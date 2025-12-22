Απρόοπτο για τον Ολυμπιακό με τον Λορέντζο Πιρόλα, καθώς ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης με την Κηφισιά και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο παιχνίδι.

Όπως έγινε γνωστό, ο 22χρονος στόπερ έχει υποστεί κάκωση στο πέλμα, με το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων» να εκτιμά ότι θα χρειαστεί περίπου τρεις εβδομάδες για να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο στην αποθεραπεία του, ο Πιρόλα αναμένεται να απουσιάσει από το Betsson Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ, το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο, καθώς και από την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ ή τον Ατρόμητο.