Μεγάλη, ψυχωμένη πρόκριση μέσα στην Τσεχία για τον Παναθηναϊκό. Οι Πράσινοι ήρθαν ισόπαλοι με τη Βικτόρια Πλζεν με 1-1 και στην Ντούσαν Αρένα, πήγαν στην παράταση, άντεξαν με δέκα παίκτες για 15 λεπτά και τελικά στα πέναλτι πήραν την πρόκριση (4-3) για τις «16» του Europa League. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις, με την κλήρωση να γίνεται σήμερα το μεσημέρι.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με δύο αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αλλά με την ίδια τακτική προσέγγιση απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν. Ο Κάτρης πήρε τη θέση του τραυματία Πάλμερ-Μπράουν και ο Ζαρουρί επιλέχθηκε ως αριστερό εξτρέμ αντί του Αντίνο. Οι Πράσινοι με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και πάλι και με ξεκάθαρη στρατηγική να χτυπήσουν στους ανοιχτούς χώρους με τον πολύ γρήγορο Τεττέη, πέρασαν ένα δύσκολο πρώτο δεκάλεπτο, κυρίως λόγω της πίεσης και της επιθετικότητας των Τσέχων. Αλλά δε δέχτηκαν ευκαιρίες από την αντίπαλη ομάδα, με την άμυνα της ομάδας του Μπενίτεθ να ανταποκρίνεται σε κάθε συνθήκη. Και χτύπησαν ακριβώς με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών, πετυχαίνοντας το γκολ στην κόντρα επίθεση. Οπως ακριβώς είχαν σχεδιάσει.

Από ένα γέμισμα από την άμυνα που στόχευσε τον Τεττέη, ο έλληνας επιθετικός πήρε την κεφαλιά και βρήκε τον Ταμπόρδα, ο Αργεντινός έκανε μαγική ενέργεια κατεβάζοντας την μπάλα και βρίσκοντας και πάλι με το εξωτερικό τον Τεττέη. Ο τελευταίος βγήκε σε θέση τετ α τετ και σκόραρε και πάλι απέναντι στην Πλζεν, βάζοντας τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ από νωρίς και δίνοντάς του προβάδισμα για την πρόκριση.

Ενα γκολ που «πάγωσε» το γήπεδο στην Τσεχία, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την ψυχολογία της αντιπάλου του και για αρκετή ώρα να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Οσο περνούσε η ώρα και πηγαίναμε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, η Βικτόρια Πλζεν επιχείρησε να πιέσει περισσότερο, αλλά κάθε φορά που έμπαινε στην περιοχή του Παναθηναϊκού, είτε οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού, είτε ο Λαφόν αντιδρούσαν εξαιρετικά.

Μάλιστα, η μεγαλύτερη ευκαιρία μετά το γκολ ήρθε και πάλι από τον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν ο Τεττέη έφυγε και πάλι στην κόντρα επίθεση, αλλά λίγο πριν προλάβει να εκτελέσει, ο αμυντικός τον πρόλαβε και τον σταμάτησε.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε αφήνοντας στον Παναθηναϊκό μια αίσθηση ότι είναι καλύτερος, χωρίς να έχει απειληθεί από τους αντιπάλους του και με την εικόνα του αγώνα να δίνει την εντύπωση ότι οι Πράσινοι μπορούν στην κόντρα επίθεση να βρουν και ένα δεύτερο γκολ και να κλειδώσουν την πρόκριση. Το πρώτο τέταρτο πέρασε αναίμακτα για τον Παναθηναϊκό, χωρίς να απειλείται, αλλά και χωρίς να απειλεί, σε ένα ματς με κακή ποιότητα.

Ομως από μια στημένη φάση και ένα λάθος του Λαφόν, ήρθε η ισοφάριση. Στο 62′ εκτελέστηκε κόρνερ από αριστερά, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έμεινε… κολλημένος στη μικρή περιοχή, με την μπάλα να περνάει από πάνω του και τον Σπάτσιλ να παίρνει κεφαλιά σε κενή εστία και να ισοφαρίζει σε 1-1. Ακόμα ένα λάθος του Λαφόν στα δύο ματς που το… πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, ενώ δύο λεπτά αργότερα λίγο έλειψε να έρθει η απόλυτη ανατροπή.

Ο Βισίντσκι έφυγε απέναντι στον Λαφόν, αλλά ο Κάτρης με καταπληκτικό μαρκάρισμα τον σταμάτησε λίγο πριν από την εκτέλεση. Στην κόντρα επίθεση ο Παναθηναϊκός έχασε ευκαιρία να μπει ξανά μπροστά, με ένα σουτ του Ρενάτο Σάντσες να φεύγει ελάχιστα έξω, ενώ στο 67′ ήταν η σειρά του Λάντρα να χάσει ευκαιρία, με ένα σουτ που έφυγε έξω από τα δοκάρια του Λαφόν σε ένα επτάλεπτο που τα είχε σχεδόν όλα.

Επειτα απ’ αυτό το ξέσπασμα και από τις δύο ομάδες, ο ρυθμός έπεσε και πάλι με τον Παναθηναϊκό και τη Βικτόρια να εμφανίζονται περισσότερο προσεκτικοί και να μην παίρνουν ρίσκο στο παιχνίδι της. Ο Μπενίτεθ μετά την είσοδο του Τζούρισιτς στο ημίχρονο άλλαξε και τον άλλο του εξτρέμ με τον Πελίστρι στη θέση του Ταμπόρδα, θέλοντας περισσότερη ταχύτητα μεσοεπιθετικά, αλλά άλλη ευκαιρία δεν υπήρξε με το 1-1 να μένει έως το τέλος και να στέλνει το ματς στην παράταση.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους της παράτασης όλα έγιναν δυσκολότερα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ερνάντεθ, που είχε περάσει αλλαγή, σταμάτησε αντίπαλο που έφευγε μόνος του με τον Λαφόν με τον διαιτητή να τον αποβάλλει με απευθείας κόκκινη κάρτα και τον Παναθηναϊκό να μένει με παίκτη λιγότερο για το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο άντεξε με παίκτη λιγότερο, αλλά είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Πελίστρι για να πάρει την πρόκριση από την παράταση, με τον Ουρουγουανό να χάνει τετ α τετ.

Μια πρόκριση που τελικά ήρθε στα πέναλτι, σε μια διαδικασία στην οποία ο Παναθηναϊκός πήρε τρίτη συνεχόμενη πρόκριση στην Ευρώπη. Στη διαδικασία των πέναλτι μπορεί να αστόχησε ο Καλάμπρια στο πρώτο, αλλά οι Πελίστρι, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς σκόραραν, με την Πλζεν να χάνει δύο πέναλτι και τον Παναθηναϊκό να προκρίνεται με 4-3.

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε, Ντουέ, Γιεμέλκα (46′ λ.τρ. Αντού), Σπάτσιλ (82′ λ.τρ. Σόικα), Σουαρέ, Λαουάλ (80′ Βίντρα), Τσερβ (80′ Βαλέντα), Χροσόφσκι, Μέμιτς, Βιζίνσκι, Λάντρα (100′ Πανός).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Ινγκασον, Τουμπά (91′ λ.τρ. Ερνάντεθ), Καλάμπρια, Μπακασέτας (89′ Τσέριν), Ρενάτο Σάντσες (109′ Σφιντέρσκι), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (76′ Πελίστρι), Ζαρουρί (46′ Τζούρισιτς), Τεττέη (115′ Πάντοβιτς).