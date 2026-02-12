Το πρωί της 11ης Φεβρουαρίου ο τούρκος πρόεδρος επαίρετο για τον «αέρα Τουρκίας» που πλανάται στην περιοχή, επισημαίνοντας πως την ίδια μέρα περίμενε στο Προεδρικό Μέγαρο τον έλληνα Πρωθυπουργό, και την επομένη τον σέρβο πρόεδρο, με τον ίδιο να ταξιδεύει τις ημέρες που θα ακολουθούσαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σομαλία. Προσθέτοντας πως η χώρα του αποτελεί «δύναμη ειρήνης και σταθερότητας».

Αν και όχι πριν από πολύ καιρό ο κ. Ερντογάν είχε επισημάνει πως «κάποιοι εμποδίζουν την Τουρκία στη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE», αναφέρθηκε απροσδόκητα θετικά στον κ. Μητσοτάκη χαρακτηρίζοντάς τον «πολύτιμο φίλο»!

Συνειρμικά, οι παρατηρητές των ελληνοτουρκικών οδηγούνται σε παλαιότερες δηλώσεις του τούρκου υπουργού Εξωτερικών για την αιγιαλίτιδα και το Αιγαίο και σε μια πιο πρόσφατη, επίσης δική του δήλωση, ότι «η συνάντηση των δύο ηγετών στην Αγκυρα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας αποτελεί ιστορική ευκαιρία για μόνιμη λύση στο ζήτημα του Αιγαίου».

Τις δηλώσεις αυτές ακολούθησε το κλίμα της συνάντησης της Αγκυρας όπου, όπως μεταδόθηκε από τα ΜΜΕ, κυριάρχησαν οι ήπιοι τόνοι, οι φιλικές εκφράσεις και ο επιβαλλόμενος σεβασμός. Η αλήθεια είναι πως πολλές αμφισβητήσεις για τη σκοπιμότητα πραγματοποίησης μιας τέτοιας συνάντησης είχαν ακουστεί και δεν ήσαν λίγοι εκείνοι που δεν έβλεπαν τον λόγο να δοθεί στον κ. Ερντογάν η ευκαιρία να εμφανισθεί ξανά στους ξένους ηγέτες ως φιλικός και ουδόλως επιθετικός έναντι των ελληνικών θέσεων και του έλληνα Πρωθυπουργού. Με κύριο σκοπό του την προβολή των καλών προαιρέσεών του ώστε να θεωρηθεί η ελληνική πλευρά πως εκείνη είναι δημιουργός προβλημάτων.

Οι επτά συμφωνίες που υπογράφτηκαν στην Αγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου αποτελούν μεν συνέχεια μιας σειράς άλλων που έχουν προηγηθεί, αποτελούν όμως και στοιχείο ενισχυτικό της ύφανσης ενός οιονεί δικτύου ασφαλείας σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες παρερμηνείες και τριβές ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οσο κι αν αυτό δεν εμφανίζεται ως θεματική προσέγγιση, έχει τη σημασία του ιδίως αν συνδυασθεί με το, όπως φάνηκε, θετικό κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση. Και ας μην ξεχνάμε ότι, στην τελευταία αυτή, η ελληνική πλευρά έθεσε τις κόκκινες γραμμές της σταθερά και ήπια χωρίς όμως να υψώσει εμπόδια σε ενδεχόμενες θετικές εξελίξεις που ίσως προκύψουν στο μέλλον. Τίποτε δεν εμποδίζει μια έστω και πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία για το «αν όχι τώρα, πότε».

Ο Γιώργος Κακλίκης είναι πρέσβης επί τιμή, ειδικός σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ