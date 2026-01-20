Στην Αθήνα βρίσκεται από τα ξημερώματα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Ολυμπιακός φρόντισε να ναυλώσει ιδιωτικό αεροσκάφος για τη μεταφορά του Μαροκινού επιθετικού από το Ραμπάτ, ώστε να είναι διαθέσιμος για τη σημερινή κρίσιμη αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν για το Champions League (22:00).

Ο 32χρονος φορ θα συμπεριληφθεί στην αποστολή, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εξετάζει το ενδεχόμενο να τον χρησιμοποιήσει ως αλλαγή. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να αγωνιστεί, θέλοντας να αφήσει πίσω του την απογοήτευση από τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και να συμβάλει στους στόχους των «ερυθρόλευκων».

Με την άφιξή του, ο Ελ Κααμπί κατευθύνθηκε απευθείας στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Εκεί, μετά από λίγες ώρες ξεκούρασης, αναμένεται να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα ενόψει του αποψινού «τελικού».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί του ταξίδεψαν η οικογένειά του και ο εκπρόσωπός του, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται και με το θέμα του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.