Στα 62 χρόνια ζωής της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, σπάνια η διεθνής συγκυρία ήταν τόσο αστάθμητη όσο η σημερινή. Στην κεντρική αίθουσα της διάσκεψης στο ξενοδοχείο Bayerischer Hof στους διαδρόμους και στα ξεχωριστά πάνελ είναι διάχυτες η ανησυ[1]χία και η αγωνία για την κατάρρευση της διεθνούς τάξης όπως διαμορφώθηκε στις δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Αναδύεται μία νέα, με καθοριστικό χαρακτηριστικό την επιδίωξη των μεγάλων δυνάμεων να επανακαθορίσουν σφαίρες επιρροής στον πλανήτη.

Ο πρόεδρος της Διάσκεψης του Μονάχου, Βόλφγκανγκ Ισινγκερ, είναι έμπειρος γερμανός διπλωμάτης, δεν συνηθίζει να χρησιμοποιεί μεγαλόσχημες φράσεις. Αλλά αυτήν τη φορά δεν τις αποφεύγει. Από χθες στην ατζέντα της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC), σύμφωνα με τον Βόλφγκανγκ Ισινγκερ, κυριαρχούν οι «τεράστιες προκλήσεις» για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.

Πάνω από 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, περισσότεροι από 100 υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας, εκπρόσωποι από 44 διεθνείς οργανισμούς που έχουν συγκεντρωθεί στο Μόναχο από χθες μέχρι την Κυριακή συζητούν, αναλύουν αυτές τις προ[1]κλήσεις στην 62η Διάσκεψη του Μονάχου, αναζητούν λύσεις.

Ο Ισινγκερ δεν θυμάται να έχουν συμβεί τα τελευταία 20 χρόνια τόσο πολλές αιματηρές κρίσεις ταυτόχρονα. Και μάλιστα αν η περσινή Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλειαήταν καμπή στις διατλαντικές σχέσεις με τη μετωπική επίθεση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Βανς στην Ευρώπη, η 62η θα δείξει αν και κατά πόσο μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα που άνοιξε ο Βανς και ένας χρόνος του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Φέτος δεν είναι ο Βανς στο Μόναχο, αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής πολυπληθούς, όπως πάντα, ομάδας 50 και πλέον αμερικανών γερουσιαστών και μελών του Κογκρέσου.

Οι Ευρωπαίοι ελπίζουν στον μετριοπαθέστερο υπουργό Εξωτερικών. Η ομιλία του αύριο τοπρωί αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Η 62η Διάσκεψη του Μονάχου ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής με την ομιλία του Φρίντριχ Μερτς για πρώτη φορά ως καγκελάριου της Γερμανίας. Ο Μερτς διεκ[1]δικεί πρωταγωνιστικό ρόλο της Γερμανίας στην ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή. Ρίχνει το βάρος στους εξοπλισμούς και στην ενίσχυ[1]ση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Για πρώτη φορά έπειτα από πέντε χρόνια συμμετέχει στη Διάσκεψη του Μονάχου ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με το δικό του σύνθημα για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ θα συνεδριάσουν στο πλαίσιο της ομάδας E-3. Βασικό ζητούμενο: να ξεπεραστεί η κρίση της Γροιλανδίας, να αποκατασταθούν η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού και να διασφαλιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας, για μία δίκαιη ειρήνη, όπως θέλουν οι Ευρωπαίοι.

Ο Μερτς ελπίζει ότι αυτό το μήνυμα μέσωτου Ρούμπιο θα φτάσει και στον Τραμπ. Ο γερμανός καγκελάριος δεν θέλει να κόψει τις γέφυρες με τον Τραμπ, με τον Μάρκο Ρούμπιο έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Μόναχο. Αλλά δεν ποντάρει μόνον στον Ρούμπιο και το επιτελείο του Τραμπ.

Στο Μόναχο βρίσκεται και ο Γκάβιν Νιούσομ, Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας που εκπροσωπεί την ισχυρότερη οικονομικά πολιτεία στις ΗΠΑ, αλλά προαλείφεται και για υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο στις προεδρικές εκλογές το 2028. Στο περιθώριο της Διάσκεψης ο Μερτς διευρύνει τις επα[1]φές με τον Νιούσομ, αλλά και τη βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, εκπρόσωπο επίσης των Δημοκρατικών.

Από την ελληνική κυβέρνηση μετέβησαν στο Μόναχο για τη Διάσκεψη ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος.Ο υπουργός Ενέργειας συμμετέχει σε παράλληλο πάνελ που διοργανώνει το Φόρουμ των Δελφών με θέμα τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Μετά την εξαιρετικά βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν τον Ιανουάριο, αυτή τη φορά δεν έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι του καθεστώτος της Τεχεράνης. Οπως και το 2023, η πιο εξέχουσα προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του σάχη, βρίσκεται στο Μόναχο. Την ίδια ώρα διοργανώνεται διαδήλωση στη βαυαρική πρωτεύουσα κατά του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν και οι διοργανωτές αναμένουν 100.000 διαδηλωτές