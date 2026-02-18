Ο πληθυσμός της Γερμανίας προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά σχεδόν 5% τις επόμενες πέντε δεκαετίες – μια σημαντικά πιο απότομη μείωση από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, σύμφωνα με μελέτη του ινστιτούτου Ifo.

Η γερμανική ομάδα σκέψης για την οικονομία αναθεώρησε χθες την πρόβλεψή της για μείωση του πληθυσμού κατά 1% έως το 2050, σε σχεδόν 5%. Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις αυτές, η Γερμανία θα μείνει με τον χαμηλότερο πληθυσμό από το 1990. Η αναθεώρηση βασίζεται σε ενημερωμένα στοιχεία από τη στατιστική υπηρεσία της χώρας.

«Η δημογραφική αλλαγή θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας» προειδοποίησε στη μελέτη ο οικονομολόγος του Ifo, Γιόακιμ Ράγκνιτζ, όπως αναφέρουν οι «Financial Times». Ο ρυθμός ανάπτυξης της Γερμανίας, ο οποίος προβλέπεται να κυμαίνεται γύρω στο 0,4% μακροπρόθεσμα, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει περαιτέρω πιέσεις, καθώς η αγορά εργασίας δέχεται πιέσεις από τη δημογραφική συρρίκνωση.

Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 20 έως 66 ετών προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 12%, ενώ ο αριθμός των συνταξιούχων αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 20%, ανέφερε το Ifo. Το γερμανικό σύστημα συνταξιοδότησης με διανεμητική κατανομή είναι πιθανό να υποστεί από τις εξελίξεις αυτές αυξανόμενες πιέσεις. Η κυβέρνηση ήδη αφιερώνει περίπου το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της για την υποστήριξή του και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ελέγχου προειδοποίησε το 2024 ότι αυτό το μερίδιο θα αυξηθεί περαιτέρω. Ο Ράγκνιτζ κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λάβουν επειγόντως υπόψη την «επιταχυνόμενη μείωση και γήρανση του πληθυσμού», ιδίως στην υγειονομική περίθαλψη και τη μακροχρόνια φροντίδα.