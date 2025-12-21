Ο Σέιμπεν Λι αντιμετωπίζει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στον Ολυμπιακό, κυρίως μετά την απόκτηση του Μόντε Μόρις, γεγονός που τον κατατάσσει πλέον ως τέταρτο γκαρντ στο ρόστερ και πίσω από τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ στη θέση «2». Παρά την περιορισμένη συμμετοχή του, οι Πειραιώτες εκτιμούν τόσο το ταλέντο όσο και τον επαγγελματισμό του, γι’ αυτό δεν σκοπεύουν να τον αποδεσμεύσουν χωρίς συζήτηση.

Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι το ρόστερ διαθέτει πλέον πολλούς γκαρντ καθιστά πιθανή την παραχώρησή του. Η ομάδα είναι θετική στο να εξετάσει προτάσεις από άλλες ομάδες, ενώ ο Λι εμφανίζει στατιστικά 3,4 πόντους και 1,4 ασίστ σε 11:24 λεπτά κατά μέσο όρο στην EuroLeague, και 10,2 πόντους με 2,9 ασίστ σε 17:44 λεπτά στη Stoiximan GBL, όπου διατηρεί μεγαλύτερο ρόλο.

Με αυτή τη στρατηγική, ο Ολυμπιακός διατηρεί τον έλεγχο της κατάστασης, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για πιθανή μεταγραφή του Λι, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η ομάδα παραμένει ισορροπημένη στις θέσεις των γκαρντ.