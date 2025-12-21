Με τον καλύτερο τρόπο «έκλεισε» το 2025 ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών των Πειραιωτών. Οι «ερυθρόλευκες» του Τάσου Φλέγγα νίκησαν με 12-0 την Ελπίδα Τρίπολης στο γήπεδο Φιλικών, στο ματς της 6ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής κατηγορίας και έκαναν το «έξι στα έξι», με πρώτη σκόρερ την Βενιαμίν, με τέσσερα γκολ (δύο η Ματζάνα, δύο η Πελεκούδα).

Με εξαιρετική άμυνα και επίθεση, παίζοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο, τα κορίτσια του Ολυμπιακού προηγήθηκαν με 8-0 της Ελπίδας στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο, ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 12-0, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία τους στο πρωτάθλημα, με το «απόλυτο» των 18 βαθμών.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και στο 7ο λεπτό, άνοιξε το σκορ (0-1), με την Ματζάνα. Τρία λεπτά μετά, η Βενιαμίν διπλασίασε τα τέρματα (0-2) των «ερυθρόλευκων», με την Ματζάνα να σκοράρει ξανά (17′), για το 3-0. Στο 23ο λεπτό, η Τρυγούτη «έγραψε» το 4-0, ενώ η Βενιαμίν «χτύπησε» τέσσερις ακόμα φορές (28′, 30′, 40′), κάνοντας το 7-0. Το 8-0 του ημιχρόνου διαμόρφωσε η Πελεκούδα, στο 43ο λεπτό.

Στο δεύτερο μέρος, ο Θρύλος «έριξε» ταχύτητα και με τέσσερα γκολ των Πελεκούδα (50′), Μισιρλή (61′), Μυλωνά (77′) και Ιωαννίδη (88′), έφτασε στο τελικό 12-0 επί της Ελπίδας Τρίπολης.

Ολυμπιακός: Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Τρυγούτη, Τζανή, Σιαπλαούρα, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Δημητρίου, Γιάννου, Μαντζακοπούλου).