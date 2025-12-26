Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί ο Ολυμπιακός την αναμέτρηση Μαρόκο – Μάλι για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, καθώς η εξέλιξη του αγώνα επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» μπήκαν ιδανικά στη διοργάνωση, επικρατώντας 2-0 των Νήσων Κομόρες στην πρεμιέρα, με τον επιθετικό των «ερυθρόλευκων» να βρίσκει δίχτυα και να βάζει τη σφραγίδα του. Αν το Μαρόκο πετύχει δεύτερη διαδοχική νίκη, τότε θα εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκρισή του στη φάση των «16», με μοναδικό ερωτηματικό την τελική θέση στον όμιλο.

You didn’t need to be close to feel this one. Ayoub El Kaabi. 🇲🇦🤯#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/RBx3MRyArI — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 21, 2025

Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο Ολυμπιακός θα στερηθεί σίγουρα τις υπηρεσίες του Ελ Κααμπί σε ακόμη ένα κρίσιμο παιχνίδι: τον τελικό του Super Cup Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ. Κι αυτό γιατί, αν το Μαρόκο τερματίσει δεύτερο, θα αγωνιστεί στους «16» στις 3 Ιανουαρίου, ενώ αν κατακτήσει την πρώτη θέση – το πιθανότερο – θα παίξει μία μέρα αργότερα, στις 4 Ιανουαρίου.

Το ενδεχόμενο μακράς πορείας στη διοργάνωση περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα για τους Πειραιώτες. Αν το Μαρόκο φτάσει μέχρι τον τελικό του Κόπα Άφρικα, ο Ελ Κααμπί θα απουσιάσει από τα παιχνίδια πρωταθλήματος με Ατρόμητο και Αστέρα Τρίπολης AKTOR, από τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά και από τον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ.

Ανοιχτό παραμένει, τέλος, το ενδεχόμενο συμμετοχής του στον αγώνα με τη Λεβερκούζεν για το Champions League, με την παρουσία του να εξαρτάται αποκλειστικά από την πορεία του Μαρόκου στη διοργάνωση.