Οι χώρες και οι κυβερνήσεις τους έχουν τη μέγιστη υποχρέωση τούτες τις ώρες για έναν κοινό συντονισμό που θα διασφαλίζει την απόλυτα ελεύθερη ναυσιπλοΐα κυρίως στα Στενά του Ορμούζ. Σε καμία περίπτωση η γεωπολιτική επισφάλεια λόγω της πολεμικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή και οι έμπρακτες και ασύμμετρες απειλές από τη μεριά του ιρανικού παράγοντα δεν μπορούν να επιδρούν στην ίδια τη σύσταση και πλεύση των παγκόσμιων αγορών και πολύ περισσότερο να θέτουν σε κίνδυνο και επισφάλεια την τροφοδοσία και την απρόσκοπτη ελεύθερη ροή των εμπορευμάτων παντού.

Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες από τη μεριά του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αλλά και των μεγάλων δυνάμεων της G7 που καταλήγουν και λαμβάνουν πρωτοβουλία για ενίσχυση και προστασία ακριβώς αυτής της ελεύθερης ναυσιπλοΐας κινούνται στη θετική κατεύθυνση και όπου απαιτείται η συνδρομή και άλλων χωρών – όπως η δική μας – μια τέτοια επιλογή είναι προφανώς αυτονόητη.

Καθίσταται σαφές – για να το πάμε ένα βήμα παραπέρα – ότι τούτη τη στιγμή η θωράκιση των αγορών πιθανώς απαιτεί και αμυντική συνδρομή των εμπορικών πλοίων από τους ίδιους τους στόλους που θα εγγυώνται επιπροσθέτως την ασφάλεια των πληρωμάτων. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορεί να αφεθεί χώρος ή να αποσταλεί ένα επικίνδυνο σήμα ότι οι οικονομίες κλυδωνίζονται λόγω της περιφερειακής σύρραξης στην περιοχή.

Στο επίκεντρο θα πρέπει να τίθενται δυναμικά οι τρόποι που θα ελέγχουν τις ενεργειακές τιμές ταυτόχρονα με την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και δεν θα επιτρέπουν αυξομειώσεις που με τη σειρά τους θα επιδρούν αρνητικά.