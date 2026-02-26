Ακριβώς ένα μήνα πριν από το συνέδριο του Ταε Κβο Ντο, οι συζητήσεις για την κατεύθυνση του κόμματος και τις μετεκλογικές συνεργασίες βρίσκονται πια στο κέντρο των δημόσιων παρεμβάσεων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, με ένα κείμενο-πολιτική πλατφόρμα με το όνομα «Αλλαγή+», στο παιχνίδι του συνεδρίου φαίνεται πως μπαίνει και ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μανώλης Χριστοδουλάκης -ο οποίος κινείται αυτόνομα το τελευταίο διάστημα και φαίνεται να επιδιώκει να καταγράψει δυνάμεις στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή.

Στην παρέμβασή του, ο Χριστοδουλάκης περιγράφει την «Αλλαγή+» ως πρόταση επαναπροσδιορισμού, που χρησιμοποιεί ως αφετηρία το «πιο συμβολικό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ», μεταφέροντάς το στο σήμερα και επιδιώκοντας την «διαγενεακή συμφιλίωση μεταξύ όσων χτύπησε η κρίση και όσων θεωρούνται υπεύθυνοι γι’ αυτήν». Με μια ονομαστική αναφορά στην Φώφη Γεννηματά («τα όνειρά μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας»), ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «απάντηση στην πολιτική της νοσταλγίας που ευνοεί την άνοδο της ακροδεξιάς» και προσπάθεια ανάκτησης του προοδευτικού λεξιλογίου από τη ΝΔ.

Οσον αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο Χριστοδουλάκης έρχεται να προστεθεί στα πολιτικά στελέχη που αποκλείουν την συγκυβέρνηση με τη ΝΔ («Δεν θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που θα υποκύψει στην πίεση και θα παίξει τον ρόλο του μετεκλογικού συμπληρώματος. Η ΝΔ είναι ο βασικός αντίπαλος, όποιον αρχηγό και αν έχει»), κάνει λόγο για διαχωριστική γραμμή με την συντήρηση που πρέπει να διαπερνάει επίσης όλα τα πεδία της ενεργής πολιτικής, όπως τα επιμελητήρια, τα συνδικάτα και την αυτοδιοίκηση και τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης και του διαλόγου με τους υπόλοιπους προοδευτικούς χώρους, ώστε το ΠΑΣΟΚ να επιδιώξει «κοινές κοινωνικές, κοινοβουλευτικές και κινηματικές πρωτοβουλίες». Από αυτήν, ωστόσο, εξαιρεί τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει συνάφεια με όσους δεν αναγνωρίζουν τις ευθύνες της διακυβέρνησης Καραμανλή για την χρεοκοπία και με όσους «νομιμοποίησαν την ακροδεξιά του Πάνου Καμμένου στη συγκυβέρνηση του 2015-2019 όχι μία, αλλά δύο φορές».

Επιμένει στο ψήφισμα ο Δούκας – «Θα μπορούσε να υπάρξει κοινό πόρισμα ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Ολες οι πλατφόρμες για μένα είναι πλούτος. Σε ό,τι με αφορά μιλάω για υπαρκτά κόμματα. Να ξεκινήσει τώρα ο διάλογος», ανέφερε, από την δική του μεριά, ο Χάρης Δούκας (Action24), κληθείς να σχολιάσει την πρωτοβουλία Χριστοδουλάκη -ο οποίος τον είχε στηρίξει στις εσωκομματικές εκλογές του 2024, ωστόσο η απόσταση μεταξύ τους μεγάλωσε το τελευταίο διάστημα, και με αφορμή την στάση του καθενός απέναντι στον Τσίπρα. «Αν μετράμε πληγές θα μετράμε ήττες», επανέλαβε, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί για τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς «δεν έχει ακόμα κόμμα».

Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων επέμεινε στην θέση του για το ψήφισμα στο συνέδριο που θα αποκλείει την όποια συνεργασία με τη ΝΔ: «Αυτό που λέμε στα λόγια να επιβεβαιωθεί με μέλη και σύνεδρους. Θα πρέπει να υπάρξει απόφαση. Δεν καταλαβαίνω, αφού όλοι συμφωνούμε στα λόγια να το ψηφίσουμε. Θεωρώ αδιανόητο να μην ψηφιστεί. Αν δεν ψηφιστεί δεν θα σηκώσουμε κεφάλι», επανέλαβε, σχολιάζοντας πως, αν η πρότασή του κατατεθεί και δεν ψηφιστεί «θα σημαίνει ότι αφήνουμε ανοιχτό το παράθυρο για συγκυβέρνηση». Επαναλαμβάνοντας την θέση του για τα μέτωπα, εκτίμησε πως θα μπορούσε να υπάρξει κοινό πόρισμα του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά της συνεργασίας με ΝΔ και ο Γερουλάνος

Εναντίον της συνεργασίας με τη ΝΔ τάσσεται και ο Παύλος Γερουλάνος: «Εχουμε δει σε όλη την Ευρώπη πως όταν συνεργάζονται κόμματα κεντροαριστερά και κεντροδεξιά, αυτό που προκύπτει στο τέλος είναι η άνοδος των ακραίων φωνών. Αυτό θα ήταν εγκληματικό (…) θα έχουμε κάνει μεγάλη ζημιά στον τόπο. Μια συνεργασία με τη ΝΔ δεν είναι μόνο επιζήμια για το ΠΑΣΟΚ, αλλά προβληματική για την χώρα», ανέφερε (ΕΡΤ), ωστόσο απέφυγε να πει αν είναι υπέρ του ψηφίσματος Δούκα ή όχι: «Τάσσομαι υπέρ ενός συνεδρίου που είναι ανοιχτό στην κοινωνία και λύνει πολιτικά θέματα. Ένα συνέδριο κοινωνίας και πολιτικής ουσίας βάζει σημαντικά θέματα».