Ισχυρά αποτελέσματα κατέγραψε η HSBC Μάλτας για το 2025, όπως ανακοίνωσε η μαλτέζικη τράπεζα που βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς από την ελληνική CrediaBank. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 109 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 29% σε σύγκριση με το 2024. Η μείωση αυτή φέρεται να οφείλεται στην επίδραση των χαμηλότερων επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά και των αυξημένων εξόδων από πιστωτικές ζημίες. Συνολικά, τα έσοδα της τράπεζας ξεπέρασαν τα αντίστοιχα μεγέθη του 2024, αντανακλώντας αυξημένη δραστηριότητα από τους πελάτες της.

Οι καταθέσεις έφτασαν τα 6,5 δισ. ευρώ στα τέλη του 2025, αυξημένες κατά 370 εκατ. σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Μεγάλη αύξηση 28% παρατηρήθηκε στα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών (wealth management και επενδύσεις), που έφτασαν το 1,1 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η τράπεζα αύξησε το μερίδιό της στη μαλτέζικη αγορά κατά 1%. Από τη μεριά της CrediaBank, υπάρχει ικανοποίηση για την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η HSBC Μάλτας, ενώ ήδη προετοιμάζεται η ομαλή ενσωμάτωσή της στον ελληνικό τραπεζικό όμιλο. Στόχος της CrediaBank είναι με την ανάληψη των εποπτικών εγκρίσεων να δημιουργηθεί μια νέα διεθνής τράπεζα με διπλάσια μεγέθη.

«Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις στα δάνεια ελβετικού φράγκου»

Καμία παράβαση του Ενωσιακού Δικαίου δεν έχει διαπιστωθεί εις βάρος της χώρας μας σε σχέση με τις συμβάσεις ελλήνων δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και στην ενδεχόμενη παραβίαση του δικαίου της ΕΕ, διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών, καθώς υπήρχαν αναφορές περί του αντιθέτου, τη στιγμή που ρύθμιση για ελβετικό φράγκο συναντά σημαντικό μέχρι στιγμής ενδιαφέρον.

Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε κατόπιν εξέτασης αναφοράς που υπέβαλαν εκπρόσωποι δανειοληπτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας τη διερεύνηση της ορθής εφαρμογής της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ περί καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις με καταναλωτές. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI) έκανε θεσμικά αποδεκτή την αναφορά και προχώρησε στην εξέτασή της, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε προκαταρκτική αξιολόγηση των σχετικών ισχυρισμών.

Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση που διαβιβάστηκε, δεν κατέστη δυνατό να στοιχειοθετηθεί παράβαση του Ενωσιακού Δικαίου, ούτε κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας. Διευκρινίζεται ότι η αποδοχή μιας αναφοράς από την Επιτροπή Αναφορών δεν συνεπάγεται αυτομάτως την έναρξη επίσημης έρευνας ή την υποβολή αιτημάτων προς τις εθνικές Αρχές. Κατά συνέπεια, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια σχετική διαδικασία εις βάρος της χώρας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τα κράτη-μέλη, εφόσον το κρίνει αναγκαίο βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.

Τα μέτρα για τον παράνομο τζόγο

Τις διατάξεις του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου παρουσιάζουν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Το νομοσχέδιο φέρνει λουκέτα, πρόστιμα-φωτιά και ποινές φυλάκισης για τους παραβάτες με στόχο να μπει φρένο σε μια μαύρη αγορά η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, καθώς και η προστασία ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων. Στο νομοσχέδιο έχουν ενσωματωθεί άλλες διατάξεις που προβλέπουν μεταξύ άλλων την επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων τον χρόνο αντί ενός σε περίπου 50.000 ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν «εκτός έδρας» και την επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, μέσω ειδικής εφαρμογής κινητού.

Επιστολή για τις χρεώσεις στις τράπεζες

Επιστολή προς την Ελληνική Ενωση Τραπεζών απέστειλε την περασμένη Παρασκευή το υπουργείο Οικονομικών, διευκρινίζοντας στις τράπεζες ότι οι δωρεάν αναλήψεις και ερωτήσεις υπολοίπου που θεσπίστηκαν τον περασμένο Ιούλιο με το άρθρο 271 του ν. 5222/2025 ισχύουν ανεξαιρέτως για όλα τα ιδρύματα (τράπεζες και neobanks) που συμμετέχουν κατ’ οποιονδήποτε τρόπο στα συστήματα πληρωμών της ΔΙΑΣ ΑΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή, που δεν υπογράφεται από τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, αλλά από υπάλληλο διεύθυνσης του υπουργείου, ανέφερε ότι έχουν διαπιστωθεί χρεώσεις σε αναλήψεις, κάτι που απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο. Οι περιπτώσεις που χρεώθηκαν συναλλαγές φέρονται να αφορούν αναλήψεις από ΑΤΜ συστημικής τράπεζας με τη χρήση κάρτας εκδοθείσας από ψηφιακή τράπεζα με ελληνικό ΙΒΑΝ. Ομως, όπως διευκρινίζει το υπουργείο, οι εν λόγω ψηφιακές τράπεζες είναι μέλη της ΔΙΑΣ, ακόμα κι αν δεν έχουν δικά τους ΑΤΜ.

Τα οικοδομικά υλικά κάνουν ράλι

Το ράλι στις τιμές των οικοδομικών υλικών συνεχίζεται και το 2026. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,3% τον Ιανουάριο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025. Αύξηση καταγράφηκε και σε μηνιαία βάση. Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι επιμέρους κατηγορίες υλικών, πλην του σιδήρου οπλισμού. Η μεγαλύτερη άνοδος σε ετήσια βάση καταγράφηκε στους χάλκινους αγωγούς (+6,7%), στο έτοιμο σκυρόδεμα (+4%) και στους πλαστικούς σωλήνες (+3,9%).

Εξουσιοδοτημένοι κτηνίατροι

Ξεκινά η διαδικασία ενεργοποίησης του νέου θεσμού των εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων που θεσπίστηκε στο τέλος του 2025 στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Οι εξουσιοδοτημένοι κτηνίατροι θα συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση του ζωικού κεφαλαίου, στη διενέργεια των απαραίτητων δειγματοληψιών, με σκοπό την πραγματοποίηση εργαστηριακών διαγνώσεων (screening και επιβεβαιωτικών), στην επιτόπια συλλογή στοιχείων για την επιζωοτιολογική διερεύνηση της διασποράς της νόσου, στη διενέργεια απολυμάνσεων στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις προβάτων και αιγών, και στην επίβλεψη της θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των ζώων μολυσμένων εκτροφών.