Τα «πήρε» η Αννα Διαμαντοπούλου – και ξεκαθάρισε τη θέση της για τις μετεκλογικές συνεργασίες: «Εχω πει ότι ο πολιτικός αντίπαλος είναι η ΝΔ. Το έχω πει 500 φορές και δεν υπάρχει τίποτα το αντίθετο απέναντι σε αυτό που είπα, η επανάληψή του είναι σχετικά ύποπτη» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δεν πρέπει να γίνει για τη χώρα αυτό. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξαναδώσουμε την αίσθηση ότι μπορούν δύο κόμματα να έχουν τόσο μεγάλες διαφορές και την επόμενη μέρα να κάνουν κυβέρνηση» σχολίασε. Για ποιον ήταν η αιχμή; Μάντης κανείς δεν είναι, αλλά η άλλη ψυχή του ΠΑΣΟΚ, που κατοικοεδρεύει στην πλατεία Κοτζιά, όλο και το γυροφέρνει το θέμα.

Τι τους ενώνει

Εδώ που τα λέμε, ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλοί στο ΠΑΣΟΚ που θεωρούν καθαρά πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν πρέπει να συνεργαστεί με τη ΝΔ σε οποιαδήποτε περίπτωση την επόμενη μέρα των εκλογών: Δούκας, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου και Μανώλης Χριστοδουλάκης έχουν όλοι πει το ίδιο. Αυτό τους ενώνει – ένας, δε, εξ αυτών, που μέχρι τώρα ήταν πιο προσεκτικός, δήλωσε πως ένα ψήφισμα (η πρόταση Δούκα, δηλαδή) «δεν θα ήταν αρνητικό» για το ΠΑΣΟΚ. «Τι πιο εύκολο να το αποτυπώσεις. Το αν θα το κάνεις στο συνέδριο χρήζει συζήτησης», ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος (Action24). Αφήνοντας ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό και δείχνοντας ένα νέο κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Τι τους χωρίζει

Το ότι ο Γερουλάνος ανοίγεται στο ενδεχόμενο του ψηφίσματος, βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα συναινέσει. Τόσο στη δική του όσο και σε άλλες εσωκομματικές τάσεις δεν είναι τόσο απόλυτη στο δίλημμα «ή ψήφισμα ή τίποτα», όπως μοιάζει η πλευρά Δούκα. Αντιθέτως, μια οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε συνεδριακό κείμενο, ακόμα και στην εισήγηση του προέδρου, θεωρείται αρκετή. Ο Δούκας, από την άλλη, έχει θέσει το θέμα του ψηφίσματος πολύ πιο απόλυτα: «Αυτό που λέμε στα λόγια, να επιβεβαιωθεί με μέλη και συνέδρους. Θα πρέπει να υπάρξει απόφαση. Δεν καταλαβαίνω, αφού όλοι συμφωνούμε στα λόγια, να το ψηφίσουμε. Θεωρώ αδιανόητο να μην ψηφιστεί. Αν δεν ψηφιστεί, δεν θα σηκώσουμε κεφάλι», επανέλαβε.

Κόντρες, δίπολα

Τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας είπαν περίπου τα ίδια πράγματα χθες μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η αντιμετώπιση, ωστόσο, ήταν διαφορετική: μόνο για έναν εκ των δύο οι τόνοι ήταν τόσο υψηλοί, μόνο ένας έφαγε εξώδικο. Και δεν ήταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το πρόσωπο που αποκάλυψε τις υποκλοπές, αλλά ο πρώην πρωθυπουργός, που σε αυτή τη φάση είναι απλώς ένας πολίτης. Η κυβέρνηση διαλέγει το δίπολο που θα ήθελε. Αλλά σε αυτή τη φάση τι περισσότερο θα μπορούσε να πει στον Ανδρουλάκη, όταν τόσο καιρό ειρωνευόταν τη διαχείρισή του;

Απορία

30 χρόνια από τον θάνατο του Οδυσσέα Ελύτη στις 18 Μαρτίου – και το θυμήθηκε, πρώτος, ο Κώστας Τασούλας στα Γιάννενα και την Κόνιτσα