Η UEFA δεν μπορούσε να ξεχάσει το μυθικό γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το οποίο έκανε το γύρο του κόσμου στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα. Ο Μαροκινός επιθετικός, που διαπρέπει με την Εθνική του, αποδείξει για άλλη μία φορά την τεχνική του αρτιότητα και την εξαιρετική του ικανότητα με το απίθανο ψαλιδάκι που πέτυχε στην αναμέτρηση Μαρόκο – Κομόρες.

Με το σκορ στο 2-0 υπέρ της πατρίδας του, ο Ελ Κααμπί χάρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της διοργάνωσης, σημειώνοντας ένα γκολ που θύμισε στους φιλάθλους το διάσημο τέρμα που είχε σημειώσει με την φανέλα του Ολυμπιακού απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Conference League. Η UEFA, μάλιστα, ξαναδημοσίευσε το συγκεκριμένο γκολ στον λογαριασμό της στο Χ, προκαλώντας μνήμες από εκείνο το ματς στη Σερβία, σχεδόν δύο χρόνια.

