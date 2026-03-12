Με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το μουσείο του Ολυμπιακού, όπου ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται δίπλα στον ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, η πειραϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Μαροκινού επιθετικού.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού έκανε ό,τι χρειαζόταν και «έδεσε» στο μεγάλο λιμάνι τον Αφρικανό, που έχει γράψει ιστορία με τα ερυθρόλευκα, με κορυφαία στιγμή όλων βέβαια το γκολ στον τελικό του Europa Conference League απέναντι στην Φιορεντίνα (1-0), που έδωσε στους Πειραιώτες το βαρύτιμο τρόπαιο.

Δείτε τις εντυπωσιακές ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους! / The President of Olympiacos Mr. Evangelos… pic.twitter.com/IDyYEbali9 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2026

We are proud to announce that Ayoub El Kaabi has extended his contract with our club, Olympiacos FC! 🔴⚪️ pic.twitter.com/QyCQUboVug — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2026

Olympiacos President Mr. Evangelos Marinakis and Ayoub El Kaabi confirm it! Together We Keep On Dreaming! pic.twitter.com/1Kq9ANfIrx — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2026

«Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους», ανέφερε η ΠΑΕ στο μήνυμά της στα social media, το οποίο συνοδεύεται με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το μουσείο του Ολυμπιακού.

Ο ηγέτης του συλλόγου και ο Ελ Κααμπί βλέπουν στο νέο υπερσύγχρονο μουσείο του Ολυμπιακού στιγμές από το ένδοξο «ερυθρόλευκο» παρελθόν και φυσικά βίντεο από τον ιστορικό τελικό με την Φιορεντίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ομάδα του μεγάλου λιμανιού κατέκτησε το Europa Conference League.

Στιγμές, που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό όλων των Ελλήνων, με τον Ολυμπιακό να κατακτά το τρόπαιο και να γεμίζει με χαρά και περηφάνια τους τους φιλάθλους του, κάνοντας πραγματικότητα το μεγαλύτερο όνειρό τους.

Το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους! / The President of Olympiacos Mr. Evangelos… pic.twitter.com/IDyYEbali9 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2026

Τα λόγια του Ελ Κααμπί μετά την ανανέωση

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου με τον Ολυμπιακό, μια ομάδα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ήρθα χαρούμενος και εύχομαι να δώσω και άλλα. Εύχομαι να διανύσουμε αυτή τη διαδρομή μαζί και να κατακτήσουμε όλους τους δυνατούς τίτλους.

Και πρόσθεσε: «Αχ, αυτή η φανέλα του Ολυμπιακού. Ενιωσα αμέσως την αξία της. Πλέον νιώθω τον εαυτό μου μέλος αυτής της οικογένειας. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου.

Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας που με υποστήριξαν και τιμούν την προσπάθειά μου στο γήπεδο. Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη στο να είμαι συνεχώς ενεργός και να σκοράρω. Αυτό το γήπεδο είναι πολύ σημαντικό για μένα», κατέληξε ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός.