Ο Παναθηναϊκός μετά από πολλά χρόνια, πανηγύρισε μία πραγματικά σπουδαία πρόκριση στη φάση των «16» του Europa League, αποκλείοντας τη Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι!

Πλέον, στο «τριφύλλι» στρέφουν το βλέμμα τους στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2, 14:00) στη Νιόν της Ελβετίας, όπου στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσουν είτε την Μπέτις, είτε τη Μίντιλαντ.

Αυτά είναι τα θετικά για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έχει προκύψει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα στους «πράσινους». Και αυτό δεν είναι άλλο από το γηπεδικό! Μέχρι στιγμής φέτος, τα ευρωπαϊκά ματς γίνονται στο ΟΑΚΑ και τα εν Ελλάδι στη Λεωφόρο. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το ΟΑΚΑ, το οποίο είναι εξαιρετικά πιθανό να μην μπορέσει να φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα του «τριφυλλιού» στη φάση των «16» του Europa League!

Τι γίνεται με το ΟΑΚΑ και τη Λεωφόρο ενόψει Europa League

Τα έργα στο ΟΑΚΑ κορυφώνονται με ορίζοντα την ολοκλήρωσή τους το ερχόμενο καλοκαίρι. Και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει το ενδεχόμενο να μην είναι διαθέσιμο το Ολυμπιακό Στάδιο στις 12 Μαρτίου! Υπάρχει πρόβλημα το οποίο είναι εξαιρετικά πιθανό να καταστήσει εντελώς αδύνατη τη διεξαγωγή αγώνα τη συγκεκριμένη ημερομηνία! Θέμα ασφαλείας, κάποιο άλλο τεχνικό ζήτημα; Όπως και να ‘χει δημιουργείται σοβαρό αδιέξοδο πλέον!

Συνεπώς, στον Παναθηναϊκό έχουν ξεκινήσει ήδη να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για την έδρα του πρώτου μεγάλου παιχνιδιού κόντρα στους Ισπανούς της Μπέτις ή τους Δανούς της Μίντιλαντ. Η Λεωφόρος αυτή τη στιγμή είναι 100% ακατάλληλη για να διεξάγει αναμέτρηση επιπέδου φάσης των «16» Europa League. Ο χλοοτάπητας μπορεί να αλλάχθηκε και να είναι πλέον ευρωπαϊκού επιπέδου, έτοιμος να φιλοξενήσει οποιοδήποτε αγώνα, αλλά εν γένει το γήπεδο δεν πληροί επουδενί τις προϋποθέσεις.

Απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις και πραγματοποίηση σημαντικών έργων για να μπορέσει να πάρει την έγκριση της UEFA ο Παναθηναϊκός. Και ο χρόνος πιέζει, δεν είναι σύμμαχος και φαίνεται πως είναι αδύνατο να γίνουν όλα όσα πρέπει για να καταστεί διαθέσιμη η ιστορική έδρα του «τριφυλλιού» προς χρήση στις 12 του Μάρτη!

Συνεπώς; Πλήρες αδιέξοδο! Και όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή για το γήπεδο στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο του ματς για τη φάση των «16» του Europa League. Στο «τριφύλλι» εξετάζουν όλες τις εναλλακτικές επιλογές που έχουν στα χέρια τους και σύντομα αναμένονται εξελίξεις επί του θέματος…