Ο προπονητής της Εθνικής Μαρόκου, Ουαλίντ Ρεγκραγκί, εξήρε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Μαροκινός επιθετικός έχει ήδη σημειώσει τρία γκολ στη φάση των ομίλων, δύο εκ των οποίων με ανάποδα ψαλίδια, που έγιναν viral σε όλο τον κόσμο.

Το Μαρόκο, ως διοργανώτρια χώρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και διαθέτοντας ένα ρόστερ γεμάτο ταλέντο, λογίζεται ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η αναφορά του προπονητή στον Ελ Κααμπί

«Η καριέρα του Αγιούμπ αποτελεί παράδειγμα επιμονής και αποτελεί πρότυπο για τους νέους Μαροκινούς. Ήταν ξυλουργός, δούλευε σκληρά, έκανε τις σωστές ποδοσφαιρικές επιλογές και είμαι περήφανος για εκείνον. Κάποια στιγμή, ήθελα να τον φέρω στην ομάδα Fath Union Sport στο Ραμπάτ. Αν έπρεπε να χρησιμοποιήσω μία λέξη για να τον περιγράψω, αυτή θα ήταν ταπεινότητα».