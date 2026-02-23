Η Morgan Stanley ενημέρωσε τους επενδυτές για τη δυνατότητα να στραφούν στο ελβετικό φράγκο, χαρακτηρίζοντάς το ως υποτιμημένο περιουσιακό στοιχείο «ασφαλούς καταφυγίου». Σύμφωνα με τους στρατηγικούς της αναλυτές, το νόμισμα θα μπορούσε να ενισχυθεί έως και 17% έναντι του δολαρίου, σε περίπτωση πτώσης του αμερικανικού νομίσματος. Η σύσταση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για την αμερικανική πολιτική, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει τους εκτεταμένους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την ανακοίνωσή του για νέο παγκόσμιο δασμό 15%.

Σε σημείωμά της που δημοσιεύθηκε το Σαββατοκύριακο, η τράπεζα χαρακτήρισε το φράγκο ως «το πιο αξιόπιστο περιουσιακό στοιχείο ασφαλούς καταφυγίου». Όπως επισημαίνει, υπερτερεί του χρυσού, των αμερικανικών ομολόγων, του δολαρίου και του ιαπωνικού γιεν ως προς τη συνέπεια σε περιόδους οικονομικών και γεωπολιτικών αναταράξεων.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι το ζεύγος USD/CHF μπορεί να υποχωρήσει έως το 0,64 σε αρνητικό σενάριο για το δολάριο, ενώ θεωρεί πως οι αγορές υποτιμούν τις «τύπου χρυσού» ιδιότητες του φράγκου. Το νόμισμα διαπραγματευόταν πρόσφατα κοντά στο 0,77, έχοντας ήδη ενισχυθεί περίπου 14% το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Η νέα ώθηση για το φράγκο ήρθε μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο με ψήφους 6-3 έκρινε ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του επιβάλλοντας εκτεταμένους δασμούς βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης. Ο Τραμπ απάντησε ανακοινώνοντας γενικό δασμό 15% σε όλες τις εισαγωγές, επικαλούμενος το Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974.

Το δολάριο κατευθυνόταν προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Ιούνιο, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να αποτιμήσουν το νέο εμπορικό τοπίο. Παράλληλα, το ελβετικό φράγκο ενισχύθηκε στα 0,7725 έναντι του δολαρίου στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, με τις εντάσεις ΗΠΑ–Ιράν να αυξάνουν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Αναφορές ότι ο Τραμπ εξετάζει περιορισμένες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, εάν αποτύχουν οι πυρηνικές συνομιλίες στη Γενεύη, ενίσχυσαν περαιτέρω το κλίμα αποφυγής ρίσκου στις αγορές.

Η Morgan Stanley υπογράμμισε ότι το φράγκο βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση έναντι κινδύνων όπως ο πληθωρισμός, η νομισματική υποτίμηση, η δημοσιονομική σταθερότητα και η ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελβετίας ανέρχεται περίπου στο 40%, έναντι άνω του 100% στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο πληθωρισμός στη χώρα ήταν μόλις 0,1% τον Ιανουάριο.

Η τράπεζα τόνισε επίσης ότι οι επενδυτές «υποτιμούν την τρέχουσα προθυμία της SNB να ανεχθεί την ενίσχυση του CHF», επισημαίνοντας πως η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να αποδεχθεί ένα ισχυρότερο νόμισμα, εφόσον δεν απειλούνται οι πληθωριστικές προοπτικές.

Η θέση της Morgan Stanley ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη τάση στη Wall Street. Η Barclays έχει χαρακτηρίσει το φράγκο «συναλλαγματικό δίδυμο του χρυσού», επικαλούμενη το παρόμοιο προφίλ απόδοσης και τον ρόλο του ως αντιστάθμισμα υποτίμησης νομισμάτων. Ο στρατηγικός αναλυτής της Goldman Sachs, Kamakshya Trivedi, το περιέγραψε ως «το ασφαλές καταφύγιο εκλογής», τονίζοντας τη συσχέτισή του με τον χρυσό και την ανθεκτικότητά του στον κύκλο δασμών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το φράγκο έφτασε σε υψηλό 11 ετών έναντι του δολαρίου και του ευρώ στις αρχές Φεβρουαρίου. Παράλληλα, αναλυτές της ING σημειώνουν ότι το EUR/CHF παραμένει εξαιρετικά προσφερόμενο, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε υποχώρηση του δολαρίου, επικαλούμενοι το εμπορικό πλεόνασμα και τη δημοσιονομική σταθερότητα της Ελβετίας.

Η Morgan Stanley θέτει στόχο το 0,87 για το EUR/CHF, προβλέποντας πτώση περίπου 5% σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αγοράς που αναμένουν εξασθένηση του φράγκου — μια πρόβλεψη που, στο τρέχον περιβάλλον, δείχνει όλο και πιο μετριοπαθής.