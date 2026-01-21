Ένα εκκωφαντικό χειροκρότημα και συνθήματα από κάθε φίλαθλο του Ολυμπιακού συνόδευσαν την είσοδο του Ελ Κααμπί στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μαροκινός επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, παίρνοντας τη θέση του Ταρέμι, και γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Με το που σηκώθηκε για να περάσει στο παιχνίδι, οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» σηκώθηκαν όρθιοι, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης και αναγνώρισης στον φορ που έχει κερδίσει την αγάπη της εξέδρας. Το γήπεδο «έβραζε», με το όνομά του να ακούγεται δυνατά, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Δείτε την είσοδο του Ελ Κααμπί στον αγωνιστικό χώρο :