Βρισκόμενο στο έντονα βιομηχανοποιημένο Χημικό Τρίγωνο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΛΔΓ), τη δεκαετία του 1980 το Μπίτερφελντ έγινε γνωστό ως η πιο βρώμικη πόλη στην Ευρώπη. Η χημική βιομηχανία και τα ορυχεία λιγνίτη έριχναν τοξικά απόβλητα στις υδάτινες οδούς και ο αέρας μετέφερε ένα συμπύκνωμα διοξειδίου του θείου περίπου 40 φορές μεγαλύτερο από τα σημερινά επίπεδα.

Η Ευρώπη σύντομα θα ξεσπούσε από τη μεταπολεμική της εξάρτηση από τη βαριά βιομηχανία υπέρ των φθηνών εισαγωγών από το εξωτερικό. Από τότε έχει γίνει μια βαθιά ριζωμένη ιδέα σε όλη την Ευρώπη ότι ο θόρυβος, η βρωμιά και ο καπνός της βαριάς βιομηχανίας είναι ένα εξελικτικό στάδιο που πρέπει να ξεπεραστεί.

Η Ευρώπη εξόρισε μεγάλο μέρος της βιομηχανίας της, αλλά εμείς συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε τους καρπούς της: οι παγκοσμιοποιημένες αλυσίδες παραγωγής μάς παρέχουν φθηνά αγαθά που φτάνουν σε τακτοποιημένες συσκευασίες. Και ενώ οι πόλεις μας ομορφαίνουν με καλές προθέσεις, υποβιβάζονται σε αγορές για την κατανάλωση αυτής της ομορφιάς: οι δρόμοι γεμίζουν τα feeds του Instagram, όπως τα σπίτια γίνονται Airbnb. Εν τω μεταξύ, ο μέσος κάτοικος, αντιμέτωπος με τη συρρίκνωση της απασχόλησης εκτός του τουριστικού κλάδου, τιμολογείται όλο και περισσότερο εκτός της πόλης του. Οταν η βαριά βιομηχανία μεταφέρθηκε στο εξωτερικό, μεταφέρθηκε και η εργασία της.

Σήμερα, μια τεράστια ποσότητα προϊόντων που καταναλώνει η Ευρώπη κατασκευάζεται αλλού. Η Κίνα αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% της παγκόσμιας παραγωγής ηλιακής ενέργειας και την πλειοψηφία των παγκόσμιων εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών σε στοιχεία από το 2023.

Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η ευρωπαϊκή «ποιότητα ζωής» έχει γίνει μια συνδρομή που προσφέρεται από τρίτους, τροφοδοτούμενη από βουνά άνθρακα στο Σιντζιάνγκ και κέντρα δεδομένων που καταναλώνουν ενέργεια στη Βιρτζίνια.

Πίσω από κάθε προϊόν που «κατασκευάζεται στην Ευρώπη» βρίσκονται εισαγόμενα προϊόντα – είτε πρόκειται για το ρωσικό λίπασμα που χρησιμοποιείται για τις ισπανικές ντομάτες, τα πλαστικά της Μέσης Ανατολής για τις γερμανικές ιατρικές συσκευές είτε για την κινεζική βιταμίνη Β1 για τον εμπλουτισμό των δημητριακών που παράγονται στη Γαλλία.

Αντιμέτωποι με την έλλειψη διαθέσιμης γης στην Ευρώπη, η επαναβιομηχάνιση θα απαιτούσε νέες προσεγγίσεις στις κατασκευές και κάποια σοβαρή δημιουργική σκέψη. Η τεράστια κλίμακα των βιομηχανικών περιοχών που απαιτούνται σίγουρα θα χαλούσε πολλές καρτ ποστάλ. Αλλά αξίζει να θυμόμαστε ότι οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς που απολαμβάνουμε στην Ευρώπη σήμερα ήταν συχνά πρακτικές μηχανικές λύσεις για τις ανάγκες του χθες. Ο σχεδιασμός μιας σύγχρονης βιομηχανίας πιο κοντά στα μέσα διαβίωσής μας θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργήσει πραγματική κληρονομιά.

Η Ευρώπη αρχίζει να παλεύει με την αριθμητική των υλικών που αποτελούν τη βάση του τρόπου ζωής της. Θα δεχτούμε ότι η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς πράσινη, αλλά θα χρειαστεί και μια σημαντική δόση γκρίζου;

Ο Χανς Λάρσον είναι αρχιτέκτονας στην OMA/AMO