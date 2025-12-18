Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πετύχει το 20ο sold out της χρονιάς, καθώς απομένουν μόλις 2.500 εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Κηφισιά, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στις 20:30 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Ο αγώνας με την Κηφισιά είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν για τελευταία φορά στο σπίτι τους το 2025, κλείνοντας έναν ακόμη απαιτητικό κύκλο αγώνων. Παράλληλα, η ομάδα του Πειραιά θέλει να διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League πριν το 2026.

Η ζήτηση για τα εισιτήρια είναι υψηλή και πλέον απομένουν μόνο 2.500 διαθέσιμα, με το κοινό να αναμένει με ανυπομονησία την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιουργείται κάθε φορά σε αυτές τις κρίσιμες αναμετρήσεις. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου και αναμένεται να εξαντληθούν γρήγορα, είτε πριν από την έναρξη του αγώνα, είτε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης.