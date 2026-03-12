Με το λεπτό του γκολ του τελικού και μια κλεψύδρα ο Ολυμπιακός τράβηξε τα βλέμματα των φιλάθλων του. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προανήγγειλε την ανανέωση του Μαροκινού διεθνή επιθετικού με το 115:16 στην εικόνα, δηλαδή το λεπτό που σκόραρε ο Ελ Κααμπί στον τελικό του Conference League το 2024 κόντρα στη Φιορεντίνα, μια στιγμή που παραμένει ιστορική για την ομάδα.

Η διοίκηση των Πειραιωτών θέλει να «δέσει» στον Πειραιά τον 32χρονο στράικερ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες της ομάδας τα τελευταία χρόνια, με 78 γκολ και 12 ασίστ σε 126 εμφανίσεις, συμβάλλοντας τα μέγιστα για την κατάκτηση, μεταξύ άλλων, και του Conference League το 2023/24.

