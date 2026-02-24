Σχεδόν ένα μήνα πριν από την διεξαγωγή του, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι το γεγονός που περιμένουν όλοι στην Κεντροαριστερά, είτε θα συμμετάσχουν σε αυτό είτε όχι. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από αυτό, οι ισορροπίες και οι συσχετισμοί της επόμενης μέρας, αλλά κυρίως το στίγμα που θα εκπέμψει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με την πιθανότητα συνεργασίας με τη ΝΔ σε ένα ενδεχόμενο μετεκλογικό τοπίο αποτελούν καταλύτη των εξελίξεων και για τουλάχιστον ένα εκ των εν δυνάμει κομμάτων που ετοιμάζονται.

Και για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, οι εβδομάδες που έρχονται περιέχουν οργανωτική και πολιτική προετοιμασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εσωκομματικές κόντρες που αναμένονται: η κόντρα για τον «αλγόριθμο» της γεωγραφικής κατανομής για την εκλογή συνέδρων, που αναμένεται στις 15 Μαρτίου, έκλεισε και επισήμως με την εγκύκλιο του γραμματέα ΚΟΕΣ, Γιάννη Βαρδακαστάνη. Η εγκύκλιος ορίζει τους συνέδρους εντός Ελλάδας στους 3800, οι οποίοι θα κατανέμονται «με πλήρως αναλογικό τρόπο βάσει της εκλογικής επιρροής της παράταξης στις τελευταίες εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές», παρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν -η επιλογή, πάντως, να μην αξιοποιηθούν μόνο οι ευρωεκλογές, αλλά και οι τελευταίες εθνικές εκλογές, θεωρήθηκε καταλυτική για την αποφυγή περισσότερων εντάσεων, παρότι οι γκρίνιες για τους ετεροδημότες των μεγάλων αστικών κέντρων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνεχίζονται.

Τις επόμενες εβδομάδες επί της ουσίας αρχίζει να εκτυλίσσεται στο ΠΑΣΟΚ «η μάχη των συνέδρων», ώστε η κάθε πλευρά να φτάσει με την καλύτερη εκπροσώπηση στο Ταε Κβο Ντο. Εκτός από την πλευρά του Ανδρουλάκη, ο οποίος αναμένεται να ελέγξει το συνέδριο, ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος ήδη έχουν ξεκινήσει την οργανωτική δουλειά ανά την Ελλάδα, ενώ στην ίδια μάχη της καταμέτρησης δυνάμεων έχει μπει και ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο προσυνεδριακός διάλογος αφορά κυρίως τις μετεκλογικές συνεργασίες, καθώς τουλάχιστον τρεις πλευρές της εσωκομματικής αντιπολίτευσης θεωρούν πως πρέπει με κάποιον τρόπο να ξεκαθαρίζεται στο συνέδριο πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ -μερικοί δεν έχουν αντίρρηση η έκφραση αυτή να αποτυπωθεί σε ένα από τα κείμενα της απόφασης, ενώ ο Χάρης Δούκας επιμένει στην κατάθεση ξεχωριστού ψηφίσματος στο οποίο θα ξεκαθαρίζεται πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Από την δική του πλευρά, ο Παύλος Γερουλάνος πιέζει ώστε το συνέδριο να πάρει πολιτικές αποφάσεις: «Στην τελική ευθεία πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου αναζητούμε τον καλύτερο τρόπο επίτευξής του (…) Το Συνέδριο που έχουμε μπροστά μας είναι κομβικής σημασίας. Ένα Συνέδριο ουσίας, ένα Συνέδριο από, με και για την κοινωνία θα μας δώσει την ορμή που χρειαζόμαστε. Και φυσικά πρέπει να βάλουμε όλα τα πολιτικά θέματα στο τραπέζι και να συναποφασίσουμε, ώστε να ξέρει κάθε πολίτης τι να περιμένει από εμάς», ανέφερε (Real News). «Δεν μπορώ να ξέρω όσα ξέρει πάνω στο θέμα. Οι αποφάσεις των δημοκρατικών συνεδρίων εκφράζουν τη συλλογική μας πορεία και όλοι οφείλουν να τις σεβαστούν», σχολίασε όταν ρωτήθηκε για την αιχμή του Νίκου Ανδρουλάκη στην τελευταία Πολιτική Γραμματεία, ο οποίος επεσήμανε πως «όλοι πρέπει να σέβονται» τις συλλογικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε όργανα και συνέδρια.