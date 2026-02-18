Σε φάση σημαντικής επιβράδυνσης φαίνεται πως βρίσκεται η κινηματογραφική αγορά της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου που έδωσε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της πρόσφατης Μπερλινάλε, το 2025 η προσέλευση των θεατών στις αίθουσες μειώθηκε κατά 5,5%, κλείνοντας το box office της χρονιάς με 796 εκατομμύρια εισιτήρια.

Η πτώση αυτή έρχεται να προστεθεί σ’ εκείνη ύψους 1,7% που είχε καταγραφεί το 2024 με 843 εκατομμύρια εισιτήρια, επιβεβαιώνοντας ότι η επιστροφή του κοινού στους κινηματογράφους μετά την πανδημία παραμένει εύθραυστη. Η περσινή επίδοση αποτελεί τη χαμηλότερη από το 2022, όταν η προσέλευση στις αίθουσες της Γηραιάς Ηπείρου είχε κατρακυλήσει στα 724 εκατομμύρια εισιτήρια.

Ελαφρά υποχώρηση σημείωσαν και τα ακαθάριστα έσοδα από τα εισιτήρια, φτάνοντας τα 6,36 δισεκατομμύρια ευρώ, λιγότερα κατά 0,6% σε σχέση με τα 6,40 δισεκατομμύρια του 2024. Ωστόσο, η υστέρηση εσόδων αντισταθμίστηκε ως επί το πλείστον από την αύξηση της μέσης τιμής των δελτίων εισόδου κατά 6,6%, που έφτασε τα 8,1 ευρώ από τα 7,6 ευρώ. Σε αυτό το επιβαρυμένο τοπίο, η εικόνα γίνεται ακόμα πιο σύνθετη αν εξεταστεί η γεωγραφική κατανομή της πτώσης.

Περίπου τα 2/3 των ευρωπαϊκών χωρών κατέγραψαν μείωση στον αριθμό των θεατών τους στους κινηματογράφους, με τρεις αγορές να συγκεντρώνουν το 72% της συνολικής απώλειας εισιτηρίων: η Γαλλία, με 24 εκατομμύρια λιγότερα εισιτήρια σε σχέση με το 2024, που αντιπροσωπεύουν το 47% της συνολικής ευρωπαϊκής ελάττωσης, η Ισπανία που έχασε 8 εκατομμύρια εισιτήρια και η Τουρκία με μείον 5 εκατομμύρια.

Παρά τις απώλειες, η Γαλλία παρέμεινε η πρώτη χώρα ως προς τη συρροή των πολιτών της στους κινηματογράφους, με 156 εισιτήρια, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο με 123 εκατομμύρια και τη Γερμανία με 91 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, άλλες αγορές είδαν αύξηση στην προσέλευση των θεατών στις αίθουσές τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γερμανία που έκοψε 1,8 εκατομμύρια επιπλέον εισιτήρια σε σύγκριση με το 2024, η Πολωνία με 1,3 εκατομμύρια και η Αυστρία με 900 χιλιάδες. Οι ενθαρρυντικές αυτές επιδόσεις, όμως, δεν ήταν αρκετές για να αντισταθμίσουν τις απώλειες.

7,8 εκατ. εισιτήρια στην Ελλάδα

Με θετικό πρόσημο έκλεισε η χρονιά για τους ελληνικούς κινηματογράφους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου ο ΕΚΚΟΜΕΔ, το 2025 οι αίθουσες στη χώρα μας έκοψαν συνολικά 7,8 εκατομμύρια εισιτήρια, αυξημένα κατά 2% σε σχέση με τα 7,6 εκατομμύρια του 2024. Σε ακαθάριστα έσοδα, το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε 56 εκατομμύρια ευρώ, ποσό βελτιωμένο έναντι των 54,8 εκατομμυρίων ευρώ του 2024.

Με βάση αυτές τις επιδόσεις, η ελληνική αγορά κινηματογράφου αντιπροσωπεύει το 18% της ευρωπαϊκής. Οπως επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης, πίσω από τη βελτιωμένη εικόνα του ελληνικού box office κρύβεται η κυκλοφορία του «Υπάρχω», της ταινίας του Γιώργου Τσεμπερόπουλου για τη ζωή του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Καζαντζίδη. Μια και η πρεμιέρα της συγκεκριμένης παραγωγής έγινε στις 19 Δεκεμβρίου του 2024, η μαζική προσέλευση θεατών στις αίθουσες, που σημειώθηκε κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων, ωφέλησε τους δείκτες κι αυτής της χρονιάς. Αμετάβλητη παρέμεινε η προσέλευση στους κυπριακούς κινηματογράφους που τόσο το 2024 όσο και το 2025 ήταν στους 500 χιλιάδες θεατές, με τα έσοδα να φτάνουν στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, ελαφρά αυξημένα από τα 4,3 εκατομμύρια του 2024.

Αναλύοντας τα αίτια της απομάκρυνσης των Ευρωπαίων από τον κινηματογράφο, οι ερευνητές του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου συνδέουν το φαινόμενο αυτό με τη σχετικά δύσκολη χρονιά για τις αμερικανικές ταινίες αλλά και την απουσία blockbuster made in Europe. Παρά την κακή απόδοση των φιλμ του Χόλιγουντ, τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι βρέθηκαν στην κορυφή του box office της Ευρώπης. Δουλειές για τη μεγάλη οθόνη όπως «Zootopia 2», «Avatar: Fire and ashes» (αμφότερα κυκλοφόρησαν στα τέλη του χρόνου), «Minecraft», «Lilo & Stitch» και «Mufasa» πέτυχαν τις υψηλότερες εισπράξεις στην ήπειρό μας.

Οι χώρες που ευτύχησαν να έχουν αύξηση εισιτηρίων στις αίθουσές τους επωφελήθηκαν από χαρακτηριστικές εθνικές παραγωγές που λειτούργησαν ως πόλος έλξης θεατών. Αξιοσημείωτες ταινίες που γνώρισαν σημαντική επιτυχία εντός των συνόρων τους, σπρώχνοντας προς τα πάνω τα εισιτήρια, ήταν οι «Das Kanu des Manitu» στη Γερμανία, «Cernak» στη Σλοβακία, «Buen Camino» στην Ιταλία, «Υπάρχω» στην Ελλάδα και «Yan Yana» στην Τουρκία. Η τελευταία πέτυχε διπλάσιες εισπράξεις από το «Zootopia 2», το οποίο αποτέλεσε την αμερικανική ταινία με τα περισσότερα εισιτήρια για το 2025.