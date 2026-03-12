Τις τελευταίες ημέρες το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει διπλή εικόνα: από τη μια, η ένταση της κριτικής που ασκεί προς την κυβέρνηση για μια σειρά από υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές, από την άλλη, ο δρόμος προς το συνέδριο δεν είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα, καθώς οι διαφορές, ακόμα και όταν δεν βγαίνουν στην επιφάνεια, δημιουργούν ένταση και εκνευρισμό που γίνονται εμφανή με άλλες αφορμές – οι δημόσιες δηλώσεις για το δεύτερο κύμα διεύρυνσης και ειδικά για την επιλογή του Θεοδόση Πελεγρίνη ήταν η απόδειξη ότι και πολιτικά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχουν τουλάχιστον διαφορετικά κριτήρια για το ποιος είναι καλοδεχούμενος στον μηχανισμό και ποιος όχι.

Πολλοί, άλλωστε, επισημαίνουν ότι αν αποφασιστεί πως η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στο συνέδριο θα γίνει με τη μορφή των αριστίνδην συνέδρων, τότε η άνιση μεταχείριση μεταξύ εκείνων που επιστρέφουν ή προσέρχονται στο ΠΑΣΟΚ με εκείνους που «έμειναν στα δύσκολα» θα δημιουργήσει αχρείαστες τριβές – ο τρόπος συμμετοχής, πάντως, θα καθοριστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη στις 17 Μαρτίου.

Το πρόβλημα, πάντως, δεν είναι μόνο η διεύρυνση, καθώς ο αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έριξε (Open) βολές στον Ανδρουλάκη μεν, όμως παράλληλα κάλεσε τους πρώην υποψηφίους για την ηγεσία να αναλάβουν ένα είδος δράσης: «Με πολύ καθαρό τρόπο το 2024 εγώ την είπα την άποψή μου, να πάμε σε εσωκομματικές εκλογές. Τώρα κρίνομαι εάν αυτά που έλεγα τότε ήταν λάθος ή σωστά. Κατά την άποψή μου ήταν σωστά» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Εχουμε εκλεγμένο δημοκρατικά πρόεδρο. (…) Οι προηγούμενες εκλογές έφτιαξαν μια νέα ηγετική ομάδα στο ΠΑΣΟΚ.

Ολοι αυτοί πρέπει να επαναξιολογήσουν, μαζί με τον πρόεδρο, την κατάσταση για να μπορέσουμε να δούμε τι φταίει που είμαστε 15 μονάδες μακριά από τη ΝΔ» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Στον πρώτο γύρο, πήραν μαζί 72% όλοι μαζί οι υπόλοιποι. Πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι ως ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να αποφασίσουν μαζί με τον πρόεδρο ποιος είναι η λύση για να κερδίσουμε» επανέλαβε. Ο Κωνσταντινόπουλος επιβεβαίωσε πως δεν έχει μιλήσει με τον Ανδρουλάκη εδώ και καιρό και πως έχει καταθέσει τις απόψεις του και τις διαφωνίες του επί της πολιτικής τουλάχιστον 10 φορές στον γραμματέα της ΚΟ, χωρίς να το έχει μάθει κανείς: «Αν έλεγα Ανδρουλάκη, θα έλεγα ψέματα. Θα ήμουν ψεύτης» απάντησε όταν ρωτήθηκε τι θα ψήφιζε αν γίνονταν εσωκομματικές εκλογές σήμερα. Λίγο αργότερα, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε πως «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε επιτροπεία», όμως η Χαριλάου Τρικούπη δεν σήκωσε περισσότερο τους τόνους απέναντι στον Κωνσταντινόπουλο – του οποίου οι σχέσεις με τον Ανδρουλάκη έχουν χαλάσει εδώ και χρόνια.

Στο Στρασβούργο για υποκλοπές

Την ίδια ώρα, στο Στρασβούργο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλούσε με την Ιράτσε Γκαρθία Πέρες της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών για την υπόθεση των υποκλοπών, που συζητήθηκε χθες σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου: «Από την πρώτη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκάλυψε αυτή τη νοσηρή υπόθεση του Predator, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και εσύ προσωπικά σταθήκατε στο πλευρό μου, στο πλευρό του ΠΑΣΟΚ» ανέφερε ο Ανδρουλάκης. «Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, ούτε καν κομματικός. Είναι ένας αγώνας αρχών και αξιών (…) Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πει την αλήθεια. Οφείλει να σεβαστεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας». Η συζήτηση στο Στρασβούργο, άλλωστε, λειτουργεί και ως μοχλός πίεσης μέχρι την προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου που έχει αιτηθεί ο Ανδρουλάκης.