «χρυσών» ερυθρόλευκων χρόνων. Υπήρχε όμως μια υπογραφή που τον χώριζε από κάτι μεγαλύτερο. Από τη λίστα με τους κορυφαίους όλων των εποχών. Και αυτή την υπογραφή ο Μαροκινός μόλις την έβαλε μετατρέποντας τη σχέση του με το λιμάνι του Πειραιά σε παντοτινή. Ενα προσωπικό δώρο του Βαγγέλη Μαρινάκη στο ερυθρόλευκο κοινό μόλις 48 ώρες μετά τα 101α πρώτα γενέθλια του συλλόγου.

Ναι, για πάντα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Με «όπλο» το νέο του συμβόλαιο που θα του επιτρέψει να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που αγαπήθηκε όσο λίγοι και που θα του επιτρέψει να διεκδικήσει μια θέση στην επίλεκτη λίστα των αρχισκόρερ όλων των εποχών. Να προσπεράσει μύθους σαν τον συμπατριώτη του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, σαν τον Ζιοβάνι και να μπει ως τέταρτος στην ελίτ των 100 γκολ.

Να ανοίξει την πόρτα που τα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου κατάφεραν μόνο ο Νίκος Αναστόπουλος (121), ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς (157) και ο αξεπέραστος Αλέκος Αλεξανδρής (170 γκολ). Εχει 78 ο Ελ Κααμπί σε δύομισι χρόνια και είναι ήδη στο Νο 9 της λίστας και ως το τέλος της χρονιάς μπορεί να προσπεράσει τον Κώστα Μήτρογλου (82) που είχε χθες τα 38α γενέθλιά του και τον Στέλιο Γιαννακόπουλο (87). Το επόμενο συμβόλαιο είναι που θα του επιτρέψει να δοκιμάσει κάτι που για τους περισσότερους φαντάζει ακατόρθωτο: Τα 100 γκολ.

Τα 100

Με την ευκαιρία: Ο Κώστας Φορτούνης – που μένει ελεύθερος και ποιος ξέρει αν θα μπορούσε και εκείνος να φορέσει ξανά τα αγαπημένα του ερυθρόλευκα για τον τελευταίο χρόνο – έχει 94, όσα και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Πάνω από εκείνους στα 97 γκολ ο Ζιοβάνι είναι ο 4ος σκόρερ στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο Ελ Κααμπί την πρώτη του σεζόν στο μεγάλο λιμάνι πέτυχε 33 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πέρσι πρόσθεσε 27 και φέτος οκτώ ματς πριν από το φινάλε έχει ήδη 18: Η λογική (και οι μέσοι όροι) λοιπόν λέει πως αν τελικά παραμείνει στο μεγάλο λιμάνι θα μπορεί του χρόνου και όλας να χτυπήσει την πόρτα των 100. Και βέβαια να γίνει και ο πιο ακριβοπληρωμένος σέντερ φορ όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης που τον κράτησε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2024, ουσιαστικά του προσφέρει το δικαίωμα μιας συμφωνίας ως το τέλος, όποτε ο Ελ Κααμπί το αποφασίσει. Με ετήσιες αποδοχές που με τα bonus αγγίζουν τα 3 εκατ. ευρώ!

H παρέμβαση

Τι λέει το ρεπορτάζ; Οτι οι εκπρόσωποι του Μαροκινού (ο μάνατζερ και ο δικηγόρος του) βρέθηκαν στην Ελλάδα. Και ότι και ο ίδιος χθες το μεσημέρι έπειτα από την προπόνηση στον Ρέντη, βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ. Και τέλος πάντων ότι όλα τελείωσαν όταν έκανε την παρέμβασή του ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Οπως το περιέγραψε αργότερα και η επίσημη ανακοίνωση: «Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους», ανέφερε η ΠΑΕ στο μήνυμά της στα social media, το οποίο συνοδεύεται με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το μουσείο του Ολυμπιακού.

«Αχ αυτή η φανέλα»

Στο όμορφο βίντεο της ανακοίνωσης ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ελ Κααμπί περπατούν στο υπερσύγχρονο μουσείο του Ολυμπιακού ανάμεσα σε στιγμές από το ένδοξο ερυθρόλευκο παρελθόν και φυσικά βίντεο από τον ιστορικό τελικό με τη Φιορεντίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ομάδα του μεγάλου λιμανιού κατέκτησε το Europa Conference League. Στιγμές, που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες. «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου με τον Ολυμπιακό, μια ομάδα που δεν χρειάζεται συστάσεις.

Ηρθα χαρούμενος και εύχομαι να δώσω και άλλα. Εύχομαι να διανύσουμε αυτή τη διαδρομή μαζί και να κατακτήσουμε όλους τους δυνατούς τίτλους», ανέφερε αρχικά ο Ελ Κααμπί. «Αχ, αυτή η φανέλα του Ολυμπιακού. Ενιωσα αμέσως την αξία της. Πλέον νιώθω τον εαυτό μου μέλος αυτής της οικογένειας. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας που με υποστήριξαν και τιμούν την προσπάθειά μου στο γήπεδο. Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη στο να είμαι συνεχώς ενεργός και να σκοράρω. Αυτό το γήπεδο είναι πολύ σημαντικό για μένα», κατέληξε.

Ο έκτος

Ο Ελ Κααμπί με τη σύζυγό του Μεριέμ και τα τρία τους παιδιά λοιπόν έμειναν Ελλάδα. Και ο Ολυμπιακός με τις προσωπικές ενέργειες του Βαγγέλη Μαρινάκη ανανεώνει τους… όρκους του με την πρώτη γραμμή. Προηγήθηκαν οι ανανεώσεις συμβολαίου του Ζέλσον Μαρτίνς, του Τσικίνιο, του Πιρόλα, του Κοστίνια. Και βέβαια του ίδιου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο κορμός αυτής της ιδέας στη θέση της και για τη νέα χρονιά.

«Να είσαι υγιής και να πετύχεις πολλά γκολ» ήταν η μοναδική ατάκα του προέδρου προς τον Ελ Κααμπί ολοκληρώνοντας την πιο δύσκολη «ανοιχτή» διαδικασία ανανέωσης. Είναι Μάρτης και οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπροστά τους μόνο την προοπτική ανανέωσης του Αλέξη Καλογερόπουλου σε μια επιβεβαίωση ότι το πιο απαιτητικό κομμάτι προγραμματισμού «έκλεισε». Εκείνο που αφορά στην ίδια την ομάδα.

Ο Ελ Κααμπί σε 126 ματς με τον Ολυμπιακό, μετρά 78 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Ειδικά για τα γκολ; Με 0,62 ανά ματς είναι ο πιο συνεπής στη σύγχρονη ιστορία του club.